Twiggy: "Nunca habría sido valiente para ir a una agencia, no lucía como las modelos de entonces"

Twiggy, la popular modelo británica de los años 60, ha recordado sus inicios en el mundo del modelaje y ha afirmado que su testimonio fue inspirador para otros modelos que no se corresponden con los estereotipos: «Nunca habría sido valiente para ir a una agencia, no lucía como las modelos de entonces».

«Me veía muy diferente, lo que probablemente hizo que me pasara esto a mí, mirándolo en retrospectiva», ha dicho en un encuentro con periodistas con motivo de su asistencia este miércoles a la gala inaugural del festival Moritz Feed Dog de Barcelona, que abre con el documental 'TWIGGY' de la directora Sadie Frost.

El documental hace un repaso de la vida de Twiggy como una de las caras más icónicas de los 'Swinging Sixties' y su polifacética figura, ya que también destacó como actriz y cantante, y aporta detalles personales y anécdotas íntimas, acompañadas de testimonios de representantes del mundo de la moda.

Twiggy, que al comienzo de la entrevista bromea con que ha «traído el mal tiempo de Londres a Barcelona» y afirma que ha asistido recientemente a un espectáculo de flamenco, ha señalado la buena relación que tiene con la directora y ha definido como increíble todo el proceso creativo.

Asegura que en los últimos 20 años ha habido mucha gente que se le ha acercado para hacer un documental sobre su vida, pero que es algo muy personal y que «lo quería hacer con la persona correcta», y consideró que Frost lo era por la similitud de sus experiencias.

"solía pintarme con esas pestañas pero solo los fines de semana"

Twiggy, que afirma que proviene de una familia de clase obrera, asegura que no estaba entre sus planes dedicarse al modelaje: «En mi interior no tenía la idea de ser una modelo, pensé que nunca lo intentaría porque eso no sucede a chicas como yo».

Explica que ella era joven y alguien la vio y le envió a hacerse una sesión de fotos y que, a raíz de eso, se publicó una imagen suya con la frase 'The face of 1966' (La cara de 1966): «Tuve muy poco control sobre eso porque voló».

Sobre su característico maquillaje de ojos asegura, con pestañas muy maquilladas: «Solía pintarme con esas pestañas solo los fines semana porque estaba en la escuela entre semana».

Sobre la entrevista de woody allen: "fue horrible"

El documental explora también la presión estética y mediática que vivió Twiggy, así como momentos incómodos, como la famosa entrevista con el director Woody Allen, que define como un momento «horrible».

«Fue increíble. Yo tenía 17 años y era muy tímida. Estábamos en un estudio y tenían público. Tenía mucha vergüenza. Estaba acostumbrada a la gente preguntándome '¿qué comes?' o '¿qué piensas de Nueva York?'. Así que cuando me preguntó sobre mi filósofo favorito, pensé, 'Dios mío', estaba avergonzada porque no sabía nada. Fue horrible. Ahora pienso '¡qué malo!, ¡qué cosa tan mala!», explica.

Sobre el documental, dice que la primera vez que lo vio se emocionó mucho y que lloró junto a la directora, y destaca que para ella era muy importante que también se plasmara lo que está haciendo en la actualidad: «No viví y morí en los 60. He hecho muchas otras cosas».

Sadie frost

La directora explica que lo que le inspiró de Twiggy fue ver «a alguien que es tan poderoso, que tiene tanta humildad, que es amable, generoso y que ha permanecido igual» a pesar de la fama, y añade que, como la gente la ama en todo el mundo, en sus palabras, todos podrían identificarse con la historia de su vida.

Frost también habla de la experiencia de Twiggy como una joven modelo con una carrera incipiente, «la misoginia y el modo en que los hombres intentan oprimir a las mujeres», y de lo difícil que fue tener una carrera exitosa mientras los hombres solo hablaban de cómo la veían.

«Ella recibió un Globo de Oro y los hombres estaban tratando de hablar de sus atributos. Quería mostrar eso, porque muchas mujeres hoy en día no entienden lo que tenían que ser las mujeres. Siempre se trataba de lo que se veía. Por supuesto era una mujer hermosa, pero eso no es lo que es Twiggy. Hay muchas más cosas», ha zanjado.