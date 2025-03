Andalucía estudia la "letra pequeña" del acuerdo Gobierno-Junts sobre menores migrantes por posible recurso judicial

El Gobierno andaluz ha manifestado este miércoles que está estudiando la «letra pequeña» del acuerdo entre el Ejecutivo central y Junts sobre el reparto de menores migrantes para decidir si finalmente plantea un recurso en los tribunales.

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, la portavoz del Ejecutivo y consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, ha indicado que el acuerdo es «absolutamente indignante» y una «cesión más al independentismo» catalán.

«Los datos hablan por sí solos: Estamos hablando de casi 800 ochocientos inmigrantes para Andalucía y solo 30 para Cataluña, porque lo ordena (Carles) Puigdemont, un independentista y prófugo de la justicia», ha indicado España.

Ha agregado que el líder de Junts, desde Waterloo, es el que «dice» al Gobierno central y a las comunidades «cuántos menores» migrantes no acompañados tienen «que recibir».

«Estamos cansados de otra cesión más al independentismo y de otra humillación más del Gobierno de España», ha agregado la portavoz del Ejecutivo andaluz, quien ha señalado que la Junta de Andalucía está «estudiando la letra pequeña» del acuerdo entre el Gobierno central y Junts por si plantea un posible recurso en los tribunales.

En cualquier caso, ha expuesto que sea «constitucional o no el acuerdo, lo que sí tenemos claro es que no es progresista, no es solidario y no es humanitario».

Ha agregado que la Junta está todavía esperando a que el Gobierno central le envíe los los recursos para atender a los «605 menores que entraron por la puerta de atrás», en referencia a los que fueron trasladados a la comunidad autónoma y que supone un «coste» de 17 millones.

Sobre si la Junta tiene ya algún dato oficial sobre cuántos menores podrían llegar a Andalucía, ha indicado que en este momento sólo hay «estimaciones» y que, ya sean 700 u 800, lo que está claro es que hay una «desproporción» importante con los que recibirá Cataluña.