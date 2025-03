Los sindicatos médicos avisan de que la huelga del 24 de marzo contra el decreto de Atención Primaria va a ser "masiva"

Representantes de los sindicatos médicos han exigido este jueves la retirada del decreto que modifica el funcionamiento de los equipos de Atención Primaria en Aragón y avisan de que la huelga convocada para el próximo lunes, 24 de marzo, va a ser «masiva». «Nosotros no vamos a reblar», han asegurado, a la vez que han remarcado que seguirán negociando con la Consejería de Sanidad.

Los encargados de comparecer ante los medios de comunicación para explicar sus motivos para rechazar el decreto e informar sobre las movilizaciones convocadas han sido el presidente de Fasamet, Leandro Catalán; la secretaria general de CESMAragón, Mercedes Ortín; y la secretaria autonómica de Satse, María Cruz Oliván.

Las movilizaciones han continuado este mismo jueves con paros de 15 minutos a las puertas de todos los centros de salud de Aragón, de 12.00 a 12.15 horas. Los representantes sindicales han participado en la concentración ante el Centro de Salud de La Jota de Zaragoza.

"impotencia absoluta"

La representante de CESMAragón ha advertido de que el decreto afecta negativamente a la calidad asistencial y genera una «impotencia absoluta» entre los profesionales, a los que les «quita el sueño».

La propuesta de decreto integra a los profesionales de Atención Continuada en la Atención Primaria y la Atención Continuada, denominada ahora Demanda Urgente de Atención Primaria (DUAP) en la capital aragonesa pasará de prestarse en los centros de salud de Sagasta, Las Fuentes Norte, Bombarda y en varios ambulatorios y el Hospital Provincial para la Margen Izquierda, a los centros de especialidades --Ramón y Cajal, Pablo Remacha, Inocencio Jiménez y Grande Covián--.

De hecho, ha afirmado que hay un «clamor» entre los facultativos en contra de esta nueva organización, manifestado por hasta 400 médicos y enfermeros que, en una asamblea celebrada esta semana en el Colegio de Médicos, rogaron a los sindicatos que se opusieran al decreto. «Cuatrocientos compañeros no pueden estar equivocados», ha remarcado Ortín, quien ha señalado que el documento se pactó en «una negociación paralela con otros sindicatos de clase» que «no representan moralmente» a los trabajadores sanitarios.

«Creemos que los responsables tienen nombre y apellido, en este caso el gobierno de Aragón y la Consejería de Sanidad», ha apuntado la representante sindical, quien ha esgrimido «múltiples motivos» para estar en contra, como la «improvisación», la falota de negociación o la «imposición» a los trabajadores de la Atención Primaria a asumir los Puntos de Atención Continuada (PAC) en la ciudad de Zaragoza. Han defendido también que la nueva normativa disminuye la calidad de la atención y la seguridad de los pacientes.

Además, Mercedes Ortín ha asegurado que a las movilizaciones se ha sumado «toda la población», con presencia en las protestas de ciudadanos, pacientes, consejos de salud, sociedades científicas y diferentes grupos del arco parlamentario. En este sentido, ha recordado que, este miércoles, las Cortes de Aragón aprobaron, con el voto de todos los partidos salvo el PP, una iniciativa para exigir la retirada del decreto.

Servicios mínimos insuficientes

El presidente de Fasamet, Leandro Catalán, ha pedido disculpas por los «trastornos» que va a causar la huelga del próximo día 24, que «no es agradable», que se van a ver agravados por unos servicios mínimos que «no cubren adecuadamente las necesidades de los centros», con sólo un médico, un pediatra y un enfermero por turno, lo que impide prestar la atención presencial y domiciliaria a la vez. A ello ha sumado que no se ha informado a la población, como demuestra que «las agendas de ese día están abiertas».

En este sentido, ha anunciado que enviarán un escrito al Departamento de Sanidad para «eximir de responsabilidad» a los profesionales por las posibles consecuencias que puedan generar estos servicios mínimos.

En todo caso, Catalán ha subrayado que acudirán este viernes a la reunión Sanidad y que están dispuestos a sentarse en la mesa, «refrescar la mente» y volver el viernes por la tarde, el sábado y el domingo otra vez. «No será la primera vez que desconvocamos una huelga a las 5 de la mañana», ha asegurado.

Más dura ha sido Mercedes Ortín, de CESMAragón, quien ha acusado al Ejecutivo aragonés de estar «fabricando» un relato tras tratar de «imponer» un decreto que modifica «sustancialmente» la atención en la Zaragoza urbana y que también afecta al ámbito rural. A su juicio, el Departamento de Sanidad «no era consciente de lo que llevaba a la mesa».

El modelo anterior "funcionaba muy bien"

En cuanto al modelo, Ortín ha recordado que, anteriormente, la Atención Continuada la prestaban los profesionales del 061, que realizaban algunos de sus turnos en el interior de los centros de salud. En 2024, se crea la figura de los médicos y enfermeras de Atención Continuada.

A este respecto, ha aseverado que el modelo anterior «funcionaba muy bien», con un escalón intermedio que rebajaba la presión en las urgencias hospitalarias y que la plantilla que necesitaba para funcionar era «ridícula».

«A mí me da igual trabajar en un centro de especialidades que en un Punto de Atención Continuada (PAC)», ha recalcado la representante sindical, quien ha añadido que «lo que no pueden hacer es engañar a la población», tras acusar al Gobierno de Aragón de «estar vendiendo cosas sobre la marcha», como la posibilidad de realizar cierto tipo de pruebas con este cambio que Ortín ha asegurado que no se podrán hacer ya que los fines de semana no hay especialistas.

"no corre prisa"

Por todo ello, ha pedido al Gobierno de Aragón que meta el decreto «en un cajón» para «madurarlo un poquito», ya que «está mezclado todo» y la modificación «tampoco corre prisa» porque hay de plazo hasta el 1 de enero de 2026, que es cuando entra en vigor la jornada de 35 horas para los trabajadores sanitarios.

La representante de Satse, María Cruz Oliván, ha hecho un relato de las semanas previas, criticando que el primer documento que les presentó Sanidad, el pasado 18 de febrero, era «ambiguo» y «poco concreto», a lo que ha añadido que el periodo para presentar alegaciones fue «excesivamente breve».

Se ha referido también a las reuniones mantenidas con la Consejería los pasados 13 y 17 de marzo. «No tenemos claro para qué nos reunieron», ha expresado.

Mientras tanto, además de las movilizaciones de este jueves y de la huelga del lunes, ha avanzado que se concentrarán en la plaza de la Convivencia, frente a las sedes de la Consejería de Sanidad y el Servicio Aragonés de Salud (Salud), los días 24 y 31 del presente mes.