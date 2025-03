'The Wave' Hackaton 2025 plantea retos empresariales a un centenar de participantes para captar talento aragonés

Más de un centenar de participantes de múltiples edades se han subido a la «ola» tecnológica este martes con 'The Wave' Hackaton, un espacio en el que pondrán a prueba sus habilidades y capacidad de resolver retos empresariales en diferentes ámbitos a través del trabajo colaborativo y que, a su vez, servirá para captar talento y atender la demanda de las compañías que aterrizan en Aragón.

Movilidad, banca, industria, servicios o desarrollo territorial son algunos de los ejes temáticos que centran este iniciativa, que se extenderá hasta el miércoles, cuando los distintos grupos expongan sus propuestas y el jurado elija a tres de ellos como ganadores.

La vicepresidenta del Gobierno de Aragón y consejera de Presidencia, Economía y Justicia, Mar Vaquero, ha asistido al inicio de 'The Wave' Hackathon 2025, que tiene Etopia como escenario, junto a la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca; y la directora de Sector Público de Microsoft España, Natalia Escobedo.

A tan solo un día de que de comienzo el congreso 'The Wave', que transformará el Palacio de Congresos de Zaragoza en «un universo de innovación tecnológica y de exploración del futuro de las empresas», Vaquero ha asegurado que un «gran acontecimiento» como el Hackaton «demuestra que Aragón está preparado para llevar a cabo el desarrollo del evento tecnológico más importante de la historia de nuestra comunidad».

En este Hackaton, «vamos a destacar la importancia de los retos y de la innovación a través de una alianza perfecta, entre quienes tienen talento y creatividad e instituciones, para avanzar juntos hacia el desarrollo tencológico, que es el propósito común», ha afirmado Vaquero.

Premios y retos

El centenar de participantes se ha organizado en grupos de trabajo multidisciplinares de entre cuatro y ocho integrantes que van desde el último año de carrera, hasta estudiantes de FP o prejubilados, para abordar los retos propuestos por las empresas y optar a uno de los tres premios posibles: el primero, dotado con 2.500 euros; el segundo, 1.500 euros; y el tercero, 750 euros.

No obstante, la vicepresidenta ha señalado «el compromiso y la ilusión» como fórmula de éxito para todos los competidores: «Independientemente de cuáles vayan a ser los resultados de esos premiados, todos van a ganar por esa mejora, esa apuesta y ese desarrollo de todas las habilidades y capacidades que nos harán tener una gran experiencia y desarrollar el gran talento que tenemos en Aragón y servirá para llevar la tecnología a todos y cada uno de los sectores».

Por lo tanto, «emperezamos 'The Wave' con un derroche innegable de talento y mucha ilusión, reflejo de la sociedad aragonesa, una región que se ha convertido en una referencia a nivel tecnológico», ha manifestado Vaquero, quien se ha mostrado convencida de que este Hackaton servirá para detectar talento y atender a cada una de esas empresas que llegan a Aragón y demandan perfiles con formación específica.

Algunos de los retos que han planteado las empresas son 'Respira futuro con Avanza', que propone diseñar sistemas para mejorar la calidad del aire en las ciudades, y 'Recargando la ciudad con Avanza', sobre alternativas para reducir el coste energético asociado a la movilidad urbana colectiva; o 'Borra tu huella. ECODES', que busca soluciones para identificar la información necesaria para el cálculo automático de la huella de carbono.

Las sugerencias de Ibercaja son 'Banca sin barreras', que trata de abordar el reto de dar servicio de banca de calidad en municipios con baja densidad de población, sin sucursal, y 'Pulsa START', dirigido a la gamificación para la educación financiera; mientras que 'Sigue la pista. Integra + Aramón' pretende la sensorización de pistas y recomendaciones a medida del usuario.

Desde el Instituto Geográfico de Aragón, 'Carreteras Secundarias' expone la gestión de información sobre carreteras en momentos de incertidumbre; y 'Al vuelo', acerca de información cognitiva a partir de infraestructuras de conocimiento espacial; Elson Space invita a desarrollar sistemas para UAVS de ala fija en Teruel con 'Estratosférico'; y a extraer información en caso de emergencia de imágenes de vuelo UAV, con 'Búsqueda desde el aire'.

Embou ahonda en arquitecturas IoT y nuevos conceptos para Aínsa con 'Municipios inteligentes'; 'Cuéntame un cuento' es el proyecto con IA de Academia de Inventores; y GFT apuesta por sistemas de verificación del funcionamiento de un modelo de lenguaje con 'Guardián IA'.

Aragón, 'hub' tecnológico

La segunda edición de 'The Wave', que se inaugura este miércoles, 19 de marzo, y se prolongará hasta el viernes, batirá récord en sus cifras al triplicar el número de empresas ponentes y de inscritos --hasta los 10.000--, con respecto al año anterior.

'The Wave', ha expresado la vicepresidenta del Ejecutivo autonómico, será punto de encuentro y colaboración de empresas que trabajan por el desarrollo tecnológico y la innovación en Aragón desde hace décadas y de gigantes que han apostado por generar aquí importantes regiones, pero también con jóvenes e instituciones, «que nos hemos subido a liderar la implantación de la IA para ser mejores y prestar servicios».

Ha hablado de Aragón como 'hub' tecnológico ya consolidado en el sur de Europa y ha confiado en que 'The Wave' despierte vocaciones y sirva de plataforma para detectar la excelencia en la proyección profesional para generar un ecosistema de «talento y tecnología, que es el futuro».

«No puede haber resistencia. Cuanto antes nos subamos a la ola, antes alcanzaremos esos retos que nos proponemos como sociedad», ha expuesto la vicepresidenta del Gobierno de Aragón.

Ejemplo para microsoft

Por parte de Microsoft, patrocinador de la iniciativa, Natalia Escobedo ha elogiado el Hackaton como un ejemplo de colaboración público-privada que servirá para captar nuevos talentos y contribuir al crecimiento de Aragón y la ciudad de Zaragoza.

Escobedo ha recordado la apuesta de Microsoft por la comunidad autónoma, de la que ha destacado sus conexiones, posicionamiento, disponibilidad de energía y situación económica, con inversión en infraestructura: «Aquí tenemos una de las regiones más relevantes dentro de la compañía desde donde vamos a prestar servicios a Aragón, al resto de España y también al sur de Europa». Ha garantizado la voluntad de la compañía de «favorecer el empleo, contribuir al crecimiento económico y atraer talento».

Epicentro de la ia

Natalia Chueca ha elogiado el congreso 'The Wave' porque «sin duda, hace de Zaragoza, durante estos dos días, sea el epicentro de la inteligencia artificial a nivel mundial y con un éxito sin precedentes». «Todo el mundo va a estar mirando lo que sucede estos días en Zaragoza», ha aseverado.

La alcaldesa opinado que esta iniciativa permite «poder tener ese debate global, mundial, en nuestra ciudad que acoge a tantos emprendedores, a tantos profesionales del sector de la tecnología y posicionan a Zaragoza a nivel mundial en el entorno de las tecnologías».

El Hackaton es un ejemplo más de todo ese programa de actividades de Etopia, «epicentro de esta renovación del talento en Zaragoza», que sirve para que los zaragozanos «estemos por delante de otras ciudades en formación de nuevas tecnologías y especialmente de IA».

Participantes

Uno de los equipos es el formado por alumnas de The Hub Kings Corner, en Zaragoza, que trabaja en 'Sigue la pista. Integra + Aramón' con el objetivo de «promocionar el esquí, no solo para las personas que ya esquían, sino también para la gente que todavía no lo hace o no se atreve a ello», ha explicado una de ellas, Sara Barragán.

«Queremos centrarnos, sobre todo, en la gente que no esquía, haciendo, por ejemplo, un evento en el que se abren las pistas para este tipo de personas sin experiencia y, a lo mejor, reducir el precio en el alquiler», ha adelantado.