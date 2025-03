Grandes autores de la literatura contemporánea protagonizan el nuevo número de la revista "Turia" con artículos inéditos

La revista cultural "Turia" publica en su nuevo número, que se distribuye este mes de marzo en España y otros países, un sumario con artículos inéditos protagonizados por grandes autores de la literatura contemporánea.

En ese listado de nombres propios figura la escritora Carmen Martín Gaite, Premio Princesa de Asturias y cuyo centenario de nacimiento se celebra este 2025. Otro autor reputado es el norteamericano Paul Auster, también ganador del citado máximo galardón institucional y cuya obra literaria y cinematográfica ha sido traducida a más de cuarenta lenguas.

Junto a ellos, destaca el análisis que «Turia» realiza de la obra de la poeta Marta Agudo, una de las nuevas voces más significativas de la poesía española actual fallecida de cáncer en 2023. No obstante, sus varios libros publicados en vida la sitúan en una posición de relevancia en las letras españolas. Así lo avala el artículo que en su homenaje ha escrito otra poeta, Amalia Iglesias, actual editora de la «Revista de Occidente».

Además, «Turia» realiza una apuesta clara por difundir a un autor italiano todavía no muy conocido en España, como es Paolo Rumiz. Un escritor y periodista muy prestigioso en su país y del que la revista ofrece un anticipo de su libro «El hilo infinito», un recorrido a través de la Europa de los monasterios que le permite redescubrir los valores fundacionales en unos momentos agitados por las turbulencias bélicas y los conflictos geopolíticos internacionales. Una etapa en la que la fortaleza y el impulso colaborativo que funda la Unión Europea parecen más necesarios que nunca.

La sección que «Turia» dedica a narrativa se nutre también de material inédito del académico y escritor José María Merino, Premio Nacional de las Letras Españolas en 2021 y uno de los narradores españoles más singulares. La revista publica un fragmento de su libro en elaboración «Memorias viajeras».

Otros notables narradores españoles que participan con contenidos originales en esta nueva entrega de la revista son Rodrigo Muñoz Avia, Gabriela Ybarra, Francisco López Serrano y Elifio Feliz de Vargas.

Carmen martín gaite, paradigma de la mujer de letras

El sumario de la revista se inicia con un original artículo sobre la escritora Carmen Martín Gaite (Salamanca, 1925-Madrid, 2000) y la oportunidad que debe suponer el centenario de su nacimiento para leerla por primera vez o para releerla con provecho.

Su autor es el profesor honorario de Literatura Española de la Universidad Autónoma de Madrid, José Teruel, considerado el mayor especialista en su obra y que acaba de obtener el Premio Comillas de Biografías 2025 por su libro de memorias «Carmen Martín Gaite. Una biografía».

Según José Teruel, cuyo texto se titula «¿Qué cabe esperar del centenario de Carmen Martín Gaite?», la escritora salmantina es un paradigma de «mujer de letras» en la historia de la cultura española. Argumenta que «sus intereses literarios fueron múltiples y se desplegaron en distintas direcciones» desde los géneros literarios cuento, 'nouvelle', novela, ensayo, conferencia, poesía y teatro a ese híbrido de la escritura del yo, que su hija denominó como 'Cuaderno de todo'. También abarca la investigación histórica, la crítica literaria, el 'collage', el artículo de opinión, las adaptaciones teatrales de los clásicos y los guiones para televisión, la traducción literaria de seis lenguas --inglés, francés, italiano, portugués, rumano y gallego--.

«No encuentro otro ejemplo de escritora con una mayor heterogeneidad de intereses intelectuales en la cultura española (y no solo en la del siglo pasado)», expone José Teruel.

Paul auster, el inmortal escritor de nueva york

El artículo dedicado a Paul Auster (1947- 2024) lo escribe el autor Eduardo Lago, quien fue durante años director del Instituto Cervantes de Nueva York. Auster es autor de una obra sobresaliente. Su narrativa, su cine y, en menor medida, su poesía figuran entre los hitos de la literatura universal de la época actual.

Eduardo Lago, que fue buen amigo de Auster y de su segunda mujer, Siri Hustvedt, elabora una personal aproximación al personaje y la obra, que sigue cautivando a los lectores con un reconocimiento global que comienza con su «Trilogía de Nueva York», radiografía del alma de una nación enferma y en declive.

Tal y como escribe Lago en «Turia», «Auster concibe una nueva manera de entender la novela, amalgamando en clave de juego la introspección filosófica con la indagación detectivesca». Otra clave es que cualquier recorrido por su imaginación «debe empezar en una intersección entre sus primeros trabajos como poeta y traductor».

Durante una primera y prolongada etapa las preocupaciones de Paul Auster son «qué significa escribir y cómo trascender la desolación de la existencia». Su segunda etapa comienza con la novela «El palacio de la luna», de 1989 y le siguen «La música del azar», retrato de un mundo «enloquecido por la soledad». Sobre el cine de Auster, Eduardo Lago lo describe como «una suerte de prolongación mágica de su universo narrativo». Sus cuatro películas son «Smoke», «Blue in the Face», «Lulu on the Bridge» y «La vida interior de Martin Frost».

La despedida de la novela y de la vida es «Baumgartner», «una ficción sobria y desconsolada en la que habla del »poder redentor del amor". Cuando Auster estaba dando los últimos retoques a esta obra le diagnosticaron cáncer de pulmón que le causó la muerte en pocos meses.

Marta agudo: la coherencia y la intensidad de la mejor poesía

La poeta Marta Agudo (Madrid, 1971-2023) muy vinculada a la revista «Turia», es objeto de un homenaje a través un artículo inédito elaborado por otra poeta, Amalia Iglesias.

Bajo el título de «La poesía de Marta Agudo: la gramática de aprender a morir», se la retrata como una «filóloga vocacional. Le gustaban las palabras y eso se nota no sólo en sus críticas, en sus ensayos y en su poesía, sino también en su lenguaje directo, en su devoción por los juegos de palabras. Se manifestaba en su conocimiento de la tradición y en su forma de transgredir y llevar al límite las palabras, de interrogarse por el sentido y buscar nuevos cauces del decir. Letrada, pero irreverente, respetuosa con los maestros, pero siempre explorando nuevos territorios».

Autora de cuatro libros esenciales de la poesía actual --«Fragmento», 2004; «28010», 2011; «Historial», 2017, y «Sacrificio», 2021--, Marta Agudo tiene un sentido del humor «irreverente» que era su forma de vivir en libertad, hizo de la palabra el hilo conductor de su existencia. Además de su poesía y de sus ensayos, dio clases de escritura creativa en Hotel Kafka y tradujo, entre otros, a Joan Vinyoli.

Albacea literaria de la escritora Ana María Navales (1939-2009), persona fundamental en las dos primeras décadas de «Turia», Marta Agudo se ocupó de la edición de la novela «El final de una pasión», que la autora zaragozana había dejado sin terminar a su muerte.

Paolo rumiz, un clásico vivo de la literatura italiana

Otro protagonista del nuevo número de «Turia» es Paolo Rumiz (Trieste, Italia, 1947), un escritor y periodista italiano célebre por sus crónicas de viajes, en especial por las de los Balcanes. Ha escrito novelas, libros infantiles y obras de teatro. Además, participa activamente en diversos proyectos por la paz y por la defensa del diálogo entre los pueblos de Europa.

El libro del que se publica un avance se titula «El hilo infinito» y es un recorrido a través de la Europa de los monasterios, para redescubrir los valores fundacionales en el que reivindica la unidad europea a partir de la cultura.

En el fragmento que «Turia» difunde, Paolo Rumiz narra su recorrido por la localidad de Nursia y ante el descubrimiento de una estatua dedicada a San Benito, patrón de Europa, reflexiona sobre el regreso de los egoísmos nacionales y habla de una balcanización en curso a escala continental.