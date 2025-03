Almeida asegura que nunca ha llamado corrupta a Maroto, sí mentirosa, y ahora le regalará un Código Penal

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha retado a dar con una declaración suya en la que haya llamado corrupta a la portavoz socialista en el Ayuntamiento, Reyes Maroto, sí mentirosa, y ahora le regalará «un Código Penal», en lugar del manual de gramática que ayer prometió en el Pleno a raíz del comunicado de retractación que colgó en redes sociales la edil.

«Ya está bien, todo tiene un límite, no podemos seguir tolerando que la táctica del Grupo Municipal Socialista sea llamarnos asesinos y mafiosos de forma constante y no pedir disculpas ni retractarse porque lo de Reyes Maroto no fue una retractación», ha declarado el alcalde en Hortaleza sobre el comunicado de la socialista a cuenta de las víctimas de la pandemia en las residencias.

Almeida ha subrayado que «es inasumible en la ciudad de Madrid la escalada de violencia verbal a la que ha conducido al Pleno Reyes Maroto y el Grupo Municipal Socialista», algo «inaceptable en términos democráticos que se tenga que estar comentando constantemente si hay una agresión en el Pleno del Ayuntamiento, si se llama asesino al adversario político, si se llama mafioso al concejal de Medio Ambiente».

"había una trama de corrupción en su ministerio"

Para el primer edil, la crispación la genera quien «llama asesinos y mafiosos a sus adversarios políticos». Preguntado por la prensa si no es crispación también que desde su bancada se escucharan en el Pleno descalificativos hacia la izquierda como 'carroñeros', Almeida ha replicado que él nunca ha llamado asesino al PSOE ni nunca ha afirmado que Maroto sea una mafiosa.

«Yo no he llamado corrupta a Reyes Maroto. No encontrarán una sola declaración mía en la que llame corrupta a Reyes Maroto. Lo que digo es que había una trama de corrupción en su Ministerio. Y eso lo está investigando la Justicia, que lo ha calificado incluso como organización criminal, es una realidad confirmada por los tribunales, no una invención mía», ha resaltado.

Lo que sí ha llamado a Maroto es «mentirosa», algo en lo que se reafirma y en la opinión de que «no es insultante» sino «una realidad». «Reyes Maroto mintió sobre su relación con Víctor de Aldama. Dijo que no tenía ni un mensaje y luego sabemos que tenía 42», ha declarado.

De un manual de gramática a un código penal

Ayer le dijo a Maroto que por Reyes le iba a regalar un manual de gramática por la incomprensión que generó el comunicado que colgó en redes. El alcalde se ha reafirmado en que era «un mensaje que no hubiera firmado ni un niño de Primaria en su redacción».

Ahora cambiará ese regalo por «un Código Penal» por si a Maroto le ha sentado mal el manual de gramática. El alcalde ha defendido que en política «cabe la ironía y el humor».