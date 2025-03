Paula Bonet interviene 'El año que nevó en Valencia' de Chirbes: "He encontrado una voz que me explica"

La artista valenciana Paula Bonet ha intervenido 'El año que nevó en Valencia' de Rafael Chirbes en un libro artístico que abre la nueva colección Intervenciones de Anagrama en la que se revisitarán textos publicados en la editorial con otros lenguajes, y ha asegurado: «He encontrado una voz que me explica».

En un encuentro con medios este jueves, ha asegurado que Chirbes (1945-2015) «es crítico con la tierra, pero no pierde el amor» por ella, y ha dicho que el escritor valenciano era como un pintor que sabe trabajar con la luz y con las sombras.

La intervención de Paula Bonet de 'El año que nevó en Valencia' cuenta con una treintena de pinturas que ilustran el texto de Chirbes en el que revisita un episodio autobiográfico de su niñez en un piso de la Valencia de 1956.

Bonet se ha mostrado muy agradecida a Anagrama por acercarse al libro-objeto o libro-artístico y alejarse de los modos de hacer habituales, aunque ha admitido que no sabe cómo definir este volumen complejo al que ha costado darle forma y que ha asegurado que surge con «una pulsión».

Ha afirmado que la idea le surgió mientras trabajaba en su anterior trabajo 'La anguila', también publicado por Anagrama y que ha dicho que no le «soltaba», por lo que quiso hallar algo que lo alejara de un proyecto tan absorbente para ella y pensó que lo haría leyendo.

"me ha explicado quién soy"

Eso le llevó a encontrarse con el libro breve 'El año que nevó en Valencia' de Chirbes, que le mostró quién era ella: «Chirbes me ha explicado quién soy, me ha explicado por qué me duele lo que me duele, por qué siento placer cuando siento placer, por qué huí de Valencia».

Bonet ha dicho que posteriormente leyó toda la obra de Chirbes en la que se vislumbra una «herida» ya escriba novela, ensayo o libro de viajes, y ha afirmado que es un autor muy complejo y coloca al lector en otro lugar.

Ha afirmado que quiso intervenir 'El año que nevó en Valencia' porque comprendió que Chirbes es pintor por cómo se acerca a la pintura y cómo su mirada y su sensibilidad plástica lo acompañan siempre, y que cuando habló con la editora esta le dijo que habían recuperado el libro porque el escritor lo quería ver pintado.

Bonet ha asegurado sentirse «muy feliz» con la elaboración del proyecto porque le ha permitido comprender parte de su dolor, un proyecto en el que ha estado embarcada durante tres años, y como las pinturas han contenido el texto original de Chirbes.

Ha celebrado que el lanzamiento coincida con el estreno de la película 'La buena letra' de Celia Rico, basada en otro libro de Chirbes, y ha reivindicado una lectura con perspectiva de género de la obra del escritor valenciano.

Además del volumen, también saldrá una edición limitada en formato libro de artista, numerada y firmada por Bonet que tendrá una venta exclusiva durante las presentaciones del libro, y la artista ha grabado el audiolibro del libro de Chirbes.

Bonet ha explicado que en mayo expondrá las pinturas creadas para 'El año que nevó en Valencia' en Valencia, en un piso del que fue inquilina y en el que comenzó su obra plástica, en un guiño también al escenario de la obra de Chirbes, que tiene lugar en un pequeño inmueble del centro de la capital valenciana.

La editora Belen Vacas ha asegurado que esta colección Intervenciones quiere revisitar el catálogo de Anagrama y que este año, además de la obra de Paula Bonet, harán 'Calle Este Oeste' de Philippe Sands como novela gráfica y un cuento de Mariana Enriquez incluido en 'Un lugar soleado para gente sombría'.