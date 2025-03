Maestro, activista aragonés expulsado de El Aaiún: "Venían con las tarjetas de embarque y tenían nuestras fotos"

El aragonés Jesús Maestro, activista prosaharaui integrante de la delegación española de UM DRAIGA, expulsada este sábado de El Aaiún, capital histórica del Sáhara controlada por Marruecos, ha explicado a Europa Press que «varios agentes marroquíes de paisano venían con las tarjetas de embarque a nuestro nombre y tenían nuestras fotos, me han identificado al momento, nos estaban esperando».

Maestro, exdiputado de las Cortes de Aragón, viajaba de Gran Canaria a El Aiún en un vuelo de la compañía Binter junto a la también activista aragonesa prosaharaui Rosa María Fernández y la periodista Gara Santana Suárez, del portal Canarias Ahora/ElDiario.es en una misión de CEAS Sahara para la observación, verificación y seguimiento de la situación y respeto a los derechos humanos de la población saharaui en el Territorio No Autónomo del Sáhara Occidental.

Pero en el momento de desembarcar, Maestro ha recibido el alto y la delegación española no ha podido bajar de la aeronave: «Sin mediar palabra, ni identificarse, un hombre vestido de paisano se ha puesto delante de mí con una mirada desafiante y, enseguida, han venido otros dos más y han hecho tapón allí los tres en la puerta, dos de ellos, además, grabándonos con un móvil. No se han identificado, les he dicho quiénes éramos, a qué veníamos, que habíamos aviso al Ministerio de Asuntos Exteriores, que veníamos a hacer una misión de aprobación de los derechos humanos, que habíamos pedido una entrevista también con la Misión de las Naciones Unidas para el referéndum en el Sáhara Occidental --MINURSO--, pero nada».

Tampoco ha servido de nada el intento de mediación del comandante, al que los tres expulsados han agradecido su labor y amabilidad, como también los de la tripulación: «Venían ya con las tres tarjetas de embarque a nuestro nombre. Sabían perfectamente quiénes éramos, dónde estábamos, tenían nuestra foto, me habían identificado por la cara y el vuelo iba lleno», ha apuntado Maestro, que ha lamentado la falta de reacción del Gobierno español, que sólo hace que Marruecos «cada vez se envalentone más».

El viaje, que habían comunicado tanto al Ministerio de Asuntos Exteriores como a la MINURSO, incluía entrevistas con varias asociaciones para dar a conocer la situación que vive el pueblo saharaui, los familiares de los al menos 54 presos políticos, entre ellos siete periodistas, «que dispersan por diferentes cárceles del norte de Marruecos para que no puedan ser visitados», o los varios cientos de personas que tienen amenazados de juicio".

Las suspicacias sobre el comportamiento del Ejecutivo español y su posicionamiento sobre el Sáhara lleva a Maestro a sospechar de todo: «Ayer tratamos de apuntamos en la aplicación de Exteriores para localizarte si viajas al extranjero por si hay un terremoto o un atentado, pero resulta que cuando detallaba que el destino era El Aaiún, destino de un vuelo español, la aplicación se apagaba y decía que no funcionaba, cosa que no ocurría si registraba que iba a Marruecos», ha detallado.

La visita, ha ampliado el activista aragonés, pretendía también servir para denunciar «el negocio turístico que empresas europeas, entre ellas varias españolas, están haciendo explotando recursos de la zona sin contar con la población saharaui, porque sigue siendo un territorio sin descolonizar, que está ocupado ilegalmente, es lo que dicen las resoluciones de Naciones Unidas», ha manifestado.

Maestro ha explicado que Marruecos está impulsando el desarrollo en la zona de un floreciente mercado turístico explotando las kilómetricas playas de la costa, paraíso del windsurf, mediante la construcción de hoteles y la instalación de molinos de viento «y todo ello saltándose el derecho internacional».

El exdiputado aragonés lamenta la «impunidad» con la que al mismo tiempo Marruecos somete a la población saharaui a algo «muy parecido a un genocidio» que lleva a la malnutrición de sus habitantes y a la falta de desarrollo de los niños: "Su salud es muy deficiente, la alimentación no llega a las mil calorías y han perdido su cultura del nomadeo, están acabando con una cultura y un pueblo.

Y no le cabe la postura adoptada por el Gobierno de Pedro Sánchez: «No es de recibo. El Sáhara es nuestro caso y va para 50 años ya. En nuestro país, los partidos y sindicatos hacemos resoluciones sobre Palestina, sobre Ucrania, pero el Sáhara es nuestra responsabilidad, esto lo hemos creado nosotros, tenemos parte de la solución y somos la llave», ha concluido.