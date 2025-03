Los órganos judiciales vascos registraron el pasado año 3.731 demandas de disolución matrimonial, un 7% más que en 2023

Las demandas de disolución matrimonial (divorcios, separaciones y nulidades) en Euskadi aumentaron en 2024 un 7% con respecto al año anterior, con 3.731 demandas de disolución matrimonial presentadas el pasado año frente a las 3.487 de 2023, según los datos recogidos por el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) publicados este lunes.

En el conjunto de España, las demandas de disolución matrimonial registradas en 2024 aumentaron un 3,6% hasta las 95.650 y la tasa de demandas por cada 100.000 habitantes fue de 199.

Euskadi fue la comunidad con la tasa más baja, 168,1 demandas por cada 100.000 habitantes (en 2023 fue de 157,3). En el extremo contrario se situaron Canarias (236,4), Comunidad Valenciana (221,9) y Andalucía (221,6).

En 2024, los divorcios consensuados presentados en Euskadi fueron 2.408, un 8,9% más que en ejercicio anterior, y también aumentaron los divorcios no consensuados que pasaron de 1.175 en 2023 a 1.224 en 2024, un 4,2% más.

En cuanto a las separaciones, las acordadas bajaron el pasado año un 5,4% en Euskadi, donde se contabilizaron 70 (74 en 2023), mientras que las no consensuadas aumentaron un 16% hasta sumar 29 (25 en 2023). Además, en 2024 no se registró ninguna nulidad (1 en 2023).

El pasado año se contabilizaron en el País Vasco 1.197 procedimientos de modificación de medidas no consensuadas, un 6,3 % más, y las acordadas fueron 502, un 4,4% menos.

Además, en 2024, los órganos judiciales vascos recibieron 838 demandas de guarda, custodia y alimentos de hijos menores no matrimoniales de mutuo acuerdo, un 6,3% más que en 2023, y 1.122 no consensuadas, un 2,9% menos.

Cuarto trimestre de 2024

El CGPJ también ha facilitado datos del cuarto trimestre de 2024 en Euskadi, cuando se registraron 958 disoluciones, un 6,3% más que en el mismo periodo de 2023.

Las separaciones no consensuadas fueron 5 (un 66,7% más); las separaciones acordadas subieron un 30,8% hasta las 17; los divorcios no consensuados contabilizados fueron 336 (un 14,7% más); los divorcios consensuados registrados ascendieron a 600 (un 1,4% más); y no hubo nulidades, al igual que en el mismo trimestre de 2023.