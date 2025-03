Maíllo (IU) urge al Gobierno a presentar PGE "se vayan a aprobar o no" frente a los "recortes" que pactan PP-Vox en CCAA

El coordinador general de Izquierda Unida (IU), Antonio Maíllo, ha urgido este miércoles al Gobierno de la Nación a presentar el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2025 más allá del debate sobre «si se van a aprobar o no» para ofrecer un «contraste» a la política presupuestaria «de recorte de derechos» que pacta el PP con la «extrema derecha» de Vox en comunidades como Valencia y que negocia en otras como Murcia o Aragón.

Maíllo se ha pronunciado de este modo en una entrevista en Canal Sur Televisión, recogida por Europa Press, un día después de que la ministra portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, asegurase en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Ministros que es importante llevar al Congreso de los Diputados un nuevo proyecto de PGE si hay un acuerdo previo con los Grupos Parlamentarios para sacarlo adelante porque, de lo contrario, harían «perder el tiempo» a la Cámara Baja y a los ciudadanos.

«Fíjese si estamos de acuerdo con que se debatan los PGE que lo llevamos diciendo en IU desde septiembre porque todo Gobierno que se precie tiene que presentar la ley presupuestaria anual que es expresión de la voluntad política en un año de prioridades y de ejecución del gasto», ha defendido el líder de IU, que ha asegurado que «estamos en un momento de máxima responsabilidad en nuestro país y el debate de presupuestos no hay que situarlo sobre si se va a aprobar o no».

En este sentido, Maíllo ha destacado que «cada año no se sabe con la aritmética parlamentaria qué va a ocurrir» con los PGE, pero ha insistido en que «lo que sí debe expresar un Gobierno es la voluntad de presentarlos» más allá de que «sin lugar a dudas en técnica parlamentaria es verdad que en momentos expansivos se puede vivir sin presupuestos».

A su juicio, el Gobierno debe presentar unos PGE que sean de «contraste» con la «política presupuestaria de recortes de derechos» pactada por el PP «comprando la agenda de la extrema derecha» de Vox en comunidades como Valencia, Murcia o Aragón para que «cada uno se retrate y poner en el espejo de la sociedad española los dos grandes modelos que hay sobre el país».

Preguntado por las cesiones del PSOE a las exigencias de Junts en materias como la inmigración, el líder de IU ha asegurado que los acuerdos entre PSOE y Junts «afectan a esos partidos y tendrán que hablarse» cuando llegen al Congreso porque IU «no comparte esa visión reaccionaria de Junts sobre la migración igual que Vox, porque tienen sus banderas diferentes, pero le unen una misma patria, que es la del desprecio al ser humano, si no es de los suyos y no es de su clase». «En el apoyo a los ricos y en el desprecio a los migrantes, se unen Vox, PP y Junts y no se diferencian», ha concluido.