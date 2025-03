Zapatero dice que el PP "aplica la inteligencia artificial" y pide a Feijóo que "arrime el hombro"

El expresidente del Gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, ha afirmado que el PP «aplica la inteligencia artificial», ha pedido al presidente de los populares, Alberto Núñez Feijóo, que use «la ironía» y le ha urgido a «arrimar el hombro» para servir a España.

Zapatero ha acudido al 18º Congreso Regional del PSOE Aragón, en Zaragoza, donde ha dicho que el discurso de Feijóo es «absolutamente previsible» y se basa en que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, «es malísimo y puede ser peor», tras lo que ha criticado el vídeo del PP contra Pedro Sánchez en el que se menciona a la República Dominicana.

«Es la primera vez que se recuerda que un partido en la oposición casi nos crea una crisis diplomática; hay que ser poco hábiles para estar en la oposición y crear una crisis diplomática con un país como República Dominicana», añadiendo que los populares «subarriendan la inteligencia artificial», por lo que ha exigido «que pongan la suya».

«A trabajar, a hacer oposición, que es una tarea bien noble en democracia. Es más, creo que es tan noble o más que ser Gobierno; servir a tu país es arrimar el hombro y apoyar a un Gobierno cuando hay un tema importante, como puede ser la seguridad y el futuro de Europa».

Para Zapatero, el Gobierno de España de Pedro Sánchez «ha demostrado valentía, acierto y visión de futuro» y también ha afirmado que Pilar Alegría será la presidenta de la Comunidad Autónoma y Diana Morant de la Comunidad Valenciana, señalando que es «una generación de futuro».

Trumpismo

«Todo esto de la nueva derecha, la extrema derecha y el trumpismo no me impresiona nada: Se creen dioses, per la vida es otra cosa», ha continuado Rodríguez Zapatero, criticando que «les parecerá poco lo que tienen, 200.000 o 300.000 millones, y luego a recortar y a expulsar a los inmigrantes, a los más pobres de la tierra», asegurando que «solo va a salir un artefacto político, no ideológico y menos cultural».

Ha hecho elogio de la igualdad, «la gran seña de identidad de la democracia, el valor fundamental que ha movido la historia de la humanidad, la dignidad», alertando de que «los antivacunas han vuelto».

«Va a llegar un momento en que la salud sea una cosa solo de la izquierda», ha lamentado Zapatero, rechazando la «visión oscurantista y reaccionaria, de hace uno o más siglos».

También ha dicho que «el feminismo ha ganado, se ha impuesto la igualdad y, como siempre ocurre, el machismo está perdiendo todos los espacios», aseverando que «la historia de verdad empieza el día en que la historia de las mujeres cuenta como la historia de los hombres».

«Si hay una cosa que caracteriza a este PSOE de los 145 añazos, es que siempre hemos sido decisivos para el futuro de España, que hemos construido la democracia española, que hemos construido la autonomía en Aragón gobernando más años que ningún otro partido, que esta España moderna, abierta, que defiende la cultura, que abraza la igualdad».

«Decía Feijóo el Día de la Constitución, 'estos son los 49 años mejores de la historia de España', y yo estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo, pero hay un matiz, de esos 49 años, 30 ha gobernado el Partido Socialista Obrero Español. Ese es el matiz».

José Luis Rodríguez Zapatero ha proclamado que «este es el mejor momento de la historia de la España democrática, que es lo mismo que decir que este es el mejor momento de la historia de España» porque «nunca hubo tantos españoles y españolas trabajando, nunca hubo tantas mujeres trabajando en España, nunca hubo tantos trabajadores con más derechos como ahora, gracias en buena medida a los acuerdos sociales».

Hoja de servicios extensa

El expresidente del Gobierno de España ha enfatizado que «Pilar Alegría »ya tiene en su hoja de servicios un cumplimiento extenso, excelente, como socialista, como española«, en alusión al aumento de las becas escolares y la reducción de la tasa de abandono escolar y ha destacado de la nueva secretaria general su »lealtad por toda regla, convicción indeclinable, determinación imparable, inteligencia real, inteligencia real, afecto siempre".

Zapatero ha afirmado que «este Congreso tiene un aire fundacional, es como un renacimiento», y ha comentado: «Estoy pensando en el post-trumpismo» porque «empieza una nueva etapa».

Ha elogiado al expresidente del Gobierno de Aragón Marcelino Iglesias, «un compañero decente, valioso, leal, cariñoso, entregado y súper aragonés», recordando el impulso a la Exposición Internacional Zaragoza 2008 y la derogación del trasvase del río Ebro. Zapatero ha mencionado al ministro de Justicia, Félix Bolaños, «Súper Bolaños, superministro».

Ha defendido «el mérito y el valor» del PSOE por sus políticas sociales, mientras que la derecha «solo ha valorado España cuando la han cogido para recibir esas banderas y esas glorias pasadas», lo que «no es política, es simplemente intentar ocupar el poder, como hace Elon Musk».