VOX insiste en que si Azcón quiere negociar los presupuestos es "fundamental" no acoger más menores no acompañados

El portavoz del grupo parlamentario de VOX en las Cortes de Aragón, Alejandro Nolasco, ha afirmado este miércoles que si el presidente del Gobierno autonómico, Jorge Azcón, quiere «sentarse a hablar» para negociar los presupuestos de 2025 «es una premisa fundamental» no acoger a más menores extranjeros no acompañados.

En rueda de prensa, Nolasco ha sido tajante: «No sé cuáles son los postulados que tiene el PP», añadiendo que oír al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, «es para tomarse una biodramina» porque «ahora resulta que ir en contra de la inmigración ilegal y del Pacto Verde Europeo es lo que ellos habían defendido siempre».

Sin embargo, «el presidente Azcón no tiene en cuenta lo que él mismo dice porque le da igual y mañana cambia de opinión, pero yo sí que tengo en cuenta lo que él dice».

Ha recordado que Azcón ha dicho este martes que la situación en la Comunidad Valenciana, donde el PP y VOX han acordado los presupuestos autonómicos, no es equiparable a la que hay en Aragón.

«Mi teléfono sigue sin sonar. Yo no me reúno con el presidente Azcón físicamente desde diciembre y no hemos vuelto a hablar de nada», ha continuado Nolasco, haciendo notar que el jefe del Ejecutivo autonómico tiene 28 escaños en las Cortes pero «es el que tiene que buscar los demás apoyos, es el que tiene que llamar», recalcando que VOX no ha cambiado su discurso y el PP «lo ha hecho 347.581 veces».

«Si han recapacitado y creen que la seguridad de los aragoneses tiene que estar por encima de todo lo demás, muy fácil, que cojan y nos llamen y nos digan, 'oye, que vamos a poder acordar algo sobre ese tema, que es verdad que nos hemos dado cuenta ahora, nos hemos caído del caballo como San Pablo y hemos visto que evidentemente es verdad que hay que traer cero menas a Aragón». «A partir de ahí nos sentaremos y empezaremos a negociar todo lo demás, pero esa llamada no se ha dado».

Maniobra de feijóo

Alejandro Nolasco ha recordado que cuando VOX dejó el Gobierno autonómico, en 2024, Azcón «iba a votar que no en la Conferencia Sectorial para atraer a inmigrantes ilegales con dos excusas para no decir que estaba en los brazos de VOX» que eran no admitir más menores no acompañados si se sobrepasaba el cupo y si Cataluña acogía menos menores que los que le correspondieran.

«En principio iba a votar que no con esas dos excusas, para no decir que lo hacía porque sus socios de VOX se lo habíamos pedido», pero «entonces llama Feijóo y le dice 'que tienes que coger los inmigrantes ilegales', y nos fuimos del Gobierno».

«Fue una maniobra de Feijóo y del PP, que nos echó del Gobierno porque sabía que nosotros no íbamos a poner la seguridad de los aragoneses al nivel del betún, y ahora vuelven a la carga; como Cataluña ahora tiene un reparto distinto y con menos MENA, nos dicen que es que ahora van a cambiar la opinión ¿Y eso cuánto tiempo va a durar?».

Nolasco ha exigido «un compromiso real», pero a los populares «les da igual cuatro que cuarenta». Ha asegurado que los menores extranjeros no acompañados «vendrán a Aragón cuando los echen de allí --de Cataluña-- a robar en los pueblos de Aragón en los que no hay Guardia Civil».

«Se lo digo con todo el cariño del mundo, nosotros no estamos en estrategias, en cálculos, en cambiar el discurso, nosotros tenemos el mismo discurso y decimos las mismas cosas desde la fundación del partido».