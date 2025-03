El Gobierno de Aragón invertirá 10 millones en un edificio para FP tecnológica "al más alto nivel" en el DAT Alierta

El Gobierno de Aragón invertirá hasta diez millones de euros en la construcción de un nuevo edificio en el Distrito Aragonés de Tecnología (DAT) 'Alierta' de Zaragoza para impartir allí grados de formación profesional del ámbito tecnológico y digital «al más alto nivel». Para ello, se convoca un concurso de ideas, cuya licitación se publicará a lo largo de este viernes o, a más tardar, el lunes, por un importe de 276.000 euros, para definir el diseño del espacio.

La vicepresidenta del Gobierno de Aragón y consejera de Presidencia, Economía y Justicia, Mar Vaquero, ha sido la encargada de anunciar esta novedad en el DAT Alierta, acompañada de la responsable autonómica de Educación, Cultura y Deporte, Tomasa Hernández, en declaraciones a los medios de comunicación a las puertas del hemiciclo, donde este viernes se desarrolla la segunda jornada de la sesión plenaria ordinaria.

Mar Vaquero ha recordado que el DAT Alierta --de 79 hectáreas de superficie-- se plantea como un «gran espacio tecnológico» ligado a la actividad empresarial, a la investigación, a la innovación y a la formación profesional. Por ello, el primer paso que se da en el ámbito formativo pasa por la construcción de unas instalaciones que contarán con aulas, talleres, áreas dedicadas al emprendimiento tecnológico y digital, además de salas multiusos.

En esta línea, el Gobierno de Aragón saca a licitación un concurso de ideas para diseñar el edificio de FP por un importe de 276.000 euros. El plazo para presentar propuestas es de 30 días y, a partir de ahí, el jurado seleccionará a la adjudicataria, que contará con cinco meses para elaborar el proyecto que definirá el nuevo edificio, «que queremos que sea singular, que reúna todas y cada una de las últimas vanguardias y avances tecnológicos», ha precisado la vicepresidenta autonómica.

A lo largo de este año 2025, ha continuado Mar Vaquero, se licitará igualmente la redacción del proyecto definitivo, confiando en que en los próximos dos años se empiece la planificación de las obras.

Un ecosistema para el conocimiento

El objetivo, según ha avanzado Vaquero, es que este nuevo inquilino del DAT Alierta complemente con su actividad los existentes dedicados a la innovación para dar respuesta a los perfiles que demandan las empresas y avanzar en la senda fijada por el Ejecutivo aragonés al inicio de la legislatura de situar la tecnología como «clave y palanca de la transformación social y económica del Aragón de los próximos años y décadas».

Por otro lado, este proyecto en el DAT Alierta supondrá que el antiguo edificio de la Confederación De Empresarios De Aragón (CREA), en la zona de la Expo, que alberga el Campus Digital, quedará vacío. «Allí están aislados y queremos que estén en un entorno lo más cercano posible a las empresas innovadoras y a la universidad, formando un ecosistema ideal para que los alumnos de FP tengan un conocimiento relevante».

No obstante, «el DAT Alierta no parte de cero, sino de una importante presencia de la Universidad, de CSIC, del Instituto Tecnológico de Aragón, también del CEEI, que tiene un nuevo modelo operativo y estratégico para impulsar las startups», ha aclarado. Asimismo, ha recordado el anuncio realizado por el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, durante la clausura del congreso 'The Wave' de una inversión de 20 millones de euros para la instalación del Centro de Investigación de Recursos y Consumos Energéticos (CIRCE) en este mismo enclave.

"la formación es imprescindible"

Por su parte, la consejera de Educación, Cultura y Deporte ha celebrado que la formación vaya a contar con un espacio en el DAT Alierta, ha asegurado que los cursos que allí se impartan serán «lo más elaborados» posible y completamente vinculados a la tecnología, ya que si la comunidad autónoma «tiene que apostar por ser una sociedad tecnológica, la formación es imprescindible».

Tomasa Hernández ha opinado que trasladar la FP tecnológica al DAT Alierta es aportar un «valor añadido», dado que tanto estudiantes como docentes estarán en contacto con empresas del más alto nivel, también con la universidad. «Empezaremos a trabajar ya», ha confirmado la consejera, en alusión a los grados que allí se impartirán, incluyendo algunos nuevos: «Vamos a dar un salto cualitativo en tecnología».

En Aragón, según ha informado la consejera del ramo, hay 14.000 alumnos de Formación Profesional que estudian materias tecnológicas y relacionadas con este campo, como la informática, la robótica o la mecatrónica.

En este sentido, Vaquero ha resaltado la importancia de la formación profesional como «complemento fundamental» para el desarrollo y crecimiento «exponencial» del sector tecnológico que está experimentando Aragón, aunque se ha referido a la «vertiginosidad» para afirmar que todavía «no sabemos aún los ciclos formativos que se nos van a demandar dentro de uno, dos años o tres años».

«Estamos convencidos de que va a ser un reto muy importante y queremos que los aragoneses tengan esa oportunidad, va a ser un edificio de oportunidades y va a servir también para seguir incrementando nuestro liderazgo en el empleo tecnológico», ha aseverado Vaquero, agregando que el Gobierno de Aragón «ya tiene firmados compromisos de más de media docena de empresas aragonesas e internacionales que ya han manifestado su interés en reservar suelo para construir edificios o alquilar espacios».