La provincia de Teruel vuelve a salir a las plazas para reivindicar lalucha contra la despoblación

La provincia de Teruel se ha sumado a los actos simbólicos celebrados este domingo en conmemoración del aniversario de la manifestación de la Revuelta de la España vaciada, que congregó a más de cien mil personas el 31 de marzo de 2019 en Madrid.

Numerosas localidades han programado estos actos donde se ha dado lectura al Manifiesto elaborado con motivo de este aniversario, algunos de las cuales se han ido desarrollando a lo largo de la mañana y continuarán por la tarde, convocadas por el Movimiento ciudadano Teruel Existe, como representante de la Revuelta de la España vaciada.

Como culminación de estas acciones, este lunes repicarán las campanas en todos los pueblos de España en conmemoración de esta efeméride. Recordando aquella Revuelta el 31 de marzo de 2019, se pide que la UE declare esta fecha como Día Europeo de lucha contra la Despoblación. Precisamente, esta misma semana las Cortes de Aragón aprobaron la Proposición No de Ley (PNL) en este sentido presentada por el grupo parlamentario de Aragón-Teruel Existe, que sigue la línea de la moción aprobada en el Senado durante la pasada legislatura, a propuesta también de Teruel Existe.

Las concentraciones de este domingo son un acto simbólico para mostrar que sigue viva la llama que hizo nacer aquella Revuelta y que la España vaciada sigue reivindicando justicia territorial y que los habitantes de las zonas menos pobladas tengan acceso a los mismos servicios que las grandes poblaciones.

Desde el Movimiento ciudadano se optó por dispersar los actos por la provincia, en pequeñas concentraciones, antes que pensar en un único acto centralizado, precisamente para mantener la esencia de esta Revuelta de hacer protagonista a todo el territorio.

Una reivindicación permamente

Los actos en la provincia de Teruel han comenzado a primera hora de la mañana en algunas localidades, mientras que en otras se han desarrollado hacia el mediodía. Es el caso de Alfambra, donde se ha llevado a cabo quizás el acto más emotivo. En la Plaza de Montegaudio se ha leído el Manifiesto, en una lectura compartida por tres mujeres de la localidad, dos comendadoras y la presidenta de la Asociación de Amas de Casa.

Previamente, niños del grupo infantil de teatro local han participado en la concentración. Audados por su profesora, portaban diversas cartelerías que recogen el movimiento de protesta que se ha extendido por Europa en el que los habitantes de las zonas rurales colocan bocabajo las señales de tráfico con el nombre de su localidad a la entrada de los pueblos, como muestra de desacuerdo con el olvido institucional que sufre el medio rural.

«Queremos recordarles a los grandes focos de población que no queremos promesas, que queremos hechos», ha explicado desde la organización el concejal por Teruel Existe en el Ayuntamiento de Alfambra, Jesús Villamón.

«Nuestros pueblos son un lugar de oportunidades, pero estamos siendo vaciados de servicios, de comunicaciones, de derechos e incluso de personas», ha manifestado.

Desde el Movimiento ciudadano Teruel Existe se destaca que no sólo no se ha avanzado nada en las promesas que se le hicieron a la España vaciada tras la Revuelta, sino que al contrario, han crecido las amenazas y que se ha producido una ocupación por la vía de la fuerza de estos territorios de sacrificio, consentida o auspiciada desde el Estado, para implantar proyectos fundamentalmente energéticos que no tienen el más mínimo compromiso con el desarrollo real del territorio donde se ubican.

«Seguimos manteniendo las mismas reivindicaciones que en la Revuelta de 2019, pero además estamos viendo cómo hay nuevas amenazas que nos acechan: una invasión de megaparques eólicos y fotovoltaicos, plantas de biometano, o macrogranjas que tienen unos consumos enormes de tierra y agua, que dejan pocos puestos de trabajo y atacan a la agricultura y ganadería tradicional y familiar, que es la que mantiene vivos nuestros pueblos», ha subrayado Villamón.

Con la reivindicación de que el 31 de marzo sea declarado como Día Europeo de la lucha contra la Despoblación «queremos transmitir a Bruselas, y a todas las instancias políticas, que se acuerden de nosotros», ha remarcado. El acto ha acabado con el repique de campanas de la iglesia parroquial.