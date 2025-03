Mazón asegura que están recibiendo a víctimas de la dana "con discreción": "Lo que no queremos es instrumentalizarlas"

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha asegurado este jueves que su gobierno está recibiendo a víctimas de la dana del pasado 29 de octubre y seguirán haciéndolo «con respeto» y «discreción», como afirma que han hecho «desde el principio», pero ha manifestado que lo que no quieren es «instrumentalizarlas».

«Yo he atendido, y muchos miembros del Consell de la Generalitat, han atendido y han estado directamente con víctimas, preocupándonos personalmente con ellos», ha señalado y, preguntado por los medios si con estos recibimientos ha «blanqueado» su imagen, como ha denunciado una asociación de víctimas, ha señalado que «no se trata de eso».

Así lo ha indicado en atención a los medios antes del acto de toma de posesión del presidente del Comité Económico y Social de la Comunidad Valenciana (CES CV), Fernando Móner, celebrado en el Palau, si bien no ha respondido a cuestiones sobre el listado de llamadas de su teléfono el día de la dana.

Sobre las reuniones con las víctimas, Mazón ha apuntado que ha visto a «varias» asociaciones y «tampoco se trata de entrar en un debate con ellos, porque de lo que se trata es de respetarlas». «Y conforme cada vez que he tenido constancia, en muchos formatos, de poder hablar directamente con las víctimas, lo hemos hecho. No solamente yo, sino muchos miembros del Consell», ha indicado.

Mazón ha añadido que «una cosa son las víctimas que han perdido directamente a familiares, otra cosa son los afectados, con los que estamos haciendo un esfuerzo extraordinario», como lo demuestran las cifras de ayudas que este miércoles expusieron en Les Corts, según ha sostenido.

A juicio de Mazón, «la Generalitat está trabajando bastante rápido, de manera bastante razonable, con todo lo que son las ayudas» tanto de pérdida de coches como de primera necesidad, autónomos, pymes industriales, agricultores o ganaderos, ha enumerado.

«Todos esos son afectados. Y yo creo que el mejor respeto que se puede tener a los afectados es seguir trabajando por ellos y seguir trabajando por sus derechos, y a las víctimas seguir recibiéndolas con la tranquilidad pero, sobre todo, con la discreción y con el respeto que se merecen para ponernos a su disposición de manera absolutamente permanente, que es lo que estamos haciendo», ha indicado.

Sin convocatoria

En esta línea, ha afirmado que «claro» que habrá más reuniones con las víctimas pero «salvo que ellos quieran, el criterio es no ponerlo en la agenda pública, no convocar a los medios de comunicación para no instrumentalizarlo, para no hacer de esto un acontecimiento mediático, salvo que ellos quieran dar cuenta, si ellos quieren hablar, por supuesto».

Para Mazón, «la mejor manera de respetarlos es que el trato personal sea efectivamente personal y siempre atendiendo a su criterio y a su manera de enfocar cada uno de estos encuentros».

«No se trata solamente del presidente de la Generalitat, sino que se trata de todo un gobierno autonómico que está atendiéndolos, la vicepresidenta, el vicepresidente, los distintos consellers, los distintos altos cargos de la Administración desde el primer día. Creo que es la actitud que hemos tenido, con total respeto y con cierto nivel de discreción, porque creo que es lo que se merecen, salvo que ellos quieran lo contrario», ha zanjado.