Catalá trabaja en "una posible modificación" del gobierno tras la salida de Badenas y Herrero de Vox

La alcaldesa de València, la 'popular' Mª José Catalá, ha anunciado este jueves que está «valorando y trabajando en una posible modificación de la estructura del Ayuntamiento», tras pasar Juanma Badenas y Cecilia Herrero del grupo municipal de Vox a ser concejales no adscritos.

En cualquier caso, ha remarcado que «todos los escenarios están abiertos» y ha instado a Herrero y a Badenas a «entenderse con su formación de alguna manera» para evitar «esta situación» en el gobierno municipal que comparten PP y Vox.

Así lo ha trasladado a los periodistas sobre la crisis de gobierno abierta a raíz de que Vox inhabilitara a Badenas por la adjudicación de unos contratos en una fundación municipal, tras lo que Herrero --pareja sentimental del exsegundo teniente de alcalde-- se dio de baja del partido. Herrero se mantiene en el equipo de gobierno como concejala no adscrita, mientras Badenas está fuera a raíz del expediente de Vox.

En este escenario, Catalá ha confirmado que «por supuesto» que se plantea una remodelación del gobierno municipal: «Toda crisis o toda situación que sea como la que está viviendo mi socio de gobierno requiere de una reflexión sobre una posible remodelación».

«Efectivamente, en los próximos días es probable que se produzca una remodelación del gobierno», ha aseverado, para añadir que quiere «pensar que en los próximos días» Vox «va a resolver los problemas o las situaciones que tiene entre los miembros del grupo municipal y los que ya no son miembros pero lo eran hasta hace nada». A su juicio, eso permitirá «estabilidad» en el gobierno bipartito.

Cuestionada por si los ediles no adscritos pueden tener competencias dentro del gobierno, la primera edil ha indicado que «hay distintas sentencias» al respecto y que «lo que se considera legalmente es que no pueden modificar su situación respecto de la situación anterior a la que tenían antes de salir de su grupo municipal». «No obstante, todos los escenarios están abiertos», ha subrayado.

Respecto a si Badenas podría volver a tener competencias dentro del gobierno, ha explicado que es algo que están analizando con los secretarios municipales y con la asesoría jurídica. «Pero a mí lo que me gustaría es que los dos concejales no adscritos de alguna manera pudieran entenderse con su formación y no se produjera esta situación», ha expuesto.