Junts pedirá la reprobación y cese de Paneque en el monográfico del Parlament sobre Rodalies

La portavoz de Junts en el Parlament, Mònica Sales, ha anunciado que pedirán la reprobación y cese de la consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat, Sílvia Paneque, en el pleno monográfico que se celebra la tarde de este martes en el Parlament.

«La semana pasada pedimos su dimisión y, ni ha dimitido ni el presidente Salvador Illa la ha cesado. Haremos lo que esté en nuestras manos y nos posicionaremos para que el Parlaemnt vote y apruebe su reprobación y cese», ha explicado en rueda de prensa en la Cámara catalana.

Según Sales, Illa deberá explicar el motivo por el que mantiene la confianza en Paneque porque «lo único que ha hecho es pedir paciencia y decir a los usuarios que recibirán un trato exquisito porque se les informará de las incidencias».

«Es una tomadura de pelo. No puede seguir un día más al frente del departamento. No ha podido ni presentar un plan de choque con soluciones inmediatas para resolver el caos ferroviario», ha lamentado.

Erc y comuns

Ante la petición de cese de Paneque, Sales ha preguntado qué harán los «socios» del Govern, en referencia a ERC y Comuns, tras recordar que en el último pleno impidieron la comparecencia de Illa por Rodalies.

«Hasta ahora Illa ha estado escondido, callado y no ha ejercido el liderazgo que le toca en esta crisis ferroviaria, como si la responsabilidad de que los trenes no funcionaran no fuera suya», ha recalcado.