"Como en casa": la Falla Rubén Darío-Fray Luís Colomer, un "paraíso sin gluten" para los celíacos

La Falla Rubén Darío-Fray Luís Colomer de València ofrece un «paraíso de los celíacos» en plenas fiestas josefinas, ya que esta comisión 100% 'gluten free' sirve todas sus comidas libres de esta proteína para que todos sus falleros se puedan sentir «tranquilos» y «como en casa»: «No son especiales, son uno más».

Así lo explica a Europa Press uno de los miembros de la junta gestora de la comisión, Luis Galdón, quien pone en relieve la importancia de brindar unas fiestas en la que las personas con enfermedad celíaca puedan sentirse incluidas.

Según ha explicado, esta iniciativa surgió a raíz de que en la comisión hubiera dos personas celíacas a las que, desde hacía tiempo, se les intentaba adaptar las comidas o comprar cosas aparte.

«Somos una falla que cocina mucho, pero no solo paella, sino muchísimas cosas con técnica y basamos mucho la actividad en iniciativas gastronómicas», ha afirmado el presidente de la falla quien asegura que, por esta razón, un día empezó a darle vueltas a la idea de hacer las comidas sin gluten para que «todos» los falleros pudiesen disfrutar, ya que «prácticamente todas las cosas no llevan gluten y las que llevan tienen alguna alternativa».

De este modo, propuso esta iniciativa que, tras pasar por la junta directiva y la junta general, recibió el apoyo de la mayoría de la comisión. «Solamente hubo un par de dudas, la típica pregunta de '¿y la responsabilidad de si matamos a alguien?' Pues no hay responsabilidad porque por una contaminación de gluten no vas a matar a nadie porque no es una alergia», ha subrayado Luis Galdón.

Certificación de acecova

En este sentido, ha señalado que el siguiente paso que dieron fue ponerse en contacto con la Asociación de Celíacos de Valencia (Acecova) para que les dieran información y les orientaran en cómo tenían que hacer las cosas para asegurar que no hubiera contaminación cruzada a la hora de preparar los alimentos.

«Nos hicieron un curso a todos los que en algún momento trabajamos con la comida para saber las cosas que teníamos que hacer, nos hicieron una revisión de los utensilios que utilizábamos», ha apuntado Galdón al tiempo que ha destacado el papel «fundamental» que tiene la asociación a la hora de asesorarles sobre «todas» las dudas que les van surgiendo.

«Lo excepcional o lo raro es cuando entra algo con gluten en la falla», ha destacado el presidente, al tiempo que ha señalado que los productos sin gluten no los marcan sino que lo hacen con los que sí llevan. «El mundo al revés», ha bromeado.

Y, en esta línea, ha indicado que, aunque ahora tienen que mirar los ingredientes de los productos y comprobar que esté etiquetado como sin gluten, «vale la pena solo por que la gente se sienta integrada». «La idea es que la gente viene a su casa y no es especial, es un fallero más. Y a un celiaco en su casa se le cuida y si tienes a un celiaco en la familia le cuidas», ha aseverado.

Finalmente, Luis Galdón ha señalado que, desde que la comisión recibió la certificación de Acecova, se han apuntado más celiacos a la falla, entre ellos, el vicepresidente de la asociación.