Morant censura el "pacto de la vergüenza" de Mazón con Vox y carga contra Feijóo y Abascal por "aplaudirlo al instante"

La secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, ha censurado el que ha bautizado como el «nuevo pacto de la vergüenza» entre el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, y Vox sobre los presupuestos de la Generalitat de 2025, al tiempo que ha cargado contra los líderes del PP y Vox, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, respectivamente, por haberlo «aplaudido al instante» y «en primera persona». Ante esta situación, ha asegurado que ya «no es suficiente que se vaya» el jefe del Consell y ha insistido en reclamar la convocatoria de elecciones anticipadas.

De este modo lo ha manifestado, en declaraciones a los medios este lunes, después de que el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, haya avanzado un acuerdo con Vox para sacar adelante los presupuestos de 2025. «La declaración de Mazón nos ha avergonzado a todos los valencianos», ha sostenido la también ministra de Ciencia, Innovación y Universidades.

Morant ha afirmado que este «nuevo pacto de la vergüenza» es «la versión 2.0 del primer pacto de la servilleta» entre el PP y Vox para gobernar la Comunitat Valenciana, un «pecado original» del cual, a su juicio, «todavía estamos lamentando sus consecuencias». Además, ha censurado las «frases repugnantes» del discurso del jefe del Consell de este lunes, que todavía «ha puesto más énfasis en el racismo de Vox que el PP de Mazón compra hasta límites inimaginables», según ha denunciado.

Paralelamente, ha advertido del «negacionismo climático» sobre el Pacto Verde Europeo y de la «deshumanización de los niños que llegan a nuestro país huyendo de guerras y la pobreza». «El Consell que tiene que tutelarlos nos dice que los quiere expulsar», ha lamentado. Una actitud que, para Morant, está «a la altura de la deshumanización a las víctimas de la dana» por parte del gobierno valenciano.

La líder de los socialistas valencianos ha hecho hincapié también en las críticas de Mazón al Pacto Verde Europeo --ha llegado a llamar a «la acción» contra él por sus medidas-- y, al respecto, ha avisado de que «enfrentarse» a este acuerdo es «negar el cambio climático, negar la ciencia y negar Europa». «Estamos ante una ignorancia supina», ha sostenido.

En este contexto, ha aprovechado para remarcar que el cambio climático es «la principal amenaza a la que nos enfrentamos» y ha recordado que en Valencia «la hemos sufrido de la manera más dramática» con la dana del 29 de octubre. Ante este escenario, ha lamentado que los valencianos tengan que «sufrir» la «doble pena» de tener «un gobierno negacionista que está siendo negligente y que nos hace todavía más vulnerables». «Ahí es donde está el verdadero peligro», ha señalado.

La "única solución viable" es convocar elecciones

Por todo ello, ha argumentado que ya «no es suficiente» que Mazón dimita --«ya no nos vale»--, al tiempo que ha cargado contra Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal por haber «aplaudido» el pacto de Mazón con Vox y ha denunciado: «Esa internacional ultraderechista de la que se está defendiendo Europa, aquí en la Comunitat Valenciana está instalada en el gobierno de la mano del PP».

Dicho esto, ha defendido que la «única solución viable a esta crisis y a tanta indignidad» es una convocatoria electoral porque Mazón «se tiene que ir, pero también el PP y Vox que lo sostiene». «Son una coalición negacionista que los valencianos no nos merecemos», ha incidido, para seguidamente reiterar que los valencianos «queremos ser convocados a las urnas para echar» a Carlos Mazón.

Preguntada por las críticas que ha dirigido el 'president' de la Generalitat al Gobierno de España, Diana Morant ha reprochado al 'president' su discurso «plagado de unas mentiras» que la jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana «está desmontando». «Es un relato mentiroso que sigue repitiendo cada día», ha censurado.

Frente a ello, ha reivindicado que el Ejecutivo central «ha ingresado ya en las cuentas corrientes» de las personas, empresas y ayuntamientos afectados por la dana 4.600 millones de euros frente a los 400 del Consell, «diez veces más». Y lleva ya movilizado «16.000 millones» ante los 900 del gobierno valenciano. «De nuevo, las mentiras serán destapadas», ha afirmado.

Pide no buscar "falsas soluciones"

Sobre si este acuerdo en materia de presupuestos aleja la petición de adelanto electoral que reclama Morant, la secretaria general del PSPV ha lamentado haber «escuchado muy poquito» sobre las cuentas autonómicas en la intervención del jefe del Consell y ha reivindicado que la ciudanía valenciana «nos pide que tiremos a Mazón», un presidente al que «no puede verle por la pantalla».

De hecho, cree que tras este pacto se han «despejado» las «dudas» sobre si la moción de censura que pide Compromís «tenía sentido o no» porque el PP tiene «el apoyo a ultranza de Vox» y los 'populares' han «decidido sostener a Mazón». «Para poder tirar a Mazón, lo tenemos que hacer entre todos», ha remarcado. Dicho esto, ha pedido no buscar «falsas soluciones» y ha asegurado que «la única ante este problema de estas dimensiones» es «la democrática y pasar por unas urnas».

Feijóo y el pp "se han entregado a vox"

Asimismo, ha asegurado que el acuerdo sobre los presupuestos de la Generalitat es «el máximo ejemplo» de que Feijóo y el PP «se han entregado a Vox». «Este gobierno ya no representa a los valencianos», ha aseverado, a la vez que ha insistido en que el problema ya «no es solo Mazón», sino también el PP y Vox. Por eso mismo, ha llamado a «alzar la voz más poderosa», que es «el voto».

Finalmente, ha pedido al 'president' de la Generalitat que «respete a las víctimas» de la dana y «no las insulte». «Mazón y el PP no las han atendido, no has sido citadas por Mazón. No quiere escucharlas porque, para él, es mirarse al espejo y ver su negligencia» y porque estas «le contarán que, mientras él estaba comiendo, sus familiares se estaban muriendo, y esa es la dura realidad», ha expresado.