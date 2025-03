El PP se abre a "volver a votar" la Mesa de Les Corts para que PSPV "recupere" su puesto siempre que "busque acuerdos"

El PP ha abierto la puerta a «volver a votar» la composición de la Mesa de Les Corts con el fin de apostar por «la representatividad de todas las formaciones», aunque siempre y cuando el PSPV «levante el teléfono, llame y comience a dialogar y buscar acuerdos». «Todavía tiene la posibilidad de recuperar ese lugar», han asegurado los 'populares', que de la misma manera han advertido a los socialistas que «sin diálogo» y con una oposición «tan negacionista y tan en contra de todo» no les van a «encontrar».

De este modo lo ha manifestado el síndic del PP, Juanfran Pérez Llorca, en declaraciones a los medios en los pasillos de Les Corts, después de que este miércoles la diputada del PP Magdalena González haya sido elegida nueva vicepresidenta segunda de la Mesa, pasando a ocupar la vacante que dejó Gabriela Bravo (PSPV) tras su salida el pasado enero. Con esta elección, los socialistas se han quedado sin representación en el órgano rector de la cámara.

Al respecto, Pérez Llorca ha valorado que hasta este mismo miércoles «a las nueve de la mañana» su partido «había dejado las puertas abiertas para» que el PSPV «pactara esa sustitución» en la Mesa. En ese caso, ha asegurado que los 'populares' no hubieran presentado «ninguna candidatura».

En este contexto, el también secretario general del PPCV ha atribuido a la «falta de comunicación entre la dirección del Partido Socialista de la Comunitat Valenciana y sus diputados» el hecho de que «hace unos meses perdieran la representación» en la Mesa. «Tener una secretaria general en Madrid hace que falle la comunicación», ha considerado el síndic, para quien esa circunstancia «que ha tenido» la líder de los socialistas valencianos, Diana Morant, «ha hecho que hoy se tenga que votar otra vez la vicepresidencia segunda».

En esta línea, ha lamentado que el PSPV se haya «negado a pactar cosas esenciales de la democracia» como son las sustituciones de «personas que han muerto y que ocupaban puestos de relevancia en los órganos estatutarios» como la Sindicatura de Comptes o el Consell Valencià de Cultura. Al respecto, ha afeado a los socialistas que en la Comunitat Valenciana «ya no tengan autonomía», que es lo que «suele» ocurrir, a su juicio, «cuando siguen las instrucciones que marca Pedro Sánchez».

"nunca ha habido ningún problema"

«Nunca había habido ningún problema en sustituir a aquellas personas que desgraciadamente han perdido la vida y cuando se ha quedado una vacante en puestos muy vitales para la democracia y la actividad política» como la Sindicatura de Comptes, «que ahora tiene tres miembros y que uno de ellos ha faltado».

Pérez Llorca ha subrayado que al inicio de la legislatura el PP pretendió que en la Mesa de Les Corts «hubiera representatividad de todas las formaciones políticas», algo que hizo «cuando el PSPV vetó a Compromís porque no quería que estuviera» en este órgano, por lo que el PP «cedió» sus votos a la coalición.

En este punto, ha aprovechado para recordar que la pasada legislatura «le correspondía a Vox tener representación en la Mesa», pero el PSPV entonces le «vetó y le dio su sitio a Podemos, que había obtenido menos diputados». «Como dicen en todos nuestros pueblos: más vale un mal acuerdo, aunque sea malo, que un buen pleito», ha afirmado.

Preguntado sobre las razones por las que los 'populares' vinculan la Mesa con la renovación de los órganos estatutarios, el síndic del PP ha afirmado que no se trata de relacionar «unas cosas con otras», sino de «la obligación que tenemos los políticos de defender a todas las instituciones» cuyos cargos «se eligen por los diputados que forman parte del pleno de Les Corts» y que requieren tener «la actividad necesaria».

«Y qué menos que aquellas personas que han fallecido sean sustituidas porque, de no hacerlo así y no querer sustituir a una persona fallecida, estamos hablando de una gran anomalía democrática», ha advertido Pérez Llorca, que ha llamado al resto de formaciones a «dar ejemplo y cumplir con nuestras obligaciones» porque, según ha recalcado, «le corresponde a todos los diputados de Les Corts proceder a esas elecciones». «A esos bloqueos el PP se tiene que negar y lo que queremos es poner en evidencia la actitud antidemocrática que está teniendo el PSPV», ha zanjado.

"castigo" por la "labor de oposición" del pspv

Por su parte, el síndic socialista, José Muñoz ha advertido de la «barbaridad» que supone que el PP, «que no tiene la mayoría de la cámara», ahora «sí que tenga la mayoría en la Mesa» al contar «con tres miembros sobre los cinco» del total. «Esto es un castigo de Carlos Mazón a la labor de oposición del PSPV, pero no vamos a dar un paso atrás, no nos vamos a amedrentar y no pararemos de denunciar lo que no ha hecho, lo que ha hecho y lo que ha dejado de hacer Carlos Mazón hasta que consigamos echarlo de la Presidencia de la Generalitat», ha garantizado.

Muñoz ha insistido en acusar al PP de perpetrar con esta elección un «ataque directo a la democracia valenciana». «Por primera vez en la historia de la democracia valenciana y de cualquier parlamento, tanto autonómico como estatal, se ha dejado fuera de la Mesa a la primera fuerza de la oposición. Esto no ha ocurrido nunca en la historia de la democracia española, no hay antecedentes», ha sostenido.

Para Muñoz, esta situación demuestra que el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, a quien se ha referido como el «fugitivo del Ventorro», sigue en una «huida hacia adelante» y demuestra una «gran debilidad» al «intentar amordazar la labor de la oposición». «Pero no de cualquier oposición», ha advertido. Así, ha considerado que el jefe del Consell «ataca» al PSPV porque «sabe perfectamente que somos la alternativa a su gobierno de la vergüenza». «Somos un enemigo porque sabe que somos la alternativa y nos castiga dejándonos fuera de la Mesa», ha incidido.

En cualquier caso, ha recalcado que la elección de la vicepresidencia segunda «en ningún caso era una negociación» y ha recordado que hasta en «catorce ocasiones» se ha producido una sustitución en la Mesa. «Y en los catorce antecedentes fueron sustituidas por el mismo partido al que pertenecían esas personas sin ningún tipo de negociación», ha aseverado. «Fue una sustitución automática», ha añadido.

Por eso mismo, ha considerado que ahora «no caben las excusas» de que la sustitución de Bravo «debía negociarse otros órganos». «Esto no funciona así», ha avisado al PP, al tiempo que ha insistido en que hoy «tocaba que una mujer socialista ocupara» este puesto, «y no ha sido así», ha lamentado. Además, el síndic del PSPV ha acusado a los 'populares' de «vulnerar el reglamento» y «la esencia» de la cámara autonómica, que precisamente persigue «la pluralidad democrática en el órgano de decisión». «Esto no es sino un capítulo más del Pacto del Ventorro», ha asegurado.

"mantener la diversidad"

Desde Compromís, Joan Baldoví ha argumentado que desde la coalición «entendían» que un puesto que había ocupado en la presente legislatura el PSPV en la Mesa «lo tendría que mantener hoy también», razón por la cual sus diputados han votado a la candidata socialista, Mª José Salvador. Para el síndic, «lo más razonable» hubiera sido «mantener la diversidad» en el órgano rector de Les Corts para que todos los grupos estuvieran representados en el mismo.

Al margen de ello, ha manifestado su «sorpresa» por el «tiro en el pie que se ha pegado» Vox este miércoles, que ha hecho «de pagafantas del PP» al proporcionarle la mayoría absoluta en la Mesa, «desautorizando a su propia presidenta --Llanos Massó--, que era quien tenía el voto de calidad». «A veces hay extraños pactos y este no lo veo por ningún lado», ha reconocido.