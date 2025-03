Antoni Castells ve "plenamente constitucional" la propuesta de financiación singular para Catalunya

El exconseller de Economía de la Generalitat y director del 'think tank' EuropeG, Antoni Castells, considera que una propuesta de financiación singular para Catalunya que garantice la solidaridad es «plenamente constitucional» y compatible con una reforma del sistema para el conjunto de las comunidades autónomas.

En una entrevista con Europa Press, el también doctor en Ciencias Económicas y catedrático de Hacienda Pública explica que esa propuesta singular se basa en el modelo que contemplaba el Estatut que salió del Parlament en 2005 y que él mismo defendió, antes de ser sucesivamente modificado y rebajado.

Precisamente esta semana, el Cercle d'Economia ha publicado una nota en la que asegura que la reforma del sistema de financiación «ni se puede aplazar ni se puede desaprovechar la oportunidad» actual.

«Se dice constantemente que ahora es el momento crucial, pero llevamos mucho tiempo con muchos momentos cruciales. Existe una constante en las reformas del sistema de financiación, que es que sólo se han abordado cuando Catalunya se ha puesto al frente para pedir la reforma», explica Castells.

«La historia nos dice que Catalunya planteaba unos cambios. Esto ocurrió a mediados de los 80, ocurrió en el 92, en el 93, ocurrió en el 96, ocurrió en el 2009. Estos cambios eran objeto de unas críticas tremendas por parte de otras comunidades autónomas, lo cual suponía un gran desgaste político para Catalunya en el resto de España», añade.

En este sentido, indica que Catalunya era presentada «siempre de una forma muy negativa, se decía que 'solo se preocupa por ella', que 'busca privilegios'... Luego se conseguía dar pasos significativos y, una vez se habían conseguido, tanto en Catalunya como en España, se generalizaban».

«Este ha sido el patrón. Ahora no tengo tan claro que lo sea, porque de lo que habla el acuerdo ERC-PSC, que permitió la investidura de Salvador Illa, es de una financiación singular. Entonces, claro, me tendrían que explicar si singular quiere decir que sólo es para Catalunya. Entonces, si fuera así, en este caso no habría generalización», afirma.

Catalunya, explica, quiere autonomía tributaria y recaudar sus impuestos, decidir sobre los mismos, que es básicamente lo que caracteriza a los gobiernos intermedios en los estados federales: «El resto de comunidades, que yo sepa, no piden autonomía tributaria, lo que quieren es más dinero y un reparto que les favorezca más, lo cual hace que los indicadores de reparto que piden unos no sean los mismos que los que piden otros».

Castells entiende que se puede hacer las dos cosas, «tener un modelo singular para Catalunya, que garantice la solidaridad, y una reforma general para el conjunto de las comunidades, exceptuando a Catalunya, que tendría su propia reforma. Pero esto hay que aclararlo, es decir, el Govern tendría que decir qué entiende por financiación singular».

El acuerdo erc-psc

Asegura que conoce bien lo que propone el acuerdo de ERC y PSC porque está directamente «inspirado en la propuesta que salió del Parlament en septiembre de 2005 y que luego fue sucesivamente modificada y rebajada por el acuerdo entre Zapatero y Mas en enero de 2006, después en el Congreso de los Diputados, el famoso cepillo de Alfonso Guerra y finalmente por la sentencia del Constitucional», explica.

«Y estoy de acuerdo con la propuesta. 20 años después sigo estando de acuerdo con ella», afirma, tras recordar que el acuerdo entre ambas formaciones alude a la gestión de la Agència Tributària de Catalunya, no a un consorcio.

«La Agència Tributaria de Catalunya (ATC) recaudará, gestionará, liquidará, inspeccionará todos los impuestos que se pagan en Catalunya. Esto es lo que dice. También lo decía el proyecto del Estatut. Es un objetivo enormemente ambicioso y difícil», asegura el economista, quien explica que la agencia catalana tiene unos 900 efectivos y la agencia estatal sólo en Catalunya tiene cerca de 5.000.

«La agencia española de administración tributaria lo hace bien. Y no nos podemos permitir tener una agencia tributaria que suponga descender en el nivel de calidad. En los primeros años, en el despegue de la agencia catalana, tendría que existir una relación muy intensa, muy cordial, muy colaborativa entre las dos agencias», sin ser un consorcio, afirma Castells.

Critica que el PP vea «peligros de destrucción de España en cualquier pequeño paso que se da en una dirección determinada. Bueno, Aznar lo dijo el otro día, ¿no?», en referencia al traspaso de competencias a Catalunya en materia de inmigración.

Castells defiende un modelo federal para España, pero cree que la mayoría de autonomías no quieren: "Yo he luchado por el federalismo, ha sido mi modelo. Desde 1986, en el congreso del PSC. Ahora soy muy escéptico.

Ve un sentimiento muy fuerte de nacionalismo español y asegura que, en el debate sobre el modelo de Estado, tan importante como la cuestión de la distribución del poder político (en la que el federalismo es un buen modelo), lo es la cuestión, del reconocimiento de la plurinacionalidad, y pone a Escocia, Bélgica, y Quebec como ejemplos de búsqueda de soluciones singulares a problemas nacionales.

«Esto es lo que se tendría que haber hecho y lo que se quería hacer en la Constitución, traer la democracia a España y reconocer lo que se llamaba las nacionalidades periféricas, básicamente, País Vasco y Catalunya. Y por esto se introduce el término nacionalidades. Pero después este término se vacía de cualquier contenido político», explica.

Federalismo

Y añade otro factor, en este caso Madrid: "No hay ningún país federal con algo equivalente a Madrid como capital. Si Washington fuera Nueva York, Estados Unidos no sería un país federal. Y si Ottawa fuera Toronto, Canadá no sería un país federal. Y si Canberra fuera Sydney, Australia no sería un país federal porque no existiría una competencia equilibrada entre territorios.

Respecto al encaje constitucional de una financiación singular para Catalunya, subraya que la Carta Magna no dice que no puede existir una financiación específica para Catalunya y está convencido de que ese modelo sería «plenamente constitucional».

Sí ve necesario una reforma de la Ley de Financiación de las Comunidades Autónomas (Lofca), para la que se necesita una mayoría absoluta; una ley, dice, que no era obligatorio aprobar y que fue la que homogeneizó el sistema.

Europe g

Castells, que dirige Europe G, creado en 2011 cuyo objetivo es analizar y ofrecer propuestas a los actores relevantes en los ámbitos institucional, económico, social y político, considera que la UE tiene poco poder en el terreno tributario y que debería avanzar en la unión fiscal europea, lo que implicaría un traspaso de competencias por parte de los estados miembros.

«El impuesto de sociedades, o al menos una parte, sería más lógico que fuera a nivel europeo para evitar la competencia fiscal entre estados miembros y que esto sirviera para financiar parte del seguro de desempleo o determinados bienes públicos europeos. El IVA también tendría sentido».

Aranceles

Respecto a la subida de los aranceles anunciada por Donald Trump ha advertido de que acabará «perjudicando a todo el mundo, esto ya se vio en los años 30, cuando como consecuencia de la gran depresión, hubo una carrera de políticas proteccionistas que acabaron empobreciendo a todo el mundo».

Castells explica que si el presidente de EE.UU. sube los aranceles «va a resultar más caro lo que se compre a estos países y sus consumidores pagarán más» y tendrá un efecto desastroso, en sus palabras, sobre las cadenas de producción mundiales.

«Quiero confiar en que, como que la única razón que entiende es la del poder y el dinero, todo esto tenga un efecto muy negativo sobre la economía americana y le haga reflexionar», concluye.