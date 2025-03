Euskadi dotará con hasta 3.500 euros la compra de vehículos con emisiones inferiores a 150 g/km

El Gobierno Vasco concederá ayudas de hasta 3.500 euros por la sustitución de vehículos contaminantes por uno nuevo con emisiones inferiores a 125 g/km en el caso de compra de turismos y de menos de 150 g/km para las furgonetas. En la fase inicial del programa se prevé sustituir 2.000 turismos y furgonetas por otras de mayor eficiencia y menos contaminantes, con lo que se evitarán emisiones que superarán las 24.000 toneladas de CO2, equivalentes a las producidas por 16.000 hogares.

Las ayudas se aplicarán a aquellas adquisiciones realizadas a partir del 1 de abril, siempre y cuando la compra esté realizada y pagada en su integridad a partir de esa fecha, y podrán solicitarse en la página web del Ente Vasco de la Energía.

El Gobierno Vasco ha presentado este jueves en Amorebieta (Bizkaia), en el marco del Grupo para la Defensa Industrial, un nuevo programa de ayudas para la compra de 'Vehículos de Menos Emisiones', que se canalizará a través del Ente Vasco de la Energía.

Este grupo de trabajo, liderado por el consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, Mikel Jauregi, reúne a las principales instituciones públicas del país, y a una representación de la industria y el tejido económico, con clústeres industriales, organizaciones empresariales, cámaras de comercio y empresas representativas. Su misión es proveer a la industria vasca de información en tiempo real para hacer frente a la guerra arancelaria, así como presentar medidas para impulsar la actividad industrial y paliar los posibles daños que puedan causar las nuevas medidas comerciales del Gobierno de Estados Unidos.

Como ha destacado el consejero, «debemos de ser capaces de ayudar a la ciudadanía a acceder a vehículos nuevos que supongan generar menos emisiones, a la vez que apoyamos al sector de la automoción», para apelar también al papel que deben adoptar los líderes de gobierno. «Nos toca liderar y nos toca ahora. Tenemos que agarrar fuerte el volante y sortear las curvas que vienen para el sector», ha dicho.

«Hasta ahora, --ha explicado-- la apuesta europea ha sido el vehículo eléctrico, pero su despliegue no está funcionando como se esperaba. La gente está apostando por un coche de segunda mano y no por uno eléctrico, y un parque móvil con coches antiguos no contribuye a la descarbonización».

Programa "vehículos de menos emisiones"

Entre estas medidas, hoy se ha presentado el nuevo programa 'Vehículos de Menos Emisiones', con el objetivo de avanzar en la descarbonización inteligente del sector del transporte mediante la sustitución efectiva de turismos y furgonetas por otros vehículos de menos emisiones.

El programa otorgará ayudas de hasta 3.500 euros para sustituir el vehículo actual por uno nuevo con emisiones inferiores a 125 g/km para turismos y 150 g/km para furgonetas, siendo obligatorio achatarrar el vehículo viejo. Se estima que la reducción media de emisiones de CO2 por sustitución de coche será superior al 30%.

Este nuevo programa de ayudas contará con una dotación inicial (ampliable) de 5 millones de euros de fondos propios destinados a subvencionar vehículos adquiridos a partir del 1 de abril de 2025. De esta forma, se amplían las ayudas para reducir las emisiones del transporte por carretera, complementando la oferta más allá del vehículo eléctrico.

Desde el Ejecutivo han destacado que 'Vehículos de Menos Emisiones' sitúa a Euskadi «a la vanguardia europea, con uno de los programas de estas características más completos y avanzados de la UE».

Aunque el Gobierno Vasco continúa apostando por la electrificación como principal vía de descarbonizar el transporte de carretera, con esta nueva ayuda da un paso para acompañar a las familias que aún no están decididas a dar el salto al vehículo eléctrico.

La cuantía de la ayuda de este programa, enfocado de forma complementaria, será menor (3.500 euros) frente a los programas MOVES de apoyo a la compra del vehículo eléctrico (7.000 euros, si se mantuviesen las cuantías del último MOVES), y será gestionada también a través del EVE.

El Gobierno Vasco mantiene contacto continuo con el Gobierno del Estado en relación con la reactivación del programa MOVES, que se pretende relanzar tomando como referencia el 1 de enero de 2025. El Gobierno Vasco considera necesario, máxime en las circunstancias actuales, la reactivación del programa «y así lo ha trasladado al Gobierno español».

Descarbonización inteligente

Según el último Inventario de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero, que elabora con carácter anual el Gobierno Vasco a través de IHOBE, el transporte de mercancías y pasajeros supone en torno al 35% del total de todas las emisiones de GEI en Euskadi, que se deben, fundamentalmente, al uso de combustibles fósiles en el transporte por carretera.

Por ello, el programa 'Vehículos de Menos Emisiones' pretende incidir en la reducción de emisiones vinculadas al transporte por carretera. El objetivo de este nuevo programa de ayudas es doble, tanto de descarbonización como de apoyo industrial.

Junto a la reducción de emisiones, mediante vehículos tecnológicamente más avanzados y motores más eficientes, también pretende ser una experiencia novedosa que se puede compartir con el resto de Europa, dando un espaldarazo al sector industrial tan importante a nivel europeo y vasco como es la automoción (con cerca de 40.000 empleos de calidad en Euskadi).

De esta forma, el Gobierno Vasco pretende aportar su experiencia tanto al Gobierno español como a la Comisión Europea para poner en marcha nuevas medidas para el impulso a la descarbonización, a la vez que se brinda apoyo al sector de la automoción.

Respuesta a la realidad social

En los últimos años se ha observado a un envejecimiento de la flota de vehículos actualmente en circulación, que en Euskadi se sitúa en 14,5 años, ligeramente por encima de la media del Estado (14,2 años), cuando el año 2019 la media se situaba en 12 años.

Ante estas cifras, el Gobierno Vasco observa «con preocupación» la tendencia de los últimos años de adquisición de vehículos de segunda mano. En 2024, por cada coche nuevo vendido en Euskadi se adquirieron tres de segunda mano, lo que «no contribuye a una descarbonización efectiva del transporte por carretera», ha apuntado.

En esta fase inicial se prevé la sustitución de cerca de 2.000 turismos y furgonetas por otros vehículos de menores emisiones (turismos o furgonetas con emisiones de CO2 inferiores a 125 g/km, y a 150 g/km respectivamente). La sustitución de estos vehículos evitará emisiones cercanas a las 24.000 toneladas de CO2 en 10 años de su vida útil, lo que equivale a tantas emisiones de dióxido de carbono como las producidas por 16.000 hogares vascos. Esto supone un efecto depurativo equivalente al que producen 115.000 árboles al año.

El programa de incentivos también tiene una vertiente social doble: facilitando a un sector más amplio de la sociedad vasca la compra de un vehículo nuevo y al acceso a las zonas de bajas emisiones del centro de las ciudades.

A ello se suma también la mejora en la seguridad vial, al incorporar al parque móvil vehículos nuevos con sistemas de apoyo a la conducción tecnológicamente más avanzados, que los hacen más seguros.

«En definitiva, con este nuevo programa de ayudas, el Gobierno Vasco, a través del EVE, hace una apuesta por la descarbonización inteligente que combina crecimiento industrial, compromiso con la reducción de emisiones y acompañamiento de la sociedad, conjugando los objetivos de apoyo a la industria, descarbonización y justicia social», ha concluido.