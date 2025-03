Moreno resalta que Andalucía es "un espacio de libertad" y reclama "máximo respeto" para los que "aman" los toros

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha afirmado que el Consejo de Gobierno aprobará esta tarde el nuevo Reglamento Taurino que es «fruto del consenso, motor de modernización y toda una declaración de intenciones de Andalucía en el liderazgo y promoción de la fiesta».

«Andalucía es un espacio de libertad y reclama ese espacio de libertad. Máximo respeto a quien ama la fiesta de los toros y ejerce su derecho a disfrutarla. Y máximo respeto también a aquellos que no les gusta, que no se identifican con esta expresión cultural y no quieren ir a las plazas», ha señalado el presidente Moreno.

Así, ha señalado que Andalucía «toma la iniciativa y la vanguardia», recogiendo aportaciones incluso de otras comunidades, para que este texto sea el modelo de referencia para toda España. «Al regular y actualizar los aspectos administrativos y organizativos estamos protegiendo la tauromaquia», ha afirmado Moreno y recogido la Junta en una nota de prensa.

De este modo, ha explicado que este reglamento reducirá la burocracia, incluirá nuevos tipos de espectáculos como los tentaderos públicos, ayudará a que al frente de las plazas de toros estén los mejores aficionados y gestores y contribuirá al fomento y promoción de los toros.

En este sentido, ha enumerado alguna de las iniciativas que desde el Gobierno andaluz se han puesto en marcha en pro de la fiesta como la apuesta fuerte por las escuelas taurinas, la ayuda al sector ganadero en los momentos más duros, la creación de una Red de Municipios Taurinos o la retransmisión de corridas y novilladas en Canal Sur, con gran éxito de audiencia. «Y todo, siempre, desde el permanente diálogo y consenso con el sector en beneficio de su presente y su futuro», ha agregado.

Moreno ha presidido en el Palacio de San Telmo los II Premios Andalucía de la Tauromaquia como muestra del apoyo e impulso a este sector y reconocimiento de la labor de algunos de los nombres que sostienen el universo taurino entre los que se encuentran las grandes figuras, ganaderos, artistas o periodistas.

En este punto, se ha referido a algunos de los premiados como Manuel Benítez 'El Cordobés', Juan Pedro Domecq, el cineasta Albert Serra y el diestro, Andrés Roca Rey, el periodista Juan del Val o la Real Unión de Criadores de Toros de Lidia. «En Andalucía la tauromaquia está en su casa. Aquí es comprendida, querida y respetada. Aquí, en nuestra tierra, tiene el mundo del toro todo el apoyo, el estímulo y el impulso del Gobierno andaluz».

Para concluir, ha incidido en que la tauromaquia es economía, empleo, cultura, tradición y medioambiente y se ha mostrado orgulloso, «desde la pluralidad y la libertad, de poder reconocer en el día de hoy a personas que lo dan todo para que este gran sector cultural y que este mundo creativo siga mejorando, creciendo y existiendo».

El acto ha contado con la presencia del consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz; de la consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo; del presidente del Parlamento andaluz, Jesús Aguirre, y de personalidades del ámbito taurino, económico, científico y cultural, entre otros.