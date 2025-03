Pirotecnia Mediterráneo vence a la lluvia en València y logra salvar una intensa y prolongada 'mascletà'

Pirotecnia Mediterráneo, de la localidad valenciana de Vilamarxant, ha vencido este martes a la lluvia y ha logrado salvar la 'mascletà' que había preparado para disparar en la plaza del Ayuntamiento de València dentro del calendario de las Fallas de 2025, la penúltima de estas celebraciones que concluirán este miércoles con el Día de San José.

A pesar de las precipitaciones que durante las últimas horas están afectando a la capital valenciana, la empresa ha luchado para ofrecer un espectáculo intenso, potente y prolongado del que se ha tenido que modificar el diseño inicial para adaptar todo el montaje a la situación meteorológica.

El gerente de la firma, Antonio García, ha explicado que la lluvia ha obligado a cambiar hasta en dos ocasiones y sobre la marcha el diseño del disparo, del que se ha eliminado el terremoto final. A pesar de esa circunstancia, la 'mascletà' se ha desarrollado sin interrupciones, a lo largo de seis intensos minutos. Desde el inicio se ha conseguido atrapar al público y mantener su atención en cada instante.

«Al público le ha gustado», ha asegurado García tras concluir el disparo. Asimismo, ha indicado que hubiera preferido «rematar» este montaje «de otra manera», con el gran terremoto final que se esperaba, pero ha apuntado que hay que ser consciente de que no siempre acompaña el buen tiempo. «El mes de marzo es así, llueve o hace sol», ha aseverado.

No obstante, el pirotécnico ha manifestado su satisfacción por haber podido «salvar la papeleta». «La gente estaba esperando el terremoto. Yo también, lo puedo garantizar» ha afirmado, al tiempo que ha señalado que «ha sido imposible» disparar esa parte «dada su magnitud».

«Era un terremoto grande. Y dada su magnitud ha sido imposible montar, incluso una pequeña parte, porque no ha parado la lluvia», ha aseverado el pirotécnico, que ha explicado que esta es una parte que «prácticamente no se puede tapar porque genera bolsas de agua y mucho peso».

Así, ha comentado que se ha hablado con el Ayuntamiento de València para tratar esta cuestión y ha apuntado que «de manera conjunta» se ha decidido «salvar el espectáculo de otra manera». García ha concretado que «se ha montado solo la primera parte terrestre, las retenciones, y no el terremoto final».

«El equipo de diseño lo ha cambiado hasta en dos ocasiones esta mañana», con el fin de «ver qué elementos se podían montar y cuáles», ha añadido Antonio García, a la vez que ha apuntado que el disparo ha sido combinado: digital y manual".

«Hemos cambiado el diseño del bombardeo final para que no se notara la ausencia del terremoto y hemos intentado enlazar lo más adecuadamente posible la parte terrestre con el aéreo sin pasar por el terremoto. Es una cosa complicada, no es habitual y no sabíamos cómo hacer lo bien», ha expuesto el responsable de Pirotecnia Mediterráneo.

Además, ha comentado que estaba previsto disparar 220 kilogramos inicialmente y ha concretado que se han retirado los 90 kilogramos que correspondían al terremoto final. También ha resaltado la gran cantidad de humo generada durante el disparo «por la humedad».

"caras de alegría"

Con todo se ha mostrado «satisfecho» con el resultado final del disparo y ha destacado «la respuesta» recibida por parte del público, al tiempo que resaltado la labor del equipo humano que le acompaña. «Ver las caras de alegría que han mostrado cuando ha terminado el espectáculo y lo satisfechos que estaban, me voy satisfecho por ellos», ha dicho.

«Entendemos que València no puede quedarse sin mascletà un 18 de marzo», ha subrayado Antonio García, a la vez que ha insistido en que se ha trabajado teniendo conciencia de la amenaza y la presencia de lluvia.