Javier Hurtado es el nuevo secretario general del PSE-EE en Álava con el apoyo del 90,5% de la militancia

El actual consejero de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno Vasco, Javier Hurtado, ha sido elegido como nuevo secretario general del PSE-EE en Álava, al recibir el apoyo del 90,5% de la militancia, con un total de 85 votos emitidos, 77 a favor de la nueva Comisión Ejecutiva de Álava, ninguno en contra y 8 en blanco.

Hurtado toma el testigo en el cargo de la actual presidenta del PSE-EE en Álava y primera teniente de diputado general de Álava, Cristina González, tras la celebración, este sábado en el Palacio de Villa Suso de Vitoria-Gasteiz, del X Congreso del PSE-EE de Álava.

El nuevo secretario general del PSE-EE de Álava ha apelado a la «bandera de la justicia social y de la igualdad de oportunidades» que representa el Partido Socialista frente a «las banderas excluyentes de Euskadi, de España, de nacionalismos y de divisiones que levantan el PNV, EH Bildu, PP y VOX».

Asimismo, ha reclamado «dar batalla», para que «los derechos sociales y las libertades sigan siendo el eje de todas las políticas» durante su intervención en la clausura del congreso de los socialistas alaveses.

Javier Hurtado ha tomado su nuevo cargo «consciente de la gran responsabilidad que supone» y ha prometido que lo va «a dar todo» y se va «a entregar para que Álava tenga el presente y el futuro que merece», de mano de «un líder valiente, con una hoja de ruta clara y unos valores progresistas firmes».

Hurtado ha señalado que quiere «implantar la visión progresista en Vitoria y en los 51 municipios del Territorio Histórico de Álava», ya que «es la única forma de entender la libertad».

En este sentido, ha abogado por «un futuro donde los derechos sociales y las libertades sigan siendo el eje de todas las políticas, porque son la base para construir un futuro en el que las desigualdades de cuna no se conviertan en cuna de las desigualdades».

En su discurso, ha recriminado a quienes «nunca han creído en la libertad» y «se erijan ahora como defensores de ella». «No puede ser que los que nunca han mirado más allá de sus intereses personales quieran implantar un discurso basado en el sálvese quien pueda, o peor, sálvese quien tenga», ha declarado.

«La libertad no cabe en sus miradas cortas y limitadas, porque la libertad es que podamos ir a un hospital público cuando estamos enfermos, la libertad es poder tener un techo en el que vivir dignamente y la libertad también es poder ir caminando al colegio con tus hijos», ha resaltado.

"derechos en juego"

El secretario del PSE-EE alavés ha alertado que «hoy, aunque parezca impensable, los derechos conquistados por las mujeres, las personas trabajadoras y la juventud están en riesgo». Al respecto, ha advertido que «está en juego la propia democracia y el Estado del bienestar», puesto que «hay quienes pretenden desandar lo logrado y buscan convertir la política en un arma de división y resentimiento».

«Frente a esa amenaza real a la libertad que llega de las fuerzas ultras, el socialismo no se calla», ha reivindicado, para pedir que, ante ello, «la libertad y la democracia no estén a la defensiva».

«Tenemos argumentos, razones y motivos para defender lo que somos, pero, sobre todo, para avanzar hacia lo que queremos ser. Vamos a ir con todo a la ofensiva, porque no solo queremos defender los derechos conseguidos, sino seguir avanzando hacia una sociedad mejor y más justa. Y lo haremos con la fuerza de nuestras ideas y con el compromiso de que toda la ciudadanía formará parte de este camino», ha promulgado.

«Soy consciente de la pluralidad de la sociedad alavesa y me voy a dejar la piel en dialogar acordar y avanzar, pero a los que amenazan la convivencia, a los que buscan excluir a una parte de la sociedad, les digo de forma contundente que defenderé con todo la casa de mis hijos», ha aleccionado.

En este sentido, ha parafraseado a Mario Onaindia, para decir que «frente a la defensa de la casa del padre de Gabriel Aresti que tanto emociona a algunos, los socialistas defendemos la casa de nuestros hijos». «Patria no es el pueblo de nuestros antepasados, sino el pueblo de nuestros hijos. No el pueblo en el que nacemos, sino el pueblo en el que queremos vivir libres», ha requerido.

"tender puentes"

El mandatario alavés ha hecho hincapié en que el Partido Socialista es «el único que forma parte de los gobiernos de todas las instituciones desde la Comisión Europea hasta el Gobierno municipal en Vitoria-Gasteiz, pasando por el Gobierno foral, el autonómico y también el Gobierno de España». «Gobernamos en todas las instituciones y eso es una enorme oportunidad», ha indicado.

Hurtado ha puesto el liderazgo de Maider Etxebarria al frente de Vitoria-Gasteiz como ejemplo de una política «basada en el diálogo y en construir caminos comunes y tender puentes con todos los partidos políticos y, sobre todo, con la ciudadanía».

«Una política progresista», ha dicho, «exportable a toda Álava», con el objetivo de lograr un «territorio más justo, sostenible y próspero». «Apostamos por una Álava cuidadora, con mejores servicios públicos, donde se garantice la cohesión territorial de los 51 municipios y donde se siga apostando por derechos clave para la ciudadanía como la movilidad, el empleo o la vivienda», ha defendido.

Al respecto, ha incidido en «un proyecto integrador que redistribuye los recursos y piensa en el colectivo frente al individualismo localista; que defiende a la gente y a la sociedad, a través de los servicios públicos; que construye y tiende puentes; y que lidera y que logra que las políticas socialistas alavesas y vascas sean referentes en España».

«Álava no es más ni menos que nadie, pero más Álava es más Euskadi y más Euskadi es más Álava. Solo desde esta premisa conseguiremos lo mejor para nuestro Territorio y nuestro país», ha expresado, para demandar a los militantes alaveses «trabajar para defender a la clase trabajadora, ya que, en política, como en la vida, la única batalla que no se gana es la que no se da».

Nueva ejecutiva

Hurtado ha tenido palabras de reconocimiento y homenaje hacia todas las personas que le precedieron en el cargo como secretario general del PSE-EE en Álava, tales como Antonio Amat, Luis Alberto Aguiriano, Fernando Buesa, Javier Rojo, Txarli Prieto y Cristina González, de quien ha valorado «su trabajo para que el Partido Socialista gobierne en Vitoria, Álava y Euskadi».

También ha agradecido la acción realizada por la ejecutiva saliente del PSE-EE en Álava, especialmente, ha resaltado la labor de Víctor García Hidalgo, su secretario de Organización durante los últimos 16 años. Además, ha dado las «gracias» al secretario general de los socialistas vascos, Eneko Andueza, por la confianza hacia su persona y por su «forma de ser y trabajar, espejo en el que mirarse».

Por otra parte, Hurtado ha valorado el «compromiso y el reto» que ha aceptado la nueva ejecutiva. «Desde hoy mismo, sois un equipo. El equipo que representa al PSE-EE de Álava. No sois los representantes de una agrupación, de una generación o de un ámbito sectorial, sois el equipo que nos representa a todos y todas, para dirigir el Partido», ha resaltado.

La nueva Comisión Ejecutiva del PSE-EE en Álava es paritaria, compuesta por 28 personas, 14 mujeres y 14 hombres. De entre ellos, destaca Borja Rodríguez, en la Secretaría del Área de organización; Aroa Jilete, como responsable del Área de Política Institucional; Laura Alzola en el Área de Igualdad; Adrián Fernández al frente de Acción Electoral, Estudios, Programa y Formación; Mar Dabán en Derechos Sociales, Memoria y Diversidad; y Felipe García en la Secretaría del Área de Economía, Empleo y Agenda 2030.