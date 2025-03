La Filmoteca programa en Granada títulos de Sidney Lumet y Bob Fosse en el ciclo 'Indomables del nuevo Hollywood'

La Filmoteca de Andalucía, dependiente de la Consejería de Cultura y Deporte y gestionada a través de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, proyectará en Granada dos películas dentro del ciclo 'Indomables del nuevo Hollywood' de grandes directores norteamericanos como Sidney Lumet con 'Tarde de perros' y Bob Fosse con 'Empieza el espectáculo'.

Los cuatro filmes de la segunda quincena del mes de marzo se exhibirán en la sala Val de Omar de las bibliotecas Pública Provincial y de Andalucía a las 20,00 horas.

El miércoles 19 de marzo los asistentes podrán disfrutar con la dirección del estadounidense de Sidney Lumet y su filme de 1975 'Tarde de perros', en el que relata un tema típico de los años 70 del siglo pasado como es que unos delincuentes atraquen la sucursal de un banco, según ha detallado la Junta en una nota de prensa.

'Antes era divertido' será la película del ciclo 'Estrenos' que el público podrá ver el vienes 21 de marzo a las 20,00 horas. Está dirigida por Ally Pankiw, que es una escritora y directora de cine y televisión canadiense de Toronto, en Ontario, en Canadá, cuyo largometraje 'I Used to Be Funny' se estrenó en 2023. También ha dirigido un episodio de 'Black Mirror'.

El miércoles 26 de marzo dentro del ciclo 'Indomables del nuevo Hollywood' la Filmoteca de Andalucía pone 'Empieza el espectáculo' del director estadounidense Bob Fosse realizada en 1979. Es un drama que retrata la otra cara del show, lo que ocurre entre bastidores.

'All That Jazz' es uno de los exponentes más acabados del género musical, y a la vez una mirada de enorme humanidad sobre la vida de los trabajadores del espectáculo. Su cruce de lenguajes, sus varios planos de acción y sus desplazamientos de sentido hacen del filme una «obra única» para los expertos.

Finaliza el mes con la exhibición de la película 'Mutt' del cineasta estadounidense Vuk Lungulov-Klotz. Es un drama indie con vocación intimista, que logra algunos momentos de humanismo sobrecogedor, pero que acaba siendo un mosaico expositivo más que un tejido narrativo. Parece estar construida para «dar una lección y no para contar una historia».