Viñuales (Tarragona) ve superada "toda la capacidad de sufrimiento" de los usuarios de Rodalies

El alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales (PSC), ha lamentado la situación de Rodalies tras las incidencias en el servicio que han afectado a los usuarios y ha afirmado que ve superada «toda la capacidad de sufrimiento».

En una entrevista de Europa Press, ha asegurado que «la gente no tiene paciencia para aguantar dos años», que es el tiempo que ha marcado el Govern para empezar a notar mejoras en el servicio ferroviario, aunque lo ve inevitable porque ese tipo de inversiones tardan, a su juicio.

«Estoy muy preocupado y sufrimos mucho. Y no negaré que lo que ahora están viviendo en Barcelona aquí lo llevamos viviendo desde hace mucho tiempo. Y a veces, por desgracia, hasta que no pasa en Barcelona no se activa todo», ha sostenido.

En este sentido, el alcalde ha apuntado que los usuarios no saben a qué hora llegarán a trabajar ni cuándo volverán, y que esa situación afecta tanto a la vida profesional como a la personal: «Simpatizo y empatizo, porque no es normal», ha añadido.

«La Generalitat está con la construcción de los vagones de alta capacidad, hay más inversión que nunca también por parte del responsable de la infraestructura, que es el Estado. Pero yo simpatizo totalmente con los afectados», ha concluido.

"visión 'barcelona-centrista" con el hard rock

Por otra parte, Viñuales ha defendido que el Hard Rock podría «añadir valor» a la provincia de Tarragona como destino turístico y ha apuntado que hay un amplio consenso territorial a favor del proyecto.

Así, ha criticado la «visión 'Barcelona-centrista» que cree que hay respecto al Hard Rock y otras cuestiones como los cruceros, y ha subrayado --textualmente-- que la vida es muy diferente en Barcelona que en otras partes de Catalunya.

«Aquí no tenemos problemas de agua. Por suerte, se hicieron muy bien los deberes en los años 80», ha afirmado, y ha destacado que ve perfecta la modificación de la fiscalidad al juego porque en el proyecto solo hay un casino y el resto son hoteles, tiendas y un gran pabellón, en sus palabras.

Además, preguntado por el papel que cree que debe tener el Govern respecto al Hard Rock, ha asegurado que «no se puede pretender que sea la Generalitat quien haya de encabezar una inversión privada», como es el caso.

Proyectos y vivienda

Por otra parte, cuestionado por la concreción de los acuerdos alcanzados con el Govern en la última reunión con el presidente Salvador Illa en octubre, el alcalde ha explicado que la siguiente bilateral Generalitat-Ayuntamiento la realizarán en abril.

Así, ha apuntado a «conversaciones muy avanzadas con la Generalitat» para la construcción de 200 viviendas de alquiler social en el Plan Parcial 10 y también en otras fincas, y ha señalado también la importancia para el Ayuntamiento del consorcio de patrimonio.

En cuanto al TramCamp, ha afirmado que se está trabajando en la fase 2 con el estudio informativo, que es sobre todo del trazado, que está «muy avanzado», y ha destacado también inversiones del Govern como 96 millones de euros para el Fòrum de la Justícia o más de 230 millones para el Hospital Joan XXIII.

«Es innegable que es una nueva etapa. Hemos podido acabar con muchos mantras de esta ciudad, que son los típicos proyectos eternos que nunca se conseguían y estamos consiguiendo, por ejemplo, la Tabacalera», ha concluido.

Pisos turísticos y turismo

Respecto a los pisos turísticos, Viñuales ha asegurado que comenzaban a ser parte del problema de la vivienda en Tarragona y que por ello anunciaron la moratoria: «Estamos centrados en controlarlo».

«Queremos perseverar también en aquellos que no se están utilizando como pisos turísticos y que tienen esta consideración, poder anular esta licencia por la falta de uso como tal», ha añadido.

Sobre el turismo en general, ha destacado que Tarragona tiene «mucha capacidad de crecimiento» con un turismo que, a su juicio, es de mucha calidad, y ha insistido en que la ciudad no tiene los mismos problemas que tiene Barcelona.

Ac crecerá "a costa de junts"

Finalmente, sobre el auge de la extrema derecha, el alcalde ha afirmado que le «preocupa muchísimo» en dos ámbitos en concreto: la juventud y los barrios obreros.

«Me preocupa muchísimo, porque les han engañado. Les han dicho que eran verdugos cuando realmente son víctimas. No hay nada más peligroso que una víctima con mentalidad de verdugo», ha asegurado.

En este sentido, respecto a inmigración, ha señalado las vivencias de los migrantes para poder llegar a Catalunya y ha agregado: «No son ni delincuentes ni nada de todo eso que quiere hacer ver Aliança Catalana, que es la extrema derecha catalana».

Asimismo, cree que la formación de Sílvia Orriols crecerá «a costa de Junts, que se lo tendría que hacer mirar, sobre todo si quieren jugar a ser una copia» porque, según él, nadie compra la copia pudiendo comprar el original.

En cuanto al PP, Viñuales ha afirmado que no tiene estrategia en Catalunya, les ha acusado de oportunismo, y ha zanjado: «Lo que tendría que hacer es intentar volver a ser un partido más moderado».