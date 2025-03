El Ayuntamiento se planteó gravar a los pisos turísticos por la basura generada pero no existe base jurídica suficiente

El Ayuntamiento de Madrid se planteó gravar a los pisos turísticos por la basura generada pero no existía base jurídica suficiente para que no fuera anulado por los tribunales, ha trasladado la delegada de Hacienda, Engracia Hidalgo, en el Pleno de Cibeles.

La portavoz de Vox de Hacienda, Arantxa Cabello, ha elevado una pregunta para conocer «por qué el Ayuntamiento va a exigir a los madrileños que paguen por los residuos que generan los turistas y la población flotante, que asciende al 16,5% del total de los empadronados en Madrid». «Esos residuos no tienen por qué estar sufragados por los madrileños», ha argumentado.

En cuanto al turismo, Hidalgo se ha referido a la población flotante, «que paga la tasa a través de los restaurantes donde comen, de los locales donde van, de los sitios que ya pagan las propiedades». Los que están en hoteles cubren la tasa a través de la tasa que pagan esos establecimientos.

«Está la duda en las viviendas turísticas y esta duda nos la hemos planteado sobre si se ponía un tipo impositivo distinto a las viviendas turísticas. ¿Y sabe qué pasa? Que todavía no tenemos la base jurídica suficiente porque en los municipios donde se ha puesto, en Lloret de Mar (Cataluña) y en Málaga, resulta que los tribunales han declarado nula esa mayor diferenciación de las viviendas turísticas», ha explicado. A lo que se une que no se cuenta con un registro definitivo de las viviendas turísticas.

Hidalgo ha contestado que al equipo de Gobierno no le gusta la tasa de basuras ni cómo está regulada la ley, una tasa «que se ha impuesto en contra de la voluntad de los ayuntamientos y que incrementa su presión fiscal».

«La tasa de residuos está mal definida técnicamente por la norma que la crea, que genera multitud de dudas, entre otras las relacionadas con el tratamiento de los residuos generados por los turistas que se alojan en viviendas turísticas. Iremos resolviendo las mismas en función de la aplicación de la tasa», ha contestado en el Pleno.

Cabello, por su parte, ha criticado al PP porque «para no estar contentos con la tasa bien que la han engordado». La edil de Vox ha calculado que esa población flotante equivale a 550.000 personas, que generan 200.000 toneladas de residuos. «Y en vez de sacarlo del cálculo de la tasa lo meten para que la tasa sea mucho más grande y llegar a esa cifra mágica de los 295 millones de euros», ha cuestionado.

"es un ibi dos"

Vox irá al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) a presentar un recurso contra la tasa de basuras porque «es un impuesto encubierto, un IBI dos que va a suponer aproximadamente un tercio del valor del recibo del IBI».

Cabello ha pedido al Gobierno municipal que manifiesten su rechazo a la tasa no se opongan a las medidas cautelares que Vox interpondrá. «Es un despropósito porque por definición una tasa no puede cobrar por encima del coste del servicio. ¿Y qué le van a cobrar a los madrileños? El coste del servicio de los residuos que retiran ustedes de las calles por los extranjeros, por los turistas o por la población flotante que viene a Madrid», se ha contestado.

Hidalgo ha vuelto a repetir que se ha puesto en marcha esta tasa «porque es una obligación legal y el Ayuntamiento de Madrid y la Junta de Gobierno cumple las obligaciones legales, no como otros». También ha remarcado que podían haber incluido el coste de la recogida de la limpieza diaria, algo que no hicieron para no ser más gravoso para la ciudadanía.

«Nuestra política impositiva es la que está en nuestro programa electoral, gracias a la cual los madrileños han ahorrado 1.027 millones de euros y gracias a la cual los madrileños tienen el IBI más bajo», ha defendido la titular de Hacienda.