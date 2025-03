PP-A: Montero "acentúa los agravios a Andalucía al no presentar" PGE y seguir con "privilegios" a Puigdemont

El secretario general del PP-A, Antonio Repullo, ha denunciado este martes que la vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de Hacienda y líder del PSOE-A, María Jesús Montero, «acentúa los agravios a Andalucía» al no presentar unos Presupuestos Generales del Estado (PGE) para este año y seguir negociando «privilegios» para el dirigente de Junts, Carles Puigdemont.

En rueda de prensa en Sevilla, Repullo ha indicado que «la prórroga» de los PGE es la «historia de un fracaso»: «Por más excusas y justificaciones que den, es un hecho inédito en nuestra democracia y que, de nuevo, va a perjudicar a Andalucía».

A su juicio, seguir usando un presupuesto del año 2023 y no presentar uno en 2025 «para gestionar nuestro presente inclumple la Constitución y, por tanto, es ilegal», al tiempo que ha recalcado que «España está paralizada, inutilizada, y vamos a sufrir las consecuencias de esta negligencia».

Ha indicado que «no se puede gestionar un país desde el oportunismo político y desde Moncloa, sin pasar por el Congreso». Según Repullo, «tenemos un Gobierno que no gobierna, que no toma decisiones, que firma papeles que no puede ejecutar y que no tiene presupuestos, es decir, que no tiene un proyecto».

Para Repullo, eso «perjudica» a todas las comunidades, pero especialmente a Andalucía, que necesita desde el Gobierno central «un impulso a la altura del que se está haciendo» el Ejecutivo de Juanma Moreno.

«Andalucía tiene una oportunidad y Montero quiere echarla a perder», ha dicho Repullo, señalando que esta comunidad «no puede estar a la espera y necesita ya una financiación justa, y partidas para sanidad, educación, migración, obras hidráulicas, carreteras y trenes».

Ha denunciado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha «bajado los brazos y ha abandonado Andalucía»: «Su renuncia a los presupuestos es una renuncia a apoyar el crecimiento de nuestra tierra, que necesita una cuentas nuevas, inversiones y mejoras».

Tras indicar que «Andalucía tiene una oportunidad histórica», ha expuesto que Montero es la «responsable de la falta de presupuestos generales del estado y de un ministerio que sólo trabaja para contentar a los socios de Sánchez».

Antonio Repullo ha recomendado «humildad» al PSOE porque «Andalucía no necesita ser salvada por nadie, sino que lo que necesita es una oposición leal y constructiva que la defienda aquí y fuera».

Ha dicho que el PSOE-A se ha convertido en un «partido despótico, que cambia de opinión continuamente, que defiende la desigualdad entre territorios siempre que favorezca a Sánchez y que es injusto con Andalucía».

«Que no se equivoquen, que Andalucía no es una sucursal de Moncloa ni se rige por los intereses personales de Sánchez, sino que es una tierra con convicciones y con esperanza», ha manifestado el dirigente popular.

Según ha señalado Repullol, «la estrategia de Moncloa es usar todos los recursos posibles para hacer una oposición destructiva al Gobierno de Juanma Moreno», pero la respuesta de esta tierra se verá en las urnas, donde se «vota gestión, estabilidad, igualdad y futuro», algo que «solo garantiza el PP-A».