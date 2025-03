La Comunidad acogerá a menores migrantes "donde tenga recursos" y critica la opción de Sánchez de "tenerlos hacinados"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha afirmado este lunes que la región acogerá a los menores extranjeros no acompañados «donde tenga recursos» y ha criticado que la opción del Gobierno de España «poner un campamento y dejarlos hacinados, sin saber quiénes son, de dónde vienen y dónde van».

En un desayuno informativo organizado por Europa Press, ha cargado contra la «demagogia socialista» con este tema, que es «insoportable». En concreto, se ha referido al centro de menores de La Cantueña, en Fuenlabrada, tras las críticas de su alcalde, Javier Ayala. «Soy socialista, soy progresista, pero a la distancia proporcional a la pancarta y al problema», ha reprochado la presidenta.

«Hemos puesto un centro nuevo en Fuenlabrada, dotado con las últimas infraestructuras, que queremos que, además, estos chicos estudien Formación Profesional, aprendan el idioma, se integren, ha recibido ya no sé cuántos ataques desde todas las vías, también en los juzgados, han perdido como en siete ocasiones ya todos los pleitos, porque evidentemente no tienen la razón», ha defendido.

Sin embargo, ha recordado que los recursos para menores extranjeros no acompañados están «limitados» y ahora mismo «desbordados». «Son ya muchos los que estamos tratando, no solo menores, sino mayores, que también entran por Barajas y por otros lugares (...) No podemos hacer nada, por tanto, cumplimos la ley del menor y es darles oportunidades mientras estén con nosotros, sean extranjeros o no», ha afirmado, aunque le gustaría que fueran otras las condiciones.

Espera que la ue "abra los ojos"

Por otro lado, Ayuso espera que la Unión Europa «abra los ojos de una vez» con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ante «tantos avisos de tantos tipos, alarmantes, que cuando han pasado en otros países, por mucho menos, han puesto en pie de guerra las instituciones europeas».

«Del Aquarius al Open Arms, de los pactos secretos con Marruecos a defender a Argelia, así llevamos desde el 2018, poniendo en peligro la seguridad de las calles, la integración de tantos inmigrantes legales que sí vienen a ayudar a levantar a España y a Europa entera, que tiene en España un auténtico coladero por culpa de su demagogia y también esa incapacidad para creer en nada, y su instrumentalización del drama de tantos menores», ha censurado.

Así, espera que las instituciones europeas escuchen lo que trasladan tantas organizaciones del ámbito judicial, asociaciones independientes, ciudadanos, medios de comunicación, eurodiputados, y ahora también países vecinos «afectados por las políticas autocráticas del Gobierno, empezando por las de inmigración, que están perjudicando a todos». «Porque no es un problema solo de España, nace aquí, pero se traslada a todo el continente», ha señalado.