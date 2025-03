La gerente del Salud asegura que "nunca" llevarían a cabo una reforma que no mejorara la calidad asistencial

La gerente del Servicio Aragonés de Salud (Salud), Ana Castillo, ha asegurado, ante las críticas de los sindicatos médicos, que han convocado una huelga para el próximo 24 de marzo, que el nuevo decreto de organización de los equipos de Atención Primaria busca mejorar la calidad asistencial y que «nunca» llevarían a cabo ninguna medida que no fuera en esa línea.

En declaraciones a los medios de comunicación, Castillo ha explicado que la reorganización se debe a la falta de profesionales y al aumento de la demanda asistencial, especialmente entre los mayores y en la ciudad de Zaragoza, cuya población «en los últimos años ha aumentado» y, además, «está más envejecida».

A ello ha sumado que la modificación del decreto de 1997 que establecía los horarios de los centros de Atención Primaria es necesaria para aplicar la jornada laboral de 35 horas, que entrará en vigor el 1 de enero de 2026. «Necesitamos tener una cobertura legal para poder aplicar las 35 horas y para poder actualizar y modernizar lo que es la atención primaria», ha señalado.

Respecto a la reorganización de la Atención Continuada, la gerente del Salud ha indicado que todavía se está trabajando en el modelo. «Se está valorando los horarios, las ubicaciones y cómo se llevará a cabo», ha explicado.

En este sentido, ha afirmado que se mantendrán los cuatro puntos que existen en la actualidad, aunque cambien de ubicación, y que atenderán a la misma población y «darán un servicio mejor».

Pide colaboración a los profesionales

Por todo ello, Castillo ha pedido a los profesionales que colaboren en el proceso de reorganización para mejorar la calidad asistencial y ha remarcado que están «abiertos a todo el diálogo» ante la necesidad de mejorar la Atención Primaria y la reivindicación de «hace años» de cambiar el modelo, teniendo en cuenta también que hay falta de profesionales.

«No tenemos gente suficiente, no hay profesionales suficientes», ha recalcado, en referencia a los médicos y enfermeros de Atención Continuada --MEAC y EAC--, lo que obliga a «actualizar» y «modernizar» esta atención.

Ha añadido que cree que hay «un poco de confusión» porque, por un lado, está la modificación parcial de un decreto sobre los horarios de los centros de salud para aplicar la jornada de 35 horas y, por otro, la reorganización de la Atención Continuada, cuyas modificaciones «se están todavía llevando a cabo» de la mano de profesionales y representantes sindicales, científicos y de los Colegios de Médicos, por lo que aún no están cerradas.

En este sentido, Castillo ha aseverado que «se están valorando los horarios, las ubicaciones y cómo se llevará a cabo» este nuevo modelo de Atención Continuada. «Todo lo que sea mejorar la sanidad aragonesa lo haremos», ha remachado.

«La ubicación, a algunos les irá más cerca, a otros les irá más lejos», ha agregado, remarcado que «lo importante es que la asistencia que se les dé fuera del horario ordinario sea de calidad».

Sobre las reuniones con los sindicatos, se ha limitado decir que tienen un compromiso de confidencialidad sobre el desarrollo de las mismas. En lo relativo a los servicios mínimos de la huelga del 24 de marzo, que se publicarán este viernes y los propios convocantes ven insuficientes, ha expresado su sorpresa. «No nos lo habían transmitido en ningún momento», ha asegurado.

A este respecto, ha confirmado que habrá un médico, un enfermero y un pediatra por turno en cada centro, con independencia de su tamaño.

Falta de profesionales

Por último, ha remarcado que respetan la libertad de expresión, la libertad de manifestación y el derecho a la huelga de todos los trabajadores, y que quieren dialogar y hablar para mejorar la Atención Primaria. «Estamos abiertos a todo», ha señalado, aunque ha apuntado que no se plantean retirar el decreto, después de que, este miércoles, lo solicitaran todos los grupos parlamentarios de las Cortes salvo el PP.

En cuanto a la propuesta de los sindicatos médicos de que la Atención Continuada la presten los profesionales del 061, la gerente del Salud ha indicado que este servicio «está falto de profesionales».

«Si fuese posible que el 061 hiciese todas las urgencias, por supuesto que no habría ningún problema. El problema es que no tenemos profesionales y, para tener más profesionales en el 061, nos tendrían que venir de otro sitio. No podemos desvestir un santo para vestir a otro santo, tenemos ya muchos problemas en otras zonas como para ahora tener que tirar de otros profesionales para aumentar la plantilla del 061», ha explicado.

«En estos momentos, el número de profesionales son los que son y mover profesionales quizá no sea la forma más idónea de mejorar la sanidad para todos», ha abundado Castillo, quien ha insistido en que deben velar por todos los aragoneses, «vivan donde vivan».