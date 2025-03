Proteger al alumno y dar espacio y tiempo: claves para actuar con una persona TEA si tiene una desregulación emocional

Los episodios de desregulación emocional, donde hay una mala gestión de los sentimientos y la reacción no es adecuada, son habituales entre parte del alumnado con Trastorno del Espectro Autista (TEA) - , definido por Autismo España como una condición del neurodesarrollo que afecta al funcionamiento cerebral y que se caracteriza por dar lugar a dificultades de comunicación e integración social y de flexibilidad del pensamiento.

Este tipo de conductas se desencadenan, principalmente, cuando hay un exceso de estímulos o un descontrol de la situación, según explica la psicóloga terapeuta de un colegio concertado de Villanueva de la Cañada, al oeste de Madrid, Mariluz Mirón, que forma parte de Autismo Madrid. Aunque no hay un censo oficial, esta asociación estima que «en la Comunidad de Madrid hay, aproximadamente, 63.000 personas con TEA».

Cuando se produce uno de estos episodios entre el alumnado TEA, la psicóloga menciona tres claves para saber cómo tratarlo. Primero, «proteger al alumno» para que no se haga daño ni a sí mismo ni a los compañeros. Segundo, «sacarle del espacio del aula para poder hablar tranquilamente y darle tiempo para que se calme». Y, por último, «abordar el tema para entender lo sucedido» y tratar de darle consejos para las próximas veces.

Y todo esto teniendo en cuenta «la importancia del trabajo proactivo» para conocer al alumnado con TEA y las especificidades de cada persona, y de «detectar las señales previas» a una situación de descontrol, como pueden ser «un nerviosismo inusual, una verborrea que aumenta o unos patrones de movimiento repetitivo», detalla Mirón.

Caso de expulsión en un instituto

Así desmenuza la psicóloga cómo abordar los episodios de desregulación emocional a raíz del caso del hijo de 13 años de Feliciano Tisera, que lleva desde el 17 de febrero sin poder ir al instituto. Diagnosticado con TEA, ese día tuvo uno de estos episodios, propio de algunas personas que padecen este trastorno neurobiológico, que desembocó en una actitud agresiva hacia un profesor del IES San Isidoro de Sevilla, en la capital, que terminó por hacerle una maniobra de reducción.

«Mi hijo tiene fijación con escuchar el sonido de móviles y le pidió al profesor poder hacerlo. Como el profesor se negó, él se ofuscó y terminó lanzando algún objeto y tuvo un comportamiento agresivo, hasta que el profesor lo redujo», cuenta Tisera. «Es fundamental no confrontarle, no ponerse inflexible con él. Cuando no permites que el menor con autismo satisfaga esa necesidad, él sube emocionalmente como la espuma y, si tensionas más, la espuma sigue subiendo», ejemplifica el padre, que no critica la actuación del profesor, pero si se queja por la incomprensión hacia su hijo.

El centro educativo llamó a la Policía y al Samur, el docente decidió denunciar y al hijo de Tisera le abrieron un expediente disciplinario que le ha impedido retomar las clases, según relata el padre, que considera que «se ha sancionado como un tema disciplinario por una conducta que, si bien no es adecuada, es propia de su condición y no se ha hecho adrede».

La directora del centro, María Dolores Martínez, en conversación con Europa Press ha señalado que prefiere no hacer declaraciones respecto de lo acontecido aquel día y se ha limitado a explicar que han ayudado a la familia a que encuentre un nuevo centro.

Importancia de la rutina

«Lo más grave es que él se culpabiliza, porque es plenamente consciente de todo; tiene problemas de comunicación y de interacción social, pero entiende todo. Esta situación de estar en casa le provoca angustia y ha llegado a verbalizar pensamientos negativos e ideas de muerte», lamenta Tisera, que explica que su hijo «necesita una rutina y una previsibilidad» en su día a día.

La psicóloga terapeuta concuerda con Tisera en que «la rutina es esencial». «Trabajamos mucho la autonomía de las personas con TEA y, para ello, hay que tener una serie de rutinas y de horarios para que sepan qué tienen que hacer en cada momento», destaca Mirón, aunque matiza que también «hay que aprender cómo flexibilizarla».

Las quejas de Tisera no van tanto dirigidas a la actuación del profesor, que considera errónea pero sin mala fe, sino más hacia la falta de medios y la falta de formación para este tipo de casos en un instituto que, además, es de atención preferente para las necesidades educativas especiales. «En lugar de aplicar estrategias de intervención adecuadas, se sentó sobre él para inmovilizarlo, lo que refleja una preocupante falta de formación en la gestión de crisis en menores con TEA, algo inaceptable en un centro supuestamente especializado», espeta el padre.

Centros de atención preferente tea

En los centros de atención preferente para alumnado con necesidades educativas especiales derivadas del TEA, el alumno está matriculado en un aula ordinaria, pero se habilita un aula de apoyo en la que pasa una parte de su jornada escolar. Así, cuentan con dos recursos personales extraordinarios: un maestro especialista en Pedagogía Terapéutica o en Audición y Lenguaje y uno en Integración Social, según se detalla en el portal web de la Comunidad de Madrid.

Desde la Consejería de Educación explican que «cada curso escolar se organizan formaciones para profesores sobre atención a los alumnos TEA» y que los centros educativos disponen de «orientaciones e indicaciones acerca de cómo actuar en los casos de desregulación emocional».

En la Comunidad de Madrid hay 689 centros de preferencia para alumnado TEA, de los cuales 461 son colegios públicos de Educación Infantil y Primaria, 92 son institutos de Educación Secundaria y 136 son centros concertados.

Tras casi un mes sin ir a clase, el hijo de Tisera volverá finalmente a las clases en uno de estos, el colegio concertado Lourdes, en Madrid, donde hay una plaza para él. Si todo va según lo previsto, empezará el próximo martes, cuenta el padre, que resalta la importancia de que su hijo vuelva a tener una rutina escolar. «A ver si se adapta bien y cuenta con los profesionales y recursos que necesita», pide Tisera.

Diferencia con un centro de educación especial

La primera opción que les plantearon fue trasladarlo a un Centro de Educación Especial (CEE), una posibilidad a la que se negaron porque el coeficiente intelectual de su hijo es el normal para su edad y, por lo tanto, «se iba a aburrir». «Intelectualmente no tiene problemas, incluso escribe y habla en japonés y en inglés perfectamente. Lo complicado es la gestión emocional», explica el padre.

A esto se suma que, según comenta la psicóloga, el paso de Primaria a Secundaria para las personas con TEA suele ser de una desregulación mayor. «Entran, como el resto de personas, en fase adolescente total, con una vorágine de cambios que les afecta emocionalmente», relata.

Más allá del caso particular de su hijo, Tisera defiende «el derecho a la escolarización» de todas las personas con TEA en centros con personal y con recursos suficientes. «Estos niños son un desafío, porque su cabeza es diferente y no puedes hablar con ellos con el sentido común. Así que necesitan centros con sensibilidad y con profesionales que los sepan atender», zanja.