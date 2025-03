Pedro Sánchez exige a Azcón que "mire a Cataluña" para aplicar la Ley de Vivienda

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha exigido este domingo al presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, que «mire a Cataluña, que está reduciendo los precios del alquiler» aplicando la Ley de Vivienda. Sánchez ha clausurado el 18 Congreso Regional del PSOE Aragón, en el que Pilar Alegría ha sido ratificada en su cargo de secretaria general y se han renovado la Ejecutiva, el Comité Regional, el Comité de Ética y la representación aragonesa en el Comité Federal.

En su intervención, Sánchez ha reclamado a Azcón que aplique en Aragón la Ley de Vivienda, «que deje atrás sus dogmatismos e ideología» y tenga en cuenta «el interés general, sobre todo de los jóvenes» en esta materia.

«Si no os gustan las políticas progresistas, dos tazas», ha espetado el presidente del Ejecutivo central a «la derecha y la ultraderecha», oponiendo actuaciones como la lucha contra la violencia de género y el incremento de las becas educativas a «la multinacional de la ultraderecha». Ha afirmado que con los fondos europeos se ha logrado localizar la anunciada fábrica de baterías de Stellantis y CATL, en Figueruelas (Zaragoza).

Pedro Sánchez ha dedicado parte de su discurso a Aragón y ha agradecido al expresidente del Gobierno autonómico, desde este domingo presidente de la Ejecutiva Regional, «todo el trabajo que ha hecho», extendiendo su abrazo al secretario general saliente, también expresidente de la Comunidad, Javier Lambán.

Ha dado la enhorabuena a Pilar Alegría, ministra de Educación en su Gobierno, recalcando que es la primera mujer en ostentar la secretaría general regional de Aragón, y ha recordado que cuando fue candidata a la alcaldía de Zaragoza, en 2019, ganó a Azcón, que fue alcalde de Zaragoza, en las urnas, aunque la coalición PP-VOX dio la alcaldía al hoy presidente del Gobierno autonómico. «Será presidenta del Gobierno de Aragón ganando a Azcón y al PP», ha asegurado.

De Pilar Alegría ha resaltado su «humildad y cercanía», también que no olvida sus orígenes en La Zaida (Zaragoza) y ha hecho hincapié en que «el PSOE tiene una pedazo de cantera de hombres y mujeres jóvenes, dispuestos a dar lo mejor de sí mismos por Zaragoza, Aragón, España y Europa».

Pedro Sánchez ha elogiado las políticas que impulsa Alegría desde el Ministerio de Educación, como la gratuidad de la enseñanza de cero a tres años y el incremento de las becas, afirmando que la meritocracia no está reñida con la igualdad de oportunidades: «Al revés, si no hay igualdad de oportunidades no hay mérito».