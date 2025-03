La Comunidad no invitará a ningún miembro del Gobierno al acto institucional por el Dos de Mayo

La Comunidad de Madrid no invitará a ningún miembro del Gobierno de España al acto institucional por el Dos de Mayo, festividad de la región, que se celebra en la Real Casa de Correos, según han informado fuentes regionales a Europa Press.

El Ejecutivo madrileño enmarca esta decisión en que el Gobierno de España ha roto «toda relación institucional» con la Comunidad de Madrid. La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha criticado en múltiples ocasiones el uso de los «poderes del Estado» y ha censurado las «dinámicas delictivas» del Gobierno de la nación contra ella.

Además de los choques diarios, personificados en la figura del delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, el penúltimo de los desencuentros que han tenido ambas instituciones ha sido precisamente la decisión del Ministerio de Defensa de cancelar la parada militar que se celebraba cada año en la madrileña Puerta del Sol este día.

En este sentido, la jefa del Ejecutivo regional afirmó esta misma semana que seguía trabajando para que Defensa mantuviese la parada militar y responsilizó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, del veto. «Todavía no he pensado en esta alternativa porque me cuesta creer que lleguemos a esto. Porque hay imágenes hasta del 36, hay imágenes de hace un siglo de este desfile», planteó la mandataria autonómica durante un Desayuno Informativo organizado por Europa Press.

Sin embargo, este jueves ha vuelto a saltar la polémica. Fuentes cercanas a la dirigente madrileña han acusado de nuevo al ministerio que dirige Margarita Robles de no dejarle presidir una jura de bandera de civiles en el municipio de Alcobendas este sábado.

Según han informado estas mismas fuentes, Ayuso fue invitada por la alcaldesa, Rocío García Alcántara, hace meses pero el Ministerio de Defensa ha afirmado que si ella lo preside, el acto «se cancela». «A pesar de eso, la presidenta acudirá», aseguran.