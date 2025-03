Turull (Junts) culpa a Illa de apoyar a "los que abusan de los catalanes" y pide que les escuche

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha culpado al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, de apoyar a «los que abusan de los catalanes» y le ha pedido que se ponga del lado de los ciudadanos y que les escuche.

«Tenemos un presidente de la Generalitat, el presidente Illa, que se pone siempre más al lado de los que generan el problema, de los que abusan de los catalanes y las catalanas, con esta falta de infraestructuras, con este sufrimiento cada día de los catalanes», ha lamentado Turull este domingo en una atención a los medios en una 'calçotada' en Sant Celoni (Barcelona), en alusión a las incidencias de Rodalies de Catalunya.

Turull le ha reclamado que escuche a los catalanes y «no quiera ejercer de mayordomo de la Moncloa», así como le ha exigido que se ponga del lado de Catalunya en materia fiscal.

«Cuando tú lo primero que haces a la hora de solucionar un problema es tratar de no molestar a Madrid, difícilmente solucionarás este problema porque formarás parte de este problema», ha añadido Turull.

"expolio fiscal"

Asimismo, Turull ha lamentado que Illa defienda que se tenga que pasar página pero que cada vez que lo haga, según él, le aparezca «una página que dice Rodalies y una página que dice expolio fiscal».

El dirigente juntaire ha instado al jefe del Ejecutivo catalán a acabar con el «expolio fiscal» que atornilla, textualmente, a los catalanes con impuestos.

Además, ha reiterado que los de Carles Puigdemont no quieren «jugar ni negociar una ficción», por lo que no hablarán de presupuestos generales del Estado (PGE) de 2025 si no se cumplen los vigentes.