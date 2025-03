La Policía Local detiene al supuesto autor de la quema de contenedores de este madrugada

La Policía Local de Zaragoza ha detenido al supuesto autor de la quema de contenedores ocurrida en la madrugada de este martes en el barrio de San José. Se trata de un joven, de 28 años de edad, al que se le han encontrado varias cerillas, ya empleadas, en los bolsillos, que ha sido puesto a disposición de la Policía Nacional.

La detención de este individuo ha tenido lugar, después de que la Policía Local activara un dispositivo, en el que han participado la Unidad de Seguridad Nocturna y Unidad de Apoyo Operativo.

El consejero municipal de Presidencia y Seguridad Ciudadana, Ángel Lorén, ha lamentado estos hechos porque «es más que un acto vandálico, es un delito que no puede salir impune porque no solo merma económicamente las arcas municipales, sino que también afecta al día a día de ciudadanos anónimos que hoy no han podido ir a trabajar con su vehículo o al hostelero que hoy no podrá servir en esa terraza».

Lorén ha destacado la presencia policial en las calles para que Zaragoza siga siendo segura. «La importante presencia de la Policía Local en las calles y plazas de Zaragoza ha hecho que el supuesto autor de estas quemas haya sido detenido por nuestros agentes de la Policía Local».

Además, haha añadido que «esta actuación vuelve a poner en valor la importancia de la presencia policial en las calles de Zaragoza para que siga siendo una ciudad segura y por ello es necesario que, al igual que lo ha hecho el Ayuntamiento de Zaragoza, el Ministerio del Interior también refuerce su plantilla».