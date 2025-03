Moreno anuncia ayudas de 250 millones para la mejora energética y la competitividad de sectores industriales

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha anunciado este jueves ayudas por valor de 250 millones de euros para la competitividad industrial y para la mejora energética en diecinueve sectores industriales y en apoyo del hidrógeno verde, las cadenas de valor, los polígonos y la minería sostenible.

Además, Moreno ha informado también de la activación del Club Midmarket Andalucía Trade con una batería de estímulos y servicios que incluyen incentivos para ir a mercados alternativos, para el I+D+i, para el acceso al Fondo de Resiliencia Autonómica y para apoyar los procesos de internacionalización, innovación o participación en proyectos europeos.

El presidente andaluz, que ha participado en Sevilla en la clausura de las Jornadas Empresariales Cesur «Los Retos Globales del Sur de España», ha subrayado que los desafíos que tenemos por delante son importantes, pero que, sin duda, partimos de mucha mejor posición, ya que la comunidad andaluza concita mayor confianza y genera más y mejores expectativas. En estas jornadas también ha intervenido el expresidente del Gobierno Felipe González.

De este modo, Moreno ha incidido en que uno de los objetivos ha sido el de impulsar el aumento de las exportaciones y ha apuntado que Andalucía es la segunda comunidad que más aportó en 2024 al crecimiento de las exportaciones de España con más de 40.000 millones de euros y 6.000 empresas exportadoras regulares.

Asimismo, se ha referido a la importancia de atraer inversiones y ha manifestado que esta comunidad ha captado 16.300 millones de inversión industrial nueva entre agosto de 2021 y 2024, a lo que se suma que la inversión extrajera ha crecido más de 20 puntos por encima de la media de España en un año, captando más de 837 millones de euros.

En este punto, ha remarcado que Andalucía tiene hoy un sector empresarial lanzado en sectores estratégicos en los que factores como la innovación y salir al exterior son claves, ante lo que se ha comprometido a seguir apoyándolos con incentivos como los 244 millones de Trade al Desarrollo Industrial e I+D+i, donde ya se han aprobado 23 millones de euros o los 63 destinados a la internacionalización hasta 2027.

Moreno ha insistido el reto del Gobierno andaluz es favorecer el emprendimiento para lo que se ha creado un ecosistema favorable para las empresas con estabilidad política e institucional, bajada de la presión fiscal, seguridad jurídica, apuesta por el diálogo, simplificación administrativa y reducción de trámites para evitar perder energías porque, según ha dicho, «cuanto más fácil son los procedimientos, más fácil es invertir».

«Todo ello forma parte de la vía andaluza que es un modelo de gestión que funciona en Andalucía», ha agregado. A este respecto, ha aseverado que la Andalucía de 2025 es diferente a la de antes y que está más orgullosa porque es más consciente de su realidad y de su capacidad para competir.

Así, ha manifestado que esta comunidad tiene más fortaleza y unos sectores a través de los cuales puede crecer más. Es aquí donde se ha referido a las previsiones económicas y ha recordado que estas son positivas para el año que viene como refleja el BBVA Research que eleva al 3% el crecimiento, por encima de España.

Ha manifestado que el objetivo de su Gobierno es «sacar el talento emprendedor que hay en Andalucía para que ese talento natural que tenemos en nuestra tierra se ponga a emprender, a crear y a desarrollar».

Para Moreno, para ello, un gobierno no tiene que «molestar», sino «crear el ecosistema más favorable posible a la empresa» y a para los trabajadores. Algo fundamental, según ha apuntado, es «la estabilidad política e institucional» de la que consta esta comunidad en este momento y que es «la garantía de esa seguridad y, por tanto, sinónimo de la confianza». «Y no se alcanza la confianza empresarial si no hay estabilidad y hay una hoja de ruta clara y definida», ha dicho.

Asimismo otra cuestión fundamental, según ha dicho, es la bajada de la presión fiscal, de «aquellas figuras tributarias que están vinculadas al sistema productivo y que, por tanto, son elementos dinamizadores o competitivos en un ámbito mundial como el que movemos».

Ha destacado que hoy Andalucía es «la segunda comunidad más competitiva fiscalmente, superada por la Comunidad de Madrid, en el régimen general de España». «Reducir trámites, papeleo, evitar muchas energías que perdemos en esta yincana administrativa que hemos creado en España, todos, y también en Europa», ha dicho el presidente, para quien «cuanto más fácil son los procedimientos, más fácil es invertir y más fácil para el propio ciudadano».

El presidente también ha resaltado que Andalucía lleva «46 meses consecutivos» de bajada de desempleo, y se está alcanzado una «cifra histórica de ocupados», que son los 3,5 millones que hay actualmente.

Ha manifestado que la «confianza empresarial en Andalucía es una de las más altas» en España, porque el año 2024, ocho de cada diez nuevas empresas que se crearon en el país, eran andaluzas. «El 80% de las nuevas empresas en España han sido andaluzas y eso tiene que ver mucho con el clima y el ecosistema» que se ha creado.

Eso significa, según ha añadido, «que tenemos el tejido empresarial más amplio de la historia andaluza, y es algo que tenemos que cuidar y que tenemos que mimar, gobiernos, organizaciones sindicales y la sociedad». Moreno también ha destacado que Andalucía es una potencia «exportadora» en España.

«Nos quedan cosas por hacer, evidentemente, y tenemos que ser más competitivos, pero además de ser más competitivos, tenemos que seguir internacionalizando y tenemos que seguir apostando por mayor innovación y desarrollo», ha señalado Moreno,

En otro orden de cosas, ha subrayado que la solución a muchos de los desafíos que tenemos por delante está en Europa, una Europa a la que «hay que contribuir y a la que tenemos que empujar entre todos» y una Europa que «ha aprendido la lección, que sabe que tiene que cuidar sus sistemas productivos para ser más competitivos y tener más capacidad en determinados sectores estratégicos y que ha entendido que si queremos sobrevivir hay que redefinirse y tener capacidad propia».

«Hay que hacer un esfuerzo para sentirnos orgullosos de Europa, el mejor espacio del mundo que hay para crear y para desarrollar una empresa. Desde el orgullo de una generación europeísta al 100%, no podemos perder todo lo que hemos conquistado con unos valores que tiene Europa que nos hacen únicos y diferentes», ha dicho.

El acto ha contado con la presencia del presidente de Cesur, José Manuel González; del presidente de la CEOE, Antonio Garamendi; del expresidente del Gobierno, Felipe González; del consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela; de la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, y de la consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco.