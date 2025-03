Sanz dice que se ha actuado sobre 368 viviendas en Campanillas para desalojo preventivo ante la previsión de lluvias

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha asegurado que se ha informado e intervenido sobre 368 viviendas en la zona de Campanillas, en Málaga capital, para el desalojo preventivo ante el riesgo de fuertes lluvias este lunes y la situación del embalse de Casasola, y ha destacado que «se ha actuado con prevención, con responsabilidad y se ha informado a la ciudadanía convenientemente»".

«Siempre es mejor prevenir. Cuando uno toma la decisión de la prevención nunca se arrepiente; de lo que sí se puede arrepentir uno es de no haber tomado la decisión preventiva», ha dicho Sanz, en una comparecencia ante los periodistas en la que ha apuntado que «lo deseable es que, si es posible no se cumplan las previsiones, en este caso, que no llueva tanto, y que si llueve, evidentemente lo tengamos todo preparado».

Sanz ha señalado que dentro del aviso naranja «la previsión que nos traslada la Aemet es durante la madrugada», lo que unido al «previsible aumento del caudal» de la presa de Casasola, «es por lo que se decidió, con carácter preventivo, plantear un desalojo de la zona de la ribera del río Campanillas».

Ha explicado que se decidió actuar desde las 17.00 horas para informar y que los residentes pudieran organizarse y ha explicado que se ha dispuesto un dispositivo formado por efectivos de Guardia Civil, Policía Nacional, Unidad Escrita de la Policía a la Junta de Andalucía y Policía Local, así como Protección Civil; aunque ha apuntado que «mantenemos la coordinación y están activados todos los dispositivos» todavía, por si fuera necesario actuar.

Así, ha precisado que para informar se han dispuesto dos zonas, una desde la presa de Casasola hasta la venta las Tinajas, que afecta también al municipio de Almogía; «una zona en la que no hay casas que corran un especial riesgo porque son altas», ha dicho el consejero, quien ha explicado que «se ha informado y se ha hecho tareas de prevención».

En cuanto al área de la venta de Las Tinajas hacia abajo, se ha actuado con ese desalojo preventivo sobre diferentes zonas, como la Isla, donde «ya vivimos una situación de incomunicación de la zona», al apuntar que «ya el agua en esa zona impide el paso de entrada y salida» y «de manera preventiva había sido avisada la población convenientemente y en tiempo».

Otra zona en la que se ha actuado actuaciones es en la Hacienda y en La Perla, donde está interviniendo la unidad escrita de Policía correspondiente a la Junta de Andalucía y «se ha actuado de manera preventiva informando a la población y planteándoles la evacuación de sus casas».

Ha señalado que tanto en La Perla, La Hacienda como en La Isla «muchas de las viviendas no están ocupadas o son segunda residencia o no estaban en ese momento ocupadas y se ha contactado con las personas». En cuanto a la zona de El Brillante, también se está actuando preventivamente informando en la zona y ahí lo está haciendo Policía Nacional".

«Evidentemente trabajamos para que no ocurra nada y lógicamente la mayor satisfacción y el objetivo de esta decisión es que no ocurra nada. Cuando no ocurre nada y se actúa de manera preventiva, se actúa con responsabilidad. Lo contrario y ante la previsión de lluvia inminente e intensa es no haber actuado y cometer una imprudencia», ha indicado.

Según Sanz, se ha actuado «con antelación suficiente como para que estas decisiones no hayan provocado una situación de alarma o riesgo superior sino para que puedan organizarse» y ha precisado que de hecho «la mayoría de la gente que se ha desalojado ha ido a casas de familiares o a otras residencias».

No obstante, se ha dispuesto el polideportivo de Ciudad Jardín, con una previsión de 100 camas para acoger a las personas que lo necesiten, aunque ha precisado que este momento son sólo cuatro personas las alojadas. Es Cruz Roja quien está interviniendo en esa actuación.

El consejero ha asegurado también que se está controlando, como estos días atrás, el embalse de Casasola «que supera en este momento al 100%» y también «la situación de desembalse que pueda provocarse directamente con el crecimiento de las lluvias».

En cuanto a un problema en el desagüe de la presa de Casasola, ha explicado que durante las diferentes situaciones de intensa lluvia «se ha estado permanentemente actuando» en los desagües «para intentar garantizar la salida del agua convenientemente», pero había una vegetación flotante «muy elevada, con troncos, cañas, todo tipo de material».

Al volver las lluvias, «la situación ha estado complicándose permanentemente» y estas últimas «provocaron un taponamiento», que, según Sanz, se ha intentado resolver de múltiples formas, aunque «lo turbio del agua impide absolutamente intervenir» y, por tanto, «en este momento hay una dificultad en cuanto a los desagües del embalse que no es posible solucionar».

Por eso, ha dicho que lo que se ha hecho es «prepararnos ante esa eventualidad». «Lo que hemos hecho es lo que tenemos que hacer, que es desalojar la zona por si por si acaso», ha incidido Sanz, quien ha subrayado que la decisión «es meditada» y que se han tenido en cuenta los tres ejes principales, como son «planificación, anticipación y coordinación».

El consejero ha indicado que también se están dando ahora actuaciones importantes en la zona del Campo Gibraltar (Cádiz) y la previsión es que el frente «luego avance a la zona de la Axarquía y la costa granadina, donde nos advierte Aemet de aviso naranja --al margen de las afectadas en este momento que son Ronda y Sol y Guadalhorce--» este martes.

El alcalde, Francisco de la Torre, ha señalado la colaboración del Ayuntamiento con el dispositivo y ha subrayado las palabras de Sanz de que «es bueno prevenir, es bueno inclusive ser prudente, vamos a decir en exceso». Ha destacado el dispositivo desplegado para informar «vivienda por vivienda» de la situación y «facilitar las cosas para las familias» para el desalojo que se ha aconsejado.

Además, debido a las lluvias y el aumento del caudal del desembalse del pantano de Casasola, se ha suspendido la actividad presencial en el CEIP Francisco Quevedo y en el IES Torre Del Prado.