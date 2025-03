El aplazamiento una semana de Hola Primavera por lluvia y viento en Zaragoza no supone gasto porque lo cubre el seguro

El aplazamiento una semana de las actividades culturales y deportivas al aire libre de Hola Primavera, por las malas condiciones meteorológicas de lluvia y viento previstas para este fin de semana, no conlleva un gasto adicional a los 100.000 euros de coste que supone al Ayuntamiento de Zaragoza porque lo cubre el seguro.

Así, lo ha confirmado la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, quien ha explicado que se ha decidido desdoblar la actividad y para este sábado se mantiene el mercado de los tulipanes en la plaza del Pilar porque «no se ha podido posponer», ya que las 2.000 flores estaban cortadas y no sobrevivían.

«El mercado de los tulipanes lo vamos a seguir manteniendo este fin de semana y el seguro nos cubre el aplazamiento del resto de actividades», ha recalcado la alcaldesa quien ha confiado en que el próximo fin de semana se pueda instalar el Ring de Luxe en el puente de Piedra, que se había comenzado a colocar y se ha tenido que paralizar ante las condiciones meteorológicas adversas.

«Es el viento el que nos va a marcar si realmente se puede poner o no. En todo momento, siempre va a primar un criterio de seguridad y, por lo tanto, no vamos a poner en riesgo por un anillo o por cualquier otra cuestión. Si técnicamente se puede y las condiciones climatológicas lo permiten, pues lo pondremos. Y si no, pues esperaremos a que las condiciones climatológicas lo permitan para poder ponerlo», ha comentado Chueca.

«En cualquier caso, el resto de las actividades se van a poder hacer sin que le suponga ningún coste al Ayuntamiento. El mercado de los tulipanes se mantiene este fin de semana, pero el fin de semana que viene, ya no estará. Esa es la pena de haberlo pospuesto, que vamos a tener que desdoblar la actividad», ha resumido en declaraciones a los medios de comunicación.

Instalación

La instalación, denominada como 'Ring de Luxe', es una gran alianza dorada que da la bienvenida a la primavera conectando las dos orillas de la ciudad y evocando la elipse que dibuja la Tierra, con su movimiento de translación, alrededor del Sol marcando según su posición el Equinoccio de Primavera.

Realizada por el dúo artístico berlinés Plastique Fantastique es una instalación artística de gran formato que han recorrido otros países e invita al público a sumergirse en una experiencia inmersiva que fusiona arte, arquitectura y sensaciones.

Celebra la llegada de esta estación como un momento de transformación de la naturaleza, de la ciudad y de las personas. Anteriormente, la instalación ha protagonizado la Noche en Blanco de París en 2023 y en 2011 en el Kulturfestival de Berlín