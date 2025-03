Mazón asegura estar "muy comprometido" con el "acuerdo básico" con Vox para el presupuesto "más social" de la historia

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha asegurado este jueves sentirse «muy comprometido» del «acuerdo básico» alcanzado con Vox para el presupuesto «más social» de la historia de la Comunitat Valenciana y en los que «ocho de cada diez euros es para gasto social, para sanidad».

«El presupuesto sanitario y social más importante de la historia de la Comunitat Valenciana es el que hemos presentado», ha reiterado, y ha afirmado que lo han hecho con un «esfuerzo extraordinario porque somos la comunidad peor financiada de España y todo el dinero y toda la aportación que nos está dando el Gobierno de España para nuestras competencias sociales son vía endeudamiento».

Mazón ha reprochado que «no hay ni un solo euro a fondo perdido para nuestros colegios; para nuestros centros de salud dañados por la riada; para nuestras carreteras; depuradoras e infraestructuras» sino que lo están haciendo «con deuda, como si no tuviéramos suficiente deuda».

«Y a pesar de eso, estamos haciendo un esfuerzo de entendimiento, de presentar presupuestos, que es nuestra obligación. Porque es la obligación de cualquier gobierno, al menos intentar presentar presupuestos, cosa que el Gobierno de España no está haciendo», ha criticado de nuevo.

Así, ha declarado: «Yo me siento muy, no quiero utilizar la palabra orgulloso, pero sí que me siento muy comprometido con este acuerdo básico que tenemos con Vox, que significa el presupuesto más social de la historia de la Comunitat Valenciana».

«Por tanto, el presupuesto de la reconstrucción, que estábamos y estamos obligados a presentarlo, es a la vez el presupuesto más social», ha recalcado y ha defendido que con ellos se «consolida la educación gratuita de 0 a 3 años; el fin del 'impuesto de la muerte'; mil millones más en sanidad que el mejor de los presupuestos que hicieron nuestros antecesores», en alusión al Botànic.

Para Mazón, «de lo que se trata es de seguir trabajando sin descanso, sin parar, con respeto y con mucho diálogo», al tiempo que ha indicado que «con la mejor de la buena fe, creo que la reconstrucción avanza».