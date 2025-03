Dos hermanos pegan una paliza a un trabajador de Ayuntamiento de Navalafuente

Dos hermanos de origen marroquí pegaron una paliza el pasado viernes a la puerta del Ayuntamiento de Navalafuente a un trabajador municipal de nacionalidad ucraniana por posibles rencillas laborales, puesto que uno de los atacantes había sido empleado del Consistorio y fue apartado recientemente por un expediente disciplinario.

Según ha informado el propio Ayuntamiento, tras la agresión amenazaron de muerte al alcalde y a otros compañeros del Consistorio, «generando una situación de miedo e inseguridad que no se puede tolerar».

Según fuentes locales, los agresores iban a pedir cuentas al primer edil por el despido pero se les cruzó por el camino en su defensa el empleado heridos, que trabaja como albañil para el Ayuntamiento. Uno de los dos atacantes había trabajado para el Consistorio a través de un programa de desempleo y fue expedientado por supuestamente conducir vehículos municipales indebidamente.

La víctima ha presentado una denuncia en el cuartel de la Guardia Civil con el correspondiente parte de lesiones, que no son graves. Ahora, los agentes están a la espera de que el Ayuntamiento les envíen las imágenes de las cámaras de seguridad del momento de la paliza, que ya ha publicado Telemadrid. De momento, ya han identificado y localizado a los agresores, que de momento no han sido detenidos, ha indicado a Europa Press una portavoz de la Comandancia de Madrid.

Este grave incidente ha causado gran preocupación en el municipio, y muchos vecinos se han preguntado por qué el Ayuntamiento tomó la decisión de cerrar la puerta principal al público «para garantizar la seguridad de los empleados municipales ante estas amenazas y agresiones», pidiendo que se llamara por teléfono antes de acceder.

El alcalde denuncia el "desamparo" y la falta de seguridad

Durante el Pleno ordinario de ayer, el alcalde de Navalafuente, José Antonio García-Calvo Jiménez, expresó «su preocupación y temor ante la falta de protección policial en el municipio». De este modo, denunció «la ausencia de Policía Local y la negativa de otros Cuerpos de seguridad a intervenir, lo que deja en una situación de desamparo tanto a los trabajadores municipales como a los vecinos».

Además, manifestó su deseo de convocar una concentración pacífica este viernes en la plaza del pueblo para rechazar esta agresión y cualquier forma de violencia en el municipio, destacando «la importancia de la unidad vecinal en estos momentos».

«No queremos responder a la violencia con más violencia ni echar leña al fuego. Lo que queremos es que esto no vuelva a suceder, que nuestro pueblo siga siendo el lugar pacífico que siempre ha sido, donde podamos vivir tranquilos y en armonía. Y que quienes actúan con violencia entiendan que en Navalafuente no tienen cabida. Aquí las cosas no se arreglan a golpes, sino con respeto y diálogo», indicó el regidor.

Y espera que este tipo de situaciones no vuelvan a ocurrir, porque «generan un gran malestar para todos». «Navalafuente siempre ha sido un pueblo tranquilo, donde los vecinos conviven en armonía y nunca se habían vivido problemas de esta magnitud. Somos una comunidad de gente que quiere vivir tranquila y en paz», concluye.