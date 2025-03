Alós(PP):"Sánchez y Alegría han escenificado la conquista del socialismo aragonés, un partido que ya no existe"

La secretaria general del PP de Aragón, Ana Alós, ha asegurado que el Congreso del PSOE ha sido «la escenificación de la conquista de Pedro Sánchez del PSOE de Aragón, un partido histórico que ya no existe y que hoy ha sido finiquitado. Ese era el único objetivo del cónclave, defender el interés de Pedro Sánchez, sin importar el interés de los aragoneses. Hemos visto a Pilar Alegría entregada en cuerpo y alma a su amado líder, al número 1. El líder que nos niega una financiación justa que tenga en cuenta el criterio de la despoblación; el mismo Pedro Sánchez que rompe los principios constitucionales para impulsar la desigualdad entre españoles y privilegiar a sus socios independentistas».

Para Alós, resulta «lamentable» que Pilar Alegría no haya tenido ni una palabra sobre qué proyecto tienen para Aragón. «Ni una palabra porque no tiene proyecto. El único objetivo del PSOE aragonés a partir de ahora es la defensa de Sánchez, por eso su discurso no ha sido el de una secretaria general, sino que ha sido el de la portavoz del Gobierno de Sánchez».

La secretaria general del PP ha recordado que han pasado por Aragón una colección de ministros «para atacar al PP y al presidente Azcón, pero que han venido aquí con mentiras y con las manos vacías. No nos extraña, forman parte de un Gobierno que lleva años ninguneando a los aragoneses.»

Alós ha afirmado que solo una cosa ha quedado clara: «los aragoneses han visto que no pueden contar con el PSOE para defender sus intereses, todo lo contrario. Hoy los intereses que prevalecen son los de Sánchez, el PSC, Puigdemont y Junqueras». Tampoco se ha escuchado en este cónclave ni una palabra de lo que está ocurriendo con la corrupción en el entorno de Sánchez, con la corrupción del PSOE y «ni con la corrupción del PSOE de Aragón», ha señalado.

Además, ha criticado que, tras el «espectáculo visual de un congreso sin contenido real, los aragoneses ya saben lo que pueden esperar del PSOE de Sánchez y Alegría, nada bueno».

En este sentido, la secretaria general del PP Aragón ha contrapuesto el proyecto de Gobierno de Jorge Azcón, «que defiende a los aragoneses por encima de todo y ellos lo saben, de ahí su obsesión y sus ataques. Un Gobierno que ha aumentado la inversión en sanidad, en educación y en servicios sociales, casi 500 millones de euros más y 384 sanitarios más de 2022 a 2024», ha recordado Alós, quien ha concluido afirmando que «esta es la diferencia entre un gobierno que trabaja en positivo para los aragoneses y una oposición destructiva que trabaja solo para mantener los sillones, el de Pedro Sánchez en La Moncloa y el de Alegría en el Consejo de Ministros».