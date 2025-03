Gobierno Vasco recuerda la importancia de las vacunas ante los 53 casos de sarampión registrados en los últimos meses

El viceconsejero de Salud del Gobierno Vasco, Enrique Peiró, ha informado de que el sarampión se ha convertido en una «enfermedad reemergente» con 53 casos registrados en Euskadi desde el 11 de noviembre hasta la actualidad, lo que ha calificado de «lamentable», ya que se dispone de una vacuna «efectiva», y ha insistido en «la responsabilidad como sociedad de no cuestionar la efectividad de las vacunas y la importancia de administrarlas».

Peiró ha dado a conocer estos datos en la Comisión de Salud del Parlamento Vasco donde ha comparecido a petición de la parlamentaria de EH Bildu Rebeka Ubera, para exponer el trabajo del Ejecutivo vasco para el desarrollo de la Ley de Salud Pública 2030, aprobada a finales del año 2023.

Ubera ha preguntado al viceconsejero «si esta es una Ley de Salud Pública o de servicios y prestaciones de Salud Pública porque el proyecto que se presentó era un proyecto de ley que reordenaba y organizaba determinadas actuaciones y prestaciones y servicios» y ha defendido que «si se quiere desarrollar la Ley de Salud Pública de Euskadi, más que la continuidad son necesarias estrategias innovadoras, emergentes y que esté alineada con estas estrategias».

Además, ha denunciado que en el área la vigilancia epidemiológica ha habido una política de personal «con gran temporalidad» y ha afirmado que «en estos momentos, en vigilancia epidemiológica se han jubilado muchos profesionales». «No se ha planificado el relevo generacional y ahora no voy a decir que empezamos de cero pero sí que comenzamos bastante abajo cuando históricamente hemos tenido una unidad muy potente», ha subrayado.

En su intervención, el viceconsejero ha contestado a EH Bildu que «la voluntad del Gobierno es que sea una Ley de Salud Pública, no sólo una ley de servicios y prestaciones» y ha reconocido que «muchos textos legislativos, en un primer momento, recogen términos generales pero eso no quiere decir que no marquen una dirección, una intencionalidad, un enfoque».

Peiró ha explicado que las grandes áreas de contenido que abordan los profesionales de la Salud Pública en Euskadi son la promoción de la salud, incluyendo las adicciones; la vigilancia epidemiológica; las inmunizaciones, las vacunas; la salud ambiental; la seguridad alimentaria; y el laboratorio de salud pública.

Respecto a la promoción de la salud, ha destacado que hay muchas iniciativas y programas, en colaboración con Osakidetza, con otros departamentos y también con el conjunto de instituciones. Como ejemplo, ha citado las Escuelas saludables para promover la actividad física y la alimentación saludable en la población infantil y juvenil; el programa de prevención de caídas en mayores; o la prevención de adicciones.

Sarampión: enfermedad reemergente

En cuanto a la vigilancia epidemiológica, ha resaltado que «es de especial actualidad el sarampión» porque «tratándose de una enfermedad infecciosa, transmisible y vacunable, es decir, disponemos de una vacuna para prevenirla, sin embargo, por diferentes causas, la realidad es que se ha convertido en una enfermedad reemergente».

«En el año 2000, cuando otras patologías infecciosas como puede ser la viruela, se admitía que estaban erradicadas, el sarampión se pretendía que íbamos a erradicarlo, y la realidad es que, a día de hoy, tenemos pequeños brotes de sarampión en todos los países desarrollados», ha explicado.

Según ha informado, en Euskadi «desde más o menos el 11 de noviembre hasta hace unos días, se han registrado 53 casos de sarampión». «Eso es lamentable teniendo en cuenta que disponemos de una vacuna que es efectiva, como es la triple vírica. De ahí la importancia de insistir en la vacunación y en la responsabilidad como sociedad para no cuestionar la efectividad de las vacunas y la importancia de administrarlas», ha defendido.

En cuanto a las inmunizaciones, junto al calendario de vacunación infantil, como ejemplo ha mencionado el caso de la bronquiolitis en los niños pequeños, «una patología que puede llegar a ser muy grave, especialmente en grupos de riesgo». «Está producida por un virus y todos los años cuando llega el otoño, junto con el de la gripe y el coronavirus, son los tres que generan la patología infecciosa más relevante», ha informado.

Según ha detallado, en la temporada 2022-2023 se registraron 463 ingresos por bronquiolitis. El Departamento de Salud, en colaboración con Osakidetza, introdujo un producto inmunizante --no una vacuna-- durante la temporada 2023-2024, que se generalizó, alcanzando coberturas superiores al 90% de su administración.

«Se ha logrado, en esta última temporada --la 2024-2025--, una reducción del número de ingresos del orden del 67%. Hemos pasado en dos años de 461 ingresos a 153 ingresos, gracias al esfuerzo de nuestros profesionales de vigilancia epidemiológica y en colaboración con Osakidetza», ha resaltado.

Seguridad alimentaria

En cuanto a la seguridad alimentaria, ha defendido que es un «aspecto esencial que muchas veces que pasa desapercibido para la ciudadanía». Como ejemplo, ha puesto los eventos de consumo masivo de hamburguesas, por el riesgo de consumo de carne picada insuficientemente cocinada, que suponen riesgos microbiológicos, dependiendo de que su preparación sea la adecuada o no.

Según ha explicado, tras conocer eventos similares sucedidos en otras comunidades autónomas, los profesionales vascos han revisado las condiciones higiénico-sanitarias, y a la luz de los casos sospechosos registrados, han reforzado las actividades que ya realizan en el día a día, de inspección, toma de muestras, y han efectuado medidas cautelares en este evento.

«Esas medidas cautelares llevaron a la inmovilización de un número muy elevado de hamburguesas que daban positivo en esos controles analíticos», ha indicado antes de señalar que «eso ha permitido que en nuestra comunidad de Euskadi, con un evento masivo de esas características, no hemos tenido ningún caso».

68,7 millones de euros

Peiró ha destacado que la partida presupuestaria que el Gobierno Vasco dedica en 2025 a la salud pública asciende a 68,7 millones de euros, cifra que supone «el mayor incremento de la última década, reflejo de la apuesta de Euskadi por reforzar la protección, prevención y promoción en este ámbito».

Según ha detallado, el Gobierno Vasco se encuentra trabajando en la constitución del futuro Instituto de Salud Pública de Euskadi, cuyos estatutos «ultima ya» el Departamento de Salud, y que «será el encargado de velar por la salud de la población vasca, anticipándose a los riesgos».

Asimismo, ha resaltado que «el esfuerzo presupuestario realizado es imprescindible para avanzar en el cumplimiento de los objetivos marcados por la nueva norma» que contempla «salvaguardar y potenciar la salud de la población vasca como bien público de máximo interés, garantizando los derechos de las personas en materia de salud, la igualdad de oportunidades y la equidad».

También establece «adoptar la estrategia de Salud en todas las Políticas y actuar sobre los determinantes de la salud», y configurar el Sistema de Salud Pública de Euskadi, «potenciando la coordinación y el trabajo colaborativo entre las administraciones públicas y priorizando la orientación comunitaria e intersectorial de las actuaciones».

En este sentido, aboga por «proteger y promover la salud de las personas, tanto en la esfera individual como en la colectiva y prevenir las enfermedades, las lesiones y la discapacidad; también en caso de emergencias sanitarias».