Morant dice no creer "nada de Mazón y la Generalitat" y espera que tengan que presentar las llamadas del 29O a la jueza

La secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, ha dicho que «ya no se cree nada» del 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ni del Ejecutivo valenciano y ha apuntado que tiene «la esperanza de que seguramente acabarán teniendo que presentar» el listado de llamadas de Mazón del 29 de octubre a la jueza que investiga la dana.

Así se ha expresado este jueves Morant en declaraciones a los medios de comunicación en Ontinyent (Valencia), al ser preguntada por una respuesta parlamentaria de la Generalitat al PSPV, fechada el pasado 10 de marzo, en la que se señala que Mazón ya «ha hecho pública» su relación de llamadas del día de la dana y que «Presidencia no dispone del listado de llamadas de cada uno de los usuarios a los que se refieren las solicitudes» de los socialistas.

«Yo del señor Mazón ya no me creo nada, ni de la Generalitat Valenciana, que ha sido capaz de sacar vídeos y audios manipulados y, por tanto, ya no me creo nada», ha aseverado Morant, al tiempo que ha añadido que tiene la «esperanza de que seguramente acabarán teniendo que presentar» el listado de llamadas «a la jueza y delante de la justicia».

La líder de los socialistas valencianos ha manifestado que su partido ha pedido «desde el primer día» ese listado, ya que lo consideran «vital», al igual que el listado de llamadas al 112 del 29O, que finalmente la Generalitat presentó ante la petición de la magistrada.

«Ellos han insistido mucho en que no tenían la información suficiente para actuar y para proteger la vida de las personas, que si Confederación Hidrográfica no les había avisado, que si la Aemet no les había avisado... Todas esas mentiras han sido desmontadas», ha sostenido, a la vez que ha mencionado las «19.000 llamadas de vecinos y de vecinas pidiendo auxilio al 112, donde no te contesta ni la Guardia Civil ni la Policía Nacional; te contesta la Agencia de Emergencias de la Generalitat Valenciana. Tenían más información que nadie, pero no hicieron nada, así que nosotros vamos a continuar reclamando información», ha sostenido.

Morant ha señalado que hay comisiones de investigación en marcha sobre el día de la dana, pero ha lamentado que no tienen «demasiada fe» en la de Les Corts «porque la preside Vox», ni en la del Senado, porque «la preside con su mayoría absoluta el Partido Popular», aunque sí tienen «muchas esperanzas en la del Congreso de los Diputados».

«El Partido Socialista y el Gobierno de España solo quiere esclarecer la verdad, porque la verdad es reparadora. Cuanto más sabemos de la verdad de lo que pasó aquel día, más consideramos que el señor Mazón no puede aguantar ni un minuto más como presidente de la Generalitat», ha sostenido Morant.

"falta absoluta de empatía"

Por otro lado, preguntada por las declaraciones de Mazón, quien ha afirmado que está recibiendo a víctimas de la dana «con respeto» y «discreción», Morant ha insistido en que no se cree «ya nada» del 'president' y ha rechazado «hablar en nombre de las víctimas, porque tienen voz propia».

«Las hemos escuchado, las hemos escuchado a través de los medios de comunicación, y las víctimas se han sentido abandonadas, igual que se han sentido abandonados los alcaldes y las alcaldesas, hasta los suyos. El señor Mazón tendrá que responder políticamente a eso, porque lo que no se espera del presidente de la Generalitat es ni que esté noqueado, ni que esté fuera de cobertura, ni la falta absoluta de empatía que está demostrando hacia el pueblo valenciano y muy especialmente hacia las víctimas», ha reprochado Morant.