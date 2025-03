Moreno y Azcón firman el protocolo de la autopista ferroviaria Algeciras-Zaragoza y piden apoyo del Gobierno

Los presidentes de Andalucía, Juanma Moreno, y de Aragón, Jorge Azcón, ambos del PP, han firmado este viernes en Zaragoza un protocolo para impulsar las obras de construcción de la autopista ferroviaria Algeciras-Zaragoza, que unirá a partir de 2027 el norte de África desde Marruecos con Europa a través de Andalucía, Madrid y Zaragoza. Azcón ha reclamado que el Gobierno central apoye «definitivamente» esta infraestructura.

Tras un intercambio de regalos, una pieza del raíl original de 1928 de la línea ferroviaria de Canfranc (Huesca) por parte de Aragón y una cerámica de La Alhambra de Granada por parte de Andalucía, Azcón y Moreno han firmado el protocolo en la Sala de Columnas del Edificio Pignatelli.

«Es un auténtico privilegio contar con la cooperación y el trabajo de Juan Manuel Moreno Bonilla para los objetivos comunes que interesan a las dos comunidades, como las comunicaciones y las infraestructuras», ha señalado Azcón, quien ha recordado que el anterior presidente aragonés, el socialista Javier Lambán, ya inició las actuaciones de impulso a la autopista ferroviaria.

Ha apostado por «generar sinergias, acuerdos entre nuestras comunidades que beneficien al conjunto de España» y ha realzado el papel relevante que cobra el proyecto de la Travesía Central Pirenaica (TCP), haciendo notar que los pasos fronterizos de Irún y La Jonquera pueden colapsar a medio plazo y que Aragón es una potencia en logística, ya que produce el 7,7% del PIB regional.

«La logística seguirá siendo una parte fundamental de la economía, seguiremos necesitando que haya empresas logísticas que provean de bienes y servicios a las comunidades autónomas y por eso Aragón seguirá siendo una parte fundamental del sector logístico de España, no solo por su situación geoestratégica privilegiada, sino porque tenemos suelo, energía y un 'know how' importante».

Azcón ha recordado que el origen de la autopista ferroviaria está en Huelva y Sevilla y conectará con Zaragoza, aunque «es muy importante que el protocolo esté abierto al resto de comunidades», también con actores como las cámaras de comercio, las empresas y los colegios profesionales, así como con las autoridades francesas y portuguesas. Se creará una comisión de seguimiento entre Aragón y Andalucía que se reunirá dos veces al año.

El presidente de Aragón ha sido claro: «En Aragón estamos demostrando como nunca que el suelo en cantidad, tener energía verde, sostenible y competitiva, está atrayendo miles de millones de euros de inversiones a la Comunidad», también disponer de redes de transporte.

Corredor

Jorge Azcón ha considerado que «una de las cuestiones clave» es que el Gobierno de España impulse el Corredor Cantábrico-Mediterráneo y cumpla los plazos establecidos.

Ha reclamado que el corredor sea de altas prestaciones en todos los tramos, tras lo que ha opinado que el nodo logístico formado por el Puerto de Valencia, Zaragoza y los puertos del Norte de España «daría más sentido» a la construcción de la TCP junto con la reapertura del paso ferroviario internacional de Canfranc.

La UE exige que en 2050 el 45% del tráfico de mercancías se realice por ferrocarril y actualmente es el 4%, lo que denota «la extrema necesidad de que los corredores se agilicen de una forma importante».

La puesta en marcha de la autopista, con una extensión de 1.048 kilómetros, «va a significar no solamente un salto exponencial dentro del país, sino que es esencial para unir nuestros continentes», África y Europa, de forma que trasciende el interés de las comunidades autónomas.

Unirse para innovar

Por su parte, Juanma Moreno ha señalado que Aragón «es una tierra de progreso» y que «es positivo» que las comunidades autónomas se unan para «innovar» y conseguir que los ciudadanos tengan un mayor bienestar.

Con este protocolo «estamos hablando de progreso, de desarrollo, de avance, de todo lo que supone que haya vías por donde transiten los trenes, porque por ahí van mercancías y personas», ha continuado Moreno Bonilla, enfatizando que de esta forma Andalucía y Aragón ayudan a «vertebrar España desde visiones periféricas y con una visión positiva y constructiva».

El presidente de Andalucía ha recordado que ya en 2022 ambas regiones firmaron un protocolo de colaboración en Sevilla, realzando «el esfuerzo que hizo Javier Lambán para ese primer impulso».

«Hoy Jorge Azcón renueva el compromiso con un protocolo mucho más actualizado, que permite poner el acento en la agilización de la autopista ferroviaria y la reactivación de la TCP», ha manifestado.

La autopista permitirá «garantizar la sostenibilidad del transporte» porque el ferrocarril mitigará los efectos del cambio climático, y también se rompe «el efecto frontera» de los Pirineos, además del «valor añadido europeo, innegable». Ha comentado que debería haber entrado en servicio en 2024, pero lo hará «algo más allá» de 2027 «siendo muy optimistas».

«Por eso es importante que mantengamos vivas nuestras reivindicaciones, que son sensatas, oportunas y justas para nuestros territorios», ha aseverado Moreno, insistiendo en que el Gobierno de España debe construir esta red ferroviaria. «Estamos ilusionados», ha dicho.

También han estado presentes en el acto la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía, Rocío Díaz, y el consejero de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial de Gobierno de Aragón, Octavio López.