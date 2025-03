Empleo e Inserta Andalucía ponen en marcha en Granada un servicio para combatir la soledad no deseada

Los últimos doce meses han sido muy diferentes para Pepe, Manuel, Rosario o Dori, cuatro de los más de 30 usuarios de un nuevo servicio creado en Cijuela (Granada) por los alumnos de varios proyectos formativos de la Consejería de Empleo y la asociación Inserta Andalucía para combatir la soledad no deseada.

Con ellos ha podido compartir este martes sus impresiones el delegado territorial de Empleo, Javier Martín Cañizares, quien ha visitado a los alumnos del proyecto 'Una mirada desde la atención y el acompañamiento social', iniciativa desarrollada por dicha asociación «con unos magníficos resultados».

Según ha recordado el delegado, Inserta Andalucía resultó adjudicataria de dos proyectos de Empleo y Formación con el objetivo de formar a 30 desempleados (15 jóvenes menores de 30 años y 15 personas mayores de 45), en 'Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales', un certificado de nivel 2 «que esta asociación ha enriquecido especializando la formación en el acompañamiento social de personas mayores en situación de vulnerabilidad», ha celebrado Martín Cañizares.

El delegado, que ha estado acompañado por el director de Inserta Andalucía, Francisco Lupiáñez, y el primer teniente alcalde de Cijuela, Juan Francisco Lizana, ha comprobado los beneficios de un «proyecto que ha superado todas nuestras expectativas, pues además de abrirles las puertas del mercado laboral a los alumnos trabajadores, que en el momento de comenzar la formación estaban en desempleo, ha cumplido una función social de gran calado entre la población más vulnerable del municipio, el de las personas mayores».

Y es que gracias a estos dos proyectos de Empleo y Formación, financiados por la Consejería de Empleo con más de 800.000 euros, en 2024 se creó en el municipio el servicio de Soledad no Deseada (SND) atendido por los 30 alumnos trabajadores que durante los últimos doce meses han asistido, acompañado y ayudado en su día a día a los 34 vecinos de Cijuela que así lo solicitaron.

Según ha explicado el director de Inserta Andalucía, la soledad no deseada es un «problema de salud pública ya que no afecta únicamente a las personas que la sufren de manera directa, sino que también tiene una repercusión negativa en el bienestar de la población en su conjunto».

Estado emocional

Lupiáñez ha recordado que «es considerada por la OMS como un factor de riesgo de trastornos mentales entre personas mayores, pero además debemos tener en cuenta que este colectivo pasa por ciertas situaciones de duelo, como por ejemplo la muerte del cónyuge, familiares o amistades, un descenso del nivel socioeconómico, el proceso de jubilación, pérdida de movilidad o de autonomía que repercuten en su estado emocional».

Por ello, la formación sociosanitaria se ha adaptado a las características de los vecinos de Cijuela que buscaban algo más que compañía, cobrando especial peso el trabajo desarrollado en los talleres, charlas, encuentros y espacios sociosanitarios donde se ha trabajado todas las tareas de atención a personas en situación de dependencia, higiene, alimentación, y labores propias de personal técnico en instituciones, además del contenido y trabajo práctico necesario de especialización en SND (Soledad No Deseada).

Desde entonces, 34 mujeres y hombres del municipio han encontrado en los alumnos trabajadores del nuevo servicio un referente en el que fijarse para «salir de una situación de aislamiento que rechazan de pleno», ha recordado el director de Inserta. La mayoría de ellos y, por muy diferentes motivos, se sentían solos hasta abril de 2024, cuando la iniciativa se comenzó a gestar con la ayuda de los servicios municipales y otras organizaciones sociales y educativas de la zona.

El 83 por ciento de los beneficiarios tiene entre 75 y 94 años, el 44 por ciento son viudos y más del 66 por ciento no tienen estudios. «Una de las claves del éxito de este programa ha sido contar con la complicidad de las familias y con el diagnóstico previo de las necesidades de cada usuario al que hemos adaptado la atención. Para nosotros ha sido una enorme satisfacción contar con la confianza de todos, pues han creído en este servicio desde el primer momento», ha apuntado la directora del programa, Irene Díaz.

Además de realizar las visitas domiciliarias, dotarles de herramientas para que mejoren sus hábitos y calidad de vida o ayudarles en el día a día, «nuestro objetivo era proporcionarles la seguridad y confianza para que pudiesen ampliar su círculo social y salir de la situación de soledad no deseada en la que se encontraban y el resultado no ha podido ser mejor».

El programa encara su recta final aunque no así el nuevo servicio, pues la Consejería de Empleo ha vuelto a conceder a Inserta Andalucía otro proyecto de Empleo y Formación que permitirá darle continuidad a la iniciativa. «Cambiarán los alumnos trabajadores y puede que los usuarios, pero lo que no cambiará es el firme propósito que tenemos de acompañar a nuestros mayores tengan la situación que tengan. Gracias a esta iniciativa, ya no volverán a sentirse solos», ha subrayado el delegado.