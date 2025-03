Bolaños rechaza "las políticas de retroceso de Azcón" y espera que vaya "a la oposición"

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha intervenido este sábado en la primera jornada del 18 Congreso Regional del PSOE Aragón, donde ha rechazado «las políticas de retroceso» del presidente del Ejecutivo autonómico, Jorge Azcón, a quien ha deseado que vaya «a la oposición».

Bolaños ha dado por seguro que la secretaria general de los socialistas aragoneses, Pilar Alegría, será presidenta de la Comunidad Autónoma en 2027 y ha celebrado «la suerte que tienen los ciudadanos de Aragón de que Alegría sea secretaria general del PSOE».

«Los hay con menos suerte, Azcón, Pilar Alegría te va a ganar con cercanía, conociendo cada palmo de Aragón, con competencia», ha dicho.

El ministro ha elogiado al expresidente del Gobierno de España José Luis Rodríguez Zapatero, agradeciendo su «consejo» y apoyo al Gobierno de Pedro Sánchez: «Vengo a escuchar a Zapatero».

Bolaños ha considerado que «la importancia de estos congresos se olvida en muchas ocasiones, ponemos en primer lugar a las personas que van a ocupar la secretaria general, pero ¿cuánta importancia han tenido los discursos?», se ha preguntado, indicando que las ideas se convierten en realidades en los congresos. «Es aquí donde primero se sueñan las cosas».

«En un congreso como este hace décadas alguien soñó que un niño que naciera en una familia humilde pudiera estudiar con becas públicas», realzando que las becas educativas han aumentado un 80% con Alegría como ministra de Educación.

También ha mencionado las universidades públicas y la subida del salario mínimo interprofesional, «que por supuesto hemos multiplicado con Pedro Sánchez» para evitar que haya «trabajadores pobres». «Ahora trabajadores con derecho y un salario digno».

Bolaños ha proseguido defendiendo la sanidad pública y que «se acabaron las subidas de las pensiones del 0,25 de miseria del PP», a lo que ha opuesto «las pensiones dignas».

Igualdad de género

El titular de Presidencia ha confiado en que con Alegría «será una seña de identidad la igualdad» de género, rechazando la discriminación por género y raza, dejando claro que el PSOE «ha sido vanguardia» porque «todos los avances» en esta materia han ido de la mano del PSOE. Ha recordado a Simone de Beauvoir para alertar: «Los machistas van totalmente desmadrados» y tratan de poner en la agenda sus políticas.

Ha destacado la aprobación de la ley de aborto en 1985, en 2005 la ley contra la violencia de género, en 2007 la ley de igualdad, en 2023 la de paridad: «Todos los avances de las mujeres en nuestro país vienen de la mano del PSOE, y la derecha siempre igual, a tumbar los derechos de las mujeres».

Félix Bolaños ha emplazado a actuar como «dique de contención» frente a «la derecha y la ultraderecha en todas las diputaciones y municipios», indicando: «Ya paramos la ola ultraderechista en julio de 2023».

Ha tildado de «indignidad» que el PP llegara a un acuerdo con VOX para derogar la Ley de Memoria Democrática de Aragón y ha referido que «ahora no disimulan nada», en alusión a «los reaccionarios, los milmillonarios, los racistas, los machistas, los xenófobos» que «van todos de la mano para intentar tumbar los Gobiernos progresistas», urgiendo a «dar la batalla».

El ministro ha asegurado que con Pedro Sánchez «España es un ejemplo de éxito», destacando que el crecimiento económico de España cuadruplica la media de la UE, y ha prometido seguir reforzando el Estado del Bienestar.

Ha puesto de relieve las políticas de «cohesión territorial» porque España está «infinitamente mejor» que en 2018 «gracias al diálogo, el esfuerzo, los acuerdos entre las personas que son tan valientes que se sientan con el que piensa distinto porque sirve sentarte con el que piensa diferente», tras lo que ha enfatizado que «nuestro Congreso de los Diputados es España, todos los diputados hemos sido elegidos democráticamente por los ciudadanos y es la España real que los ciudadanos nos han mandatado gobernar».

Contra el "no a todo"

Asimismo, ha criticado «la oposición del PP, del no a todo» y ha realzado algunas medidas de los Gobiernos socialistas, como el incremento de las becas educativas y las destinadas a facilitar la preparación de oposiciones de juez y fiscal, «garantizadas por ley».

A los populares «siempre les encuentras con el no; no a la convivencia en Cataluña, no al aumento de las pensiones» y su presidente, Alberto Núñez Feijóo, «es un poco dubitativo» porque «no sabe si está con Mazón o contra Mazón, si está con Europa o con Abascal». Ha preguntado si Feijóo tenía información sobre la DANA en tiempo real o no «¿Cuándo nos dice la verdad?».

Félix Bolaños ha defendido «los Gobiernos que miran por la gente, no como Azcón, que está recortando la sanidad pública», rechazando «la coalición negacionista» de PP y VOX.