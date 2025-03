Montero ve a un PP que "se abraza a la ultraderecha" y a Feijóo "incapacitado para gobernar"

La secretaria general del PSOE-A y vicepresidenta segunda del Gobierno, María Jesús Montero, ha asegurado que el PP «se abraza a la ultraderecha para intentar estar, que no gobernar; que no es capaz de plantear un proyecto de país y que toda su estrategia consiste en confrontar, o lo que es lo mismo, en pelear, en el fango, en el ruido, en la mentira, en la difamación, como forma de hacer política» y ha considerado que su líder, Alberto Núñez Feijóo, «está incapacitado para gobernar».

En la inauguración del 16 Congreso Provincial del PSOE de Jaén, Montero ha señalado que en un contexto «de incertidumbre» en el que la mayoría de Europa pone «un cordón a la ultraderecha para que se queden aislados, para que no tengan posibilidad de contaminar ni las instituciones democráticas ni tampoco al conjunto de la sociedad, nos encontramos con un PP en España, con el señor Feijóo, que no solamente no sigue la estela del resto de socios europeos, sino que pacta vergonzantemente con la ultraderecha de este país».

En este punto, se ha referido al acuerdo del presidente de la Generalidad Valenciana, Carlos Mazón, con Vox; «una vergüenza para España», ya que, ha apuntado, son «pactos que de la noche a la mañana se llevan por delante el Pacto Verde Europeo, que significa el compromiso de esta generación para que la siguiente puedan heredar un planeta, porque así de grave es la crisis del cambio climático».

«Un pacto que siempre, de forma sistemática entre la derecha y la ultraderecha, mercantiliza con los derechos de las mujeres, primera moneda de cambio con la que ellos intentan llegar a acuerdos; un pacto que implica hacer nulos todos los consensos que se han planteado en Europa, porque al PP le da igual los consensos, solamente quiere el poder por el poder, por perpetuar los intereses de una minoría, porque creen que les amenaza los intereses de la mayoría, que defiende siempre nuestro partido», ha dicho.

Montero ha recordado la llegada de Feijóo a la presidencia del PP y el relevo que hubo en el partido «que para echar al que denuncia la corrupción nos traen al que la tapa, al que no se atreve ni siquiera a dar la cara en aquellos temas que requieren explicación y que está tirando por tierra todos los consensos que su partido, el europeo, está promoviendo en el resto del mundo».

Ha criticado a «aquellos que se creen que son un partido de Estado y que nunca han estado arrimando el hombro cuando este país más lo ha necesitado», punto en el que ha dicho que ocurrió «en la pandemia, en la guerra de Ucrania, con las medidas que puso en marcha el Gobierno y nos ha pasado con la mejora de los pensionistas o con el transporte gratuito».

«Cuando sus votos son necesarios, votan en contra del interés de la mayoría. Cuando su voto ya no es necesario, pretenden apuntarse al interés de la mayoría, pero los hemos visto, los tenemos perfectamente calados, que se diría en nuestra tierra, y sabemos que nunca podemos contar con ellos cuando la patria los necesita, cuando nos necesita para dar lo mejor de nosotros mismos», ha lamentado.

Frente a eso, ha dicho que el Ejecutivo central seguirá «luchando contra viento y contra marea, articulando acuerdos, sudando la camiseta, siendo capaz cada día de emplearse a fondo para que se abra camino el interés de la mayoría», al tiempo que ha incidido en que ese es «el compromiso de nuestro Gobierno».

La también ministra de Hacienda ha destacado el crecimiento en creación de empleo y ha incidido en el compromiso del Gobierno «en el cumplimiento de nuestros compromisos con Europa, en la bajada del precio de la vida que se manifestó esta semana, en la bajada de la inflación».

«A España le sienta muy bien un gobierno progresista que es capaz de demostrar que era posible crecer repartiendo la riqueza, posibilitando el avance de derecho, creando empleo, empleo fijo, estable, de calidad, sin recortar los derechos del Estado del Bienestar, y no lo pueden soportar, es lo que no pueden soportar», ha asegurado.

Para Montero, en el PSOE «no queremos el poder para ir de puntilla, para estar, para hacernos foto, para que la gente más o menos considere que somos importantes. Nosotros queremos el poder para cambiar la vida de la gente, para que el destino que tenían aquellos que no tienen nada, cambie radicalmente, para que podamos redistribuir las riquezas, generar empleo de calidad, empoderar a las mujeres, cuidar de nuestros mayores, darle oportunidades a nuestros jóvenes».

Asimismo, ha asegurado que la situación internacional al Gobierno «nos preocupa y nos ocupa» y que está marcada «por unas nuevas reglas de juego que algunos quieren imponer, desde la posición de fuerza, desde el no respeto a la integridad territorial, desde el no respeto, sobre todo, a los derechos humanos de los niños, de las niñas, de los hombres, de las mujeres, de las personas mayores».

«Y es por eso que nuestra ideología, nuestro pensamiento, la socialdemocracia en el conjunto del mundo tiene que decir que hay un camino de paz que tenemos que recorrer; un camino de reparto de la riqueza que tenemos que recorrer; un camino que realmente requiere de un orden internacional que nadie, ninguno, por mucho que represente a una nación o a otra nación, tiene derecho a cuestionar porque ha traído los mejores años a la historia del mundo y de Europa».

Ha dicho sentirse «orgullosa y tan bien representada por nuestro presidente, por nuestro secretario general, Pedro Sánchez, que es la voz de la socialdemocracia en el conjunto del mundo y que está trasladando que tenemos que perseguir la paz, tenemos que hacer que el orden mundial siga desarrollándose desde la palabra, el diálogo, el respeto, el acuerdo y no con invasiones a Ucrania o con bombardeos en Gaza que nos llena de pesar, nos llena de amargura que denunciamos y que pedimos basta y alto el fuego».