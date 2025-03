Moreno marca distancias con Vox y garantiza que cumplirá la ley con los menores migrantes: "No somos fanáticos"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha querido dejar claro este jueves que su Gobierno seguirá cumpliendo la ley en relación con la atención a los menores migrantes no acompañados que llegan a la comunidad, después de que Vox le haya exigido que «ni uno más» sea acogido en la comunidad.

En la sesión de control del Pleno del Parlamento, Juanma Moreno ha querido dejar claro que en su Gobierno no son unos «fanáticos», después de que el portavoz de Vox, Manuel Gavira, haya valorado el pacto presupuestario entre PP y Vox en la Comunidad Valenciana, donde se recoge el compromiso de «ni un 'mena' más y ni un inmigrante ilegal más» en esa región, así como el rechazo al Pacto verde europeo y al «fanatismo climático». Gavira ha pedido a Moreno que haga lo mismo que su compañero de partido, el presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, en relación con estos asuntos.

«No somos fanáticos de nada», ha sentenciado Juanma Moreno, apuntando que a lo mejor sí son «fanáticos» en su Gobierno por que las cosas funcionen y vayan bien en convivencia, en paz y en progreso en Andalucía y España.

Sobre el acuerdo entre el Gobierno central y Junts en relación con el reparto entre las comunidades de los menores migrantes, Juanma Moreno ha señalado que, evidentemente, «ha habido una imposición» y es «humillante la cesión del Gobierno de España ante el independentismo catalán», también en lo que respecta a las políticas migratorias.

«Nos imponen a los andaluces y a las comunidades autónomas lo que tenemos que hacer e incluso hasta la cuota de migrantes que tenemos que aceptar, y eso ya no lo vamos a aceptar», ha indicado el presidente, quien ha defendido una «emigración regulada» y contar con «unas fronteras seguras».

Ha señalado que son necesarios acuerdos del Gobierno central con los países de origen de los migrantes que llegan de manera irregular a España para que se puedan llevar a cabo devoluciones. Ha planteado a Vox si cree que se trata de «coger un avión y soltar allí, en medio del mar», a esas personas.

«Pues eso no se puede hacer, igual que a los menores nos lo podemos devolver, porque hay una ley y nosotros cumplimos la ley», ha sentenciado Juanma Moreno, quien ha señalado que la posición de Vox es la del «brochazo y decir lo que algunos quieren oír» y otra posición, la de la Junta, que es de «la sensatez y la del sentido común».

Para Moreno, hay un «término medio» entre lo que está ocurriendo con el Gobierno central y las «cesiones» a los independentistas y lo que está planteando Vox: «Tener fronteras seguras y tener también sensibilidad humana».

Respecto a las manifestaciones de Gavira sobre el «fanatismo climático», Moreno le ha reprochado que hable así de «un cambio climático que es real», como se está viendo en Andalucía. «¿No le parece que es una posición absolutamente minoritaria y un tanto radical la que usted está amparando?», ha planteado Moreno al portavoz de Vox, al que ha dicho que su Gobierno no está en esa «posición».

Sobre el «daño» que, según Vox, hace a los agricultores y ganaderos andaluces y españoles el Pacto verde europeo, Moreno le ha replicado que los aranceles de Estados Unidos son los que harán «daño» y ante lo que Vox tiene una posición «bastante dudosa».

Por su parte, Manuel Gavira ha exigido a Moreno «rectificar y cambiar el rumbo» de sus políticas migratorias, tal y como ya ha hecho «su compañero del PP y presidente de la Comunidad Valenciana», quien «ha renegado de esas políticas de puertas abiertas que promueven la inmigración ilegal» y se ha «comprometido en el acuerdo presupuestario firmado con Vox »a no aceptar a ningún 'mena' ni inmigrante ilegal más".

Gavira, ha mostrado su «alegría como español» de que la Comunidad Valenciana sea «la primera región de España en la que el Partido Popular ha rectificado y aceptado, aunque sea a regañadientes, las propuestas de sentido común que le hemos hecho desde Vox», para luchar contra la inmigración ilegal. No obstante, «como andaluz», ha preguntado a Moreno si «en Andalucía vamos a seguir admitiendo a todos los 'menas' que nos mande (Pedro) Sánchez, poniéndolos por delante de los andaluces, mientras haya financiación y dinero».

«Los andaluces necesitamos un cambio de rumbo y un cambio real», ha insistido Manuel Gavira, quien ha reclamado al presidente de la Junta que «reconozca sus errores y rectifique como van a hacer otros compañeros suyos del PP presidentes de comunidades». «Rectificar no es otra cosa que decirle no a la inmigración ilegal», según Gavira, quien ha señalado que, «con financiación o sin financiación, en Andalucía no cabe ni un solo» menor migrantes «más».

El portavoz de Vox ha insistido en que «los menores donde tienen que estar es sus países de origen con sus padres», por lo que ha exigido a Moreno «cerrar los centros de 'menas' que hay en Andalucía y que ningún andaluz quiere cerca de su casa», así como «acabar con las subvenciones a organismos e instituciones que favorecen y promueven la inmigración ilegal para que esas ayudas se den a los andaluces, a los que les hacen mucha falta».

Asimismo, ha pedido a Moreno «rechazar el pacto verde que arruina nuestro campo y al sector de la pesca en Andalucía» y «eliminar todas las partidas destinadas a la Agenda 2030». «Siga también los pasos de su compañero el presidente de la Comunidad Valenciana, quien ha rectificado y ha rechazado los acuerdos que tienen ustedes con los socialistas en Bruselas y ha renegado del Pacto Verde Europeo y del fanatismo Climático», ha dicho Gavira a Moreno.