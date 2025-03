Albert señala a MM por querer que "desaparezcan los ricos": "A eso no se le llama igualdad, se le llama envidia"

La consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert, ha acusado a Más Madrid de querer que «desaparezcan los ricos». «A eso no se le llama igualdad, a eso se le llama envidia», ha apuntado durante su intervención en la sesión de control al Gobierno regional en la Asamblea de este jueves.

«Igualdad es tener derecho a tener un trabajo y a una educación bilingüe. Igualdad es derecho a poder elegir el médico y el hospital. Igualdad es el derecho a que todos los discapacitados puedan tener las mismas oportunidades. Y esa igualdad es la libertad, la libertad para tener éxito», ha enumerado la consejera de Economía, que ha lanzado también que, para poder distribuir la riqueza, «primero hay que crearla».

«A nosotros no nos sobran ni los Corte Inglés ni los ACS ni ningún otro, porque generan miles de empleos. Igual que no nos sobran tampoco las medianas y pequeñas empresas», ha expresado Albert.

La oposición señala que madrid es como "un parque temático"

Estas palabras han llegado como replica a la intervención del diputado de Más Madrid, Emilio Delgado, que ha reprochado el viaje a Londres de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, «con todos los gastos pagados» y ha comparado su política con la de la exprimera ministra inglesa del partido conservador, Margaret Thatcher.

«Están convirtiendo Madrid en un enorme parque temático en el que puedes vivir muy bien si eres capaz de pagarte la entrada. Si no, no tienes dónde vivir dignamente ni, posiblemente, dónde morir dignamente, como les pasó a las personas que estaban en residencias y veían como quienes tenían un seguro médico privado se salvaban la vida y los que no, pues sabemos cómo terminaron», ha lanzado Delgado.

Además, ha proseguido con una retahíla de incompatibilidades para «defender la justicia social». «Es incompatible con perdonar 8.000 millones de euros a las rentas altas de la Comunidad de Madrid. Es incompatible con erosionar las condiciones de trabajo de los sanitarios y del profesorado, mientras riegan con dinero público a la nube de parásitos y de comisionistas que hoy sabemos que en plena pandemia, cuando todos arrimábamos el hombro, estaban viendo cómo sacar tajada. Pero el problema es que la señora Ayuso y su entorno están disfrutando de esas tajadas», ha apuntado Delgado, en referencia a la sentencia por el 'caso mascarillas' que se conoció este miércoles.